Karadeniz’de bir ilk Samsun’da başladı! Da Vinci robotuyla ameliyat dönemi

Samsun’da cerrahi operasyonlarda yeni bir dönem başladı.Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, sağlık hizmetlerinde ileri teknoloji kullanımına yönelik çalışmalarına Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’ni de ekledi. Sistemin hizmete alınmasıyla birlikte Samsun ve çevre illerde yaşayan hastalar, robotik cerrahi hizmeti için farklı şehirlerdeki merkezlere gitmek zorunda kalmayacak. Robotik sistemin üroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahisi, çocuk ürolojisi ve kulak burun boğaz alanlarında kullanılması planlanıyor. Ürolojide prostat, böbrek ve mesane kanserleri ile idrar yollarındaki bazı darlık ve hastalıkların; genel cerrahide kolon ve rektum, mide, karaciğer, pankreas, safra yolları, obezite ve fıtık hastalıklarının uygun vakalarda robotik yöntemle tedavi edilmesi hedefleniyor. OMÜ Senato Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, robotik cerrahinin üniversitenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve bilimsel çalışmalarına da katkı sağlayacağını söyledi.

“Hastalarımız büyükşehirlere gitmeksizin tedavi olabilecek”

Cihaz hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Aydın, “Bir yandan üniversitemizin hastane çalışmalarını yürütürken bir yandan da yeni hastanemizin proje çalışmalarını yürütüyoruz. Bir yandan da böyle ileri teknoloji cerrahi uygulamaları mevcut hastanemizin altyapısına katarak hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Tabii bunun bir takım avantajları olacak. Öncelikle böyle bir ileri teknoloji cerrahi sistemin teknik olarak üniversitemizde altyapısının olması sağlık sisteminin de şehrimizde daha çok gelişmesine sebep olacak. Yine aynı zamanda tabii ki hastalarımızın erişilebilirliği de artacak. Daha önce sadece bu sebeple diğer illere gitmek zorunda olan hastalarımız şu anda tüm Karadeniz bölgesinde ilk olarak üniversitemiz tarafından alınan bu cerrahi robot sayesinde büyükşehirlere gitmeksizin burada tedavi olma imkanını sağlayacaklar ve tedavi olabilecekler” dedi.

“Uluslararası yayın sayımızı arttırmayı da amaçlıyoruz”

Robotik cerrahinin eğitim ve bilimsel araştırmalar açısından da önemli katkılar sağlayacağını belirten Prof. Dr. Aydın, “Üniversitemizin sadece hizmet dışında bir takım eğitim ve bilim yapma, bilimsel üretkenlik gibi amaçları da bulunuyor. Yine hem tıp öğrencilerimiz hem de tıpta uzmanlık okuyan öğrencilerimiz, genç asistanlarımız, genç akademisyenlerimiz bu teknoloji sayesinde yeniliklere açık bir şekilde yetişebilecekler. Yine bu robotik cerrahi sayesinde bilimsel araştırmalarımız olacak ve yine Araştırma Üniversitesi hedefimiz doğrultusunda projelerimiz ulusal ve uluslararası yayın sayımızı arttırmayı da amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Da Vinci sistemi 3 bölümden oluşuyor”

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nin çalışma yapısıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Aydın, “Bu Da Vinci sistemi 3 bölümden oluşuyor. Bir hasta konsolu var, bir cerrah konsolu var, bir de işletim sistemi var. Ameliyatı aslında yapan cerrah ama bunu bir robot sayesinde yapıyor. Hastanın hemen yanında değil ama biraz uzağında hekim konumlanıyor ve hasta konsolunda bir el bileği şeklinde bir cihaz var ve o cihaz sayesinde işletim sisteminin de yardımıyla ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatlar yapılırken tabi temel amaç hastada en az organ ve doku hasarı oluşturarak o dokunun operasyonunun yapılması” dedi.

“Daha az kanama”

Robotik cerrahinin cerrah ve hasta açısından avantajları bulunduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, “Burada 2 türlü değerlendirilebilir. Cerrah açısından avantajı; yüksek kalitede bir çözünürlük elde etmesi, bir derinlik sağlaması. Böylelikle dokuları daha iyi hem 3 boyutlu bir şekilde görebiliyor olacak. Bunu yaparken yine normalde doğal cerrahların el titremesinin de önüne geçilmiş oluyor. Bir diğer özelliği de, diğer organ ve dokulara hasar verme olasılığının daha az olması. Yani bu, görüntüden ve daha çok hareket kabiliyetinin olmasından dolayı. Tabii hastalar için de çok sayıda avantajları var. Öncelikle küçük bir kesiden yapılıyor ya da bir delik açılarak işlem yapılıyor. Tabii küçük kesi demek daha az iz bırakması, daha az ağrı demek ve dokulara ve organlara hasar vermemesi açısından daha az kanama olması. Bunların hepsi de hastaların daha az yatış süresine, daha çabuk taburcu olmasına ve bir an önce de işlerine dönmesine sebep oluyor. Bu tip hastalar açısından da avantajları bulunuyor” diye konuştu.

Ameliyatlar başladı

Sistemin birçok cerrahi branşta kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Ürolojiden kadın doğuma, genel cerrahtan göz cerrahisine, kulak burun boğazdan çocuk cerrahisine kadar pek çok alanda kullanılabilen bir cihaz. Ameliyatlarımız başladı. Ben duyuyorum başarılı, şimdiden güzel ameliyatlar olmaya başladı. Bu şekilde de pek çok alanda bu cihazı kullanabileceğiz” dedi.