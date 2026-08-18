Kapasitesinin iki katı yolcuyla göle açıldı! Feribot faciasında can kaybı 94’e yükseldi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Zimbabve’de Kariba Gölü’nde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı belirtilen feribotun alabora olmasıyla yaşanan faciada ölü sayısı 94'e yükseldi.
Zimbabve’de 12 Ağustos’ta Kariba Gölü’nde alabora olan feribotta bilanço ağırlaşıyor.
Zimbabve'de Kariba kasabası ile adalar ve balıkçı barınakları arasında ulaşım sağlayan ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan feribotun Kariba Gölü'nde 12 Ağustos’ta alabora olmasıyla yaşanan faciada can kaybı arttı. Polis, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiğini bildirdi.
Zimbabve hükümeti, feribotta yaklaşık 180 yolcunun bulunduğunu açıklarken şu ana kadar yaklaşık 77 kişinin kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Polis, daha önce yaptığı açıklamada feribotun yalnızca 90 yolcu taşıması gerektiğini bildirmişti.
Zimbabve tarihindeki en ölümcül kaza
Zimbabve basını, kazanın 1991 yılında 89 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını geride bırakarak ülke tarihindeki en ölümcül kaza olduğunu ifade etti.