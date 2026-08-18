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Dünya Havalimanından metroya büyük projeler masada! Irak’tan Türk şirketlerine yatırım çağrısı
Dünya

Havalimanından metroya büyük projeler masada! Irak’tan Türk şirketlerine yatırım çağrısı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Havalimanından metroya büyük projeler masada! Irak’tan Türk şirketlerine yatırım çağrısı

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türk şirketlerini ülkedeki yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet etti.

Irak ile Türkiye arasında ekonomik iş birliğini büyütecek yeni yatırım başlıkları gündeme geldi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraberindeki Türk yetkililer ve iş adamlarından oluşan heyet Irak’ı ziyaret etti. Elvan ve beraberindeki heyet, Irak Başbakanı Ali Zeydi tarafından kabul edildi.

 

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Bağdat'ta gerçekleştirilen görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi, özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında ortaklığın güçlendirilmesinin ele alındığı ifade edildi. Açıklamada, görüşmede ayrıca Türk şirketlerinin Irak'taki stratejik projelere katılımının artırılması ve iki ülke arasındaki ortak çalışma alanlarının genişletilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

 

Türk şirketlerine yatırım daveti

Başbakan Zeydi, Irak'ın yatırım ve kalkınma açısından umut vadeden bir dönemden geçtiğini belirterek Türk şirketlerini ülkedeki mevcut yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet etti. Zeydi, Türk şirketleri için özellikle havalimanlarının inşası ve işletilmesi, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi ve Necef ile Kerbela kentlerini birbirine bağlayacak metro hattının inşa edilmesi gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi. Zeydi ayrıca elektrik sektöründe termik santraller ve güneş enerjisi projeleri ile barajların inşası ve tarım sektörünün geliştirilmesi alanlarında da yatırım imkanlarının bulunduğuna dikkat çekti.

 

Elvan ise Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin Irak pazarına girerek yatırım yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Elvan, Irak'taki yatırım ortamına yönelik güvenin giderek arttığını belirterek Irak hükümetinin kalkınma projelerini desteklemek ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla sunduğu kolaylık ve teşviklerin yatırımcılar açısından olumlu bir ortam oluşturduğunu kaydetti.

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