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Gündem Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
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Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti

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Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti

Süleymancılar cemaatinin lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un kabrinin ölüm nedeninin belirlenmesi için yarın sabah açılacağının öğrenilmesi üzerine çok sayıda cemaat üyesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'na akın etti. Cemaat üyeleri Denizolgun’un mezarını ziyaret ederek dualar okudu.

2016 yılında hayatını kaybeden mimar, eski milletvekili, eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancılar cemaatinin lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün, yıllar sonra yeniden soruşturma gündemine taşınması ve mezarının yarın sabah açılmasına karar verilmesi üzerine cemaat mensupları kabir başına akın etti.

Gün boyu süren ziyaretlerde kabri çevreleyen çok sayıda cemaat üyesi dualar etti. Yarın sabah saatlerinde gerçekleştirilecek mezar açma işlemi öncesinde kabir çevresinde büyük bir insan yoğunluğu oluşurken, cemaat mensuplarının duaları eşliğinde ziyaretlerini sürdürdükleri görüldü.

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