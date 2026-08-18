  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Alihan Kuriş suç örgütünün ByLock’u: Hindu yazılımlı 3 aşamalı Gloper! SGK Uzmanı Murat Özdamar Akit okurları için yazdı: Ölüm aylığından yararlanma şartları Cübbeli Ahmet Hoca acil ameliyata alındı Mağdur emekçilerden DEM'li belediyelere tepki: Ekmeğimizle oynadılar, yeni işçi alıyorlar! Bakan Kurum, evine kavuşan aileyi paylaştı: Deprem bölgesinde büyük sınav verildi Sivas’tan kahreden kaza haberi! Minibüs şarampole uçtu: 4 can kaybı, 10 yaralı CHP’lilerin uyuşturucu testi pozitif çıktı! Önce Etimesgut şimdi de İzmit 'Sapasağlamsın' diyerek hastaneye almadılar! 22 yaşındaki Suriyeli genç hayatını kaybetti! Bir kapanıp bir açılan Yaren Dağ’a tepki yağıyor: Örtü Allah’ın emri oyuncağınız değil! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Kuytul’a tepki: Senin de suyun ısındı sıra sana da gelecek!
Spor Bayern Münih’in yıldızı Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı
Spor

Bayern Münih’in yıldızı Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bayern Münih’in yıldızı Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Galatasaray'la da anılan Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Bundesliga devi Bayern Münih’in Alman yıldızı Jamal Musiala, saha içinde korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

3 GÜN ARAYLA İKİNCİ KEZ BAYILDI

3 gün önceki RB Leipzig mücadelesinde oyuna sonradan girip sıcaklık nedeniyle baygınlık geçiren Alman futbolcu, benzer bir kabusu Heidenheim maçında da yaşadı. Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olan 23 yaşındaki yetenek, oyuna girdikten sadece 8 dakika sonra, 69. dakikada aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından genç oyuncu kenara alınmak zorunda kaldı. Musiala'nın yaşadığı rahatsızlığı nedeni henüz açıklanmadı.

 

GALATASARAY'LA DA ANILIYOR

Son dönemde transferde adı Galatasaray ile de anılan Musiala’nın arka arkaya yaşadığı bu sağlık sorunları, futbol dünyasında derin endişeye neden oldu.

Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!
Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!

Spor

Galatasaray'da Chimezie Metu transferinde Osimhen detayı!

Anlaşma sağlandı! Batrakov Galatasaray yolunda
Anlaşma sağlandı! Batrakov Galatasaray yolunda

Spor

Anlaşma sağlandı! Batrakov Galatasaray yolunda

Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!
Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Spor

Galatasaray’da transfer bombası patlamak üzere! George Gardi’den Rashford hamlesi!

Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı
Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı

Gündem

Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23