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Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

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Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Göz altındaki morluklar hemen hemen herkesin aşina olduğu bir sorundur. ancak bu sıkıntıdan gül yaprakları adeta bloke ettirip kurtarıyor...

#1
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Ortaya çıkmalarının birden fazla nedeni var, ancak bu sıkıntıdan kurtulmanın birçok yolu da var.

#2
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Gözlerinizin parlak ve ışıltılı görünmesine yardımcı olacak 7 basit yönteme bakalım...

#3
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

1- Gül Suyu Gül suyu cildi nemlendirir ve besler, şişlik, kızarıklık ve kaşıntılardan kurtulmaya yardımcı olur, beyazlatıcı ve gençleştirici etkiye sahiptir. Bir mağazadan veya eczaneden kolayca satın alabilirsiniz, ancak herhangi bir nedenle bulamazsanız, evde kendi gül suyunuzu yapabilirsiniz.

#4
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Malzemeler: 1 gülden taze yapraklar 1 bardak sıcak su Nasıl Yapılır: Gül yapraklarını yıkayın ve küçük bir tencereye koyun. Bir bardak sıcak suyu üzerine dökün ve soğumaya bırakın. Ardından yaprakları temiz bir kaba boşaltın. Ev yapımı gül suyunu bir haftadan fazla olmamak üzere buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Nasıl Kullanılır: İki adet makyaj temizleme pedini gül suyuyla nemlendirin. Bunları göz altlarınıza koyun ve 15 dakika bekletin. Sonuçtan memnun kalana kadar işlemi her sabah ve akşam tekrarlayın.

#5
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

2- Badem Yağı Badem yağı, göz çevresindeki cildi sıkılaştırır ve düzenli kullanılırsa göz altındaki şişlik ve morluklardan kurtulmaya yardımcı olur.

#6
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Nasıl Kullanılır: Her gece yatmadan önce hafif masaj hareketleriyle 2-3 damla yağı göz altlarınıza sürün, sonuçları bir hafta içinde göreceksiniz.

#7
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

3- Patates Suyu Patates, doğal beyazlatıcı bileşenler ve C vitamini içerir.

#8
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Nasıl Yapılır: Çiğ patatesi rendeleyin ve suyunu sıkın. Nasıl Kullanılır: Makyaj temizleme pedlerini patates suyunda ıslatın, göz altlarınıza uygulayın ve 10 dakika bekletin. Daha sonra yüzünü yıkayın. Gözlerinize bir damla zeytin veya şeftali yağı ile masaj yaparak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bu uygulamayı 2 hafta boyunca her gün tekrarlayın.

#9
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

4- Salatalık Dilimleri Salatalık bol miktarda antioksidan madde içerir ve beyazlatıcı etkiye sahiptir.

#10
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Nasıl Yapılır: Salatalığı kalın ve yuvarlak şekilde dilimleyin. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Nasıl Kullanılır: Salatalık halkalarını buzdolabından alın ve gözlerinizin üzerine koyun. Beyazlamasını istediğiniz alanın tamamen kaplandığından emin olun. 10-15 dakika beklettikten sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. İşlemi bir hafta boyunca her gün tekrarlayın.

#11
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

5- Çay Kompresi Çay, antioksidanlar açısından zengindir. Bu da onu göz altı morluk ve şişlikleri için harika bir çare haline getirir.

#12
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Nasıl Kullanılır: Bir fincana, tamamen demlenmiş yeşil çay veya normal çayı dökün. Çay soğuduktan sonra makyaj temizleme pedlerini çaya batırarak ıslatın ve gözlerinizin üzerine koyun. (Bu uygulama için poşet çay da kullanabilirsiniz.) 10-15 dakika bekletin. Bir hafta boyunca her gün uygulayın. Gözle görünür bir gelişme olduğunu fark edeceksiniz.

#13
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

6- Süt ve Ekmek Maskesi Süt cildi canlandırır, nemlendirir ve beyazlatır. Ekmek, cildi rahatlatan ve kızarıklıkları gideren B vitamini açısından zengin olan, maya içerir.

#14
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Nasıl Kullanılır: Maskeyi göz altlarınıza uygulayın, ancak maskenin çok kalın olmadığından emin olun. 10-15 dakika bekletin, sonra çıkarın. Bu maskeyi düzenli yaparsanız, göz altı morluklarınız kısa sürede kaybolacaktır.

#15
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

7- Domates Suyu Domates, kılcal damarları güçlendiren bir antioksidan olan likopen içerir.

#16
Foto - Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Nasıl Kullanılır: Şikayetiniz olan bölgelere domates suyunu sürün ve 10 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. 2 hafta boyunca her gün uygulayın, sonuçları göreceksiniz.

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