Uyuşturucu testi pozitif çıkan ultrAslan liderinden ayetli paylaşım!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yasa dışı bahis" ve "spor suçları" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan lideri Sebahattin Şirin ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örneği alınan Şirin'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Muzaffer Şirin'in saç örneğinde yapılan inceleme sonucunda amfetamin ve metamfetamin maddelerine rastlandı.

'ALLAH TUZAK KURANLARIN EN HAYIRLISIDIR'

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Şirin, ayetli bir paylaşım yaptı. Paylaşımdaki ifadelerde şu ifadeleri kullandı: "Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Veyemkurûne veyemkuru(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ḣayrulmâkirîn(e) - Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Esfel-i sâfilîn. - Aşağılıkların en aşağılısınız."

Şirin, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.