Evde bulunan 9 malzemeyle Göz altı morluklarından kurtulun: Gül adeta bloke ettiriyor! 

Malzemeler: 1 gülden taze yapraklar 1 bardak sıcak su Nasıl Yapılır: Gül yapraklarını yıkayın ve küçük bir tencereye koyun. Bir bardak sıcak suyu üzerine dökün ve soğumaya bırakın. Ardından yaprakları temiz bir kaba boşaltın. Ev yapımı gül suyunu bir haftadan fazla olmamak üzere buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Nasıl Kullanılır: İki adet makyaj temizleme pedini gül suyuyla nemlendirin. Bunları göz altlarınıza koyun ve 15 dakika bekletin. Sonuçtan memnun kalana kadar işlemi her sabah ve akşam tekrarlayın.