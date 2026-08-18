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Dünya Hava savunma sistemleri devreye girdi! İran’dan BAE’ye 2 balistik füze
Dünya

Hava savunma sistemleri devreye girdi! İran’dan BAE’ye 2 balistik füze

Yeniakit Publisher
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Hava savunma sistemleri devreye girdi! İran’dan BAE’ye 2 balistik füze

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde balistik füze alarmı verildi. BAE Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıklayarak, hava savunma sistemlerinin ilk füzeyi ülkenin karasuları dışında, ikinci füzeyi ise ülkenin karasuları içinde düşürdüğünü bildirdi. Bakanlık, "Savunma Bakanlığı, yüksek alarm durumunda olduğunu ve her türlü tehditle başa çıkmaya tamamen hazır bulunduğunu teyit eder. Devletin güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacak" dedi.

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