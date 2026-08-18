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Gündem Uyuşturucu testi pozitif çıkan ultrAslan liderinden ayetli paylaşım!
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Uyuşturucu testi pozitif çıkan ultrAslan liderinden ayetli paylaşım!

Yeniakit Publisher
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Uyuşturucu testi pozitif çıkan ultrAslan liderinden ayetli paylaşım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi. Daha önce savcılıkta uyuşturucu kullandığını reddeden ve kendisinin bu maddeye karşı mücadele ettiğini, evindeki silahı da bu yüzden edindiğini iddia eden Şirin, ayetli paylaşım yaparak kendisine tuzak kurulduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve "spor suçları" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan lideri Sebahattin Şirin ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örneği alınan Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Muzaffer Şirin'in saç örneğinde yapılan inceleme sonucunda amfetamin ve metamfetamin maddelerine rastlandı.

'ALLAH TUZAK KURANLARIN EN HAYIRLISIDIR'

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Şirin, ayetli bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki ifadelerde şu ifadeleri kullandı: "Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Veyemkurûne veyemkuru(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayrulmâkirîn(e) - Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Esfel-i sâfilîn. - Aşağılıkların en aşağılısınız."

Şirin, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

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