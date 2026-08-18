Hava savunma sistemleri devreye girdi! İran’dan BAE’ye 2 balistik füze
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde balistik füze alarmı verildi. BAE Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.
BAE Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıklayarak, hava savunma sistemlerinin ilk füzeyi ülkenin karasuları dışında, ikinci füzeyi ise ülkenin karasuları içinde düşürdüğünü bildirdi. Bakanlık, "Savunma Bakanlığı, yüksek alarm durumunda olduğunu ve her türlü tehditle başa çıkmaya tamamen hazır bulunduğunu teyit eder. Devletin güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacak" dedi.
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