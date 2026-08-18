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Spor Yeni sezonda adresi değişti! Yunus Emre Konak 5 yıllık imza attı
Spor

Yeni sezonda adresi değişti! Yunus Emre Konak 5 yıllık imza attı

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Yeni sezonda adresi değişti! Yunus Emre Konak 5 yıllık imza attı

İngiltere Premier Lig ekibi Brentford, 20 yaşındaki Yunus Emre Konak’ın sözleşmesini 5 yıl uzattı.

Yunus Emre Konak’ın İngiltere’deki kariyerinde yeni dönem başladı. 

 

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Brentford, 2024 yılında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığını ve genç oyuncunun 2026-2027 sezonunda kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Lincoln City'de forma giyecceğini duyurdu.

 

Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, kulübün resmi internet sitesinden yer alan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

 

"Yunus'u çok beğeniyorum. Onun gelişimini yakından takip ettim, hatta duran top antrenörü olduğum zamanlara kadar uzanıyor bu. Buraya geldiğinde çok az İngilizce biliyordu ve Brentford'a olan bağlılığı sayesinde takımın çok sevilen bir üyesi oldu. Ona çok değer veriyorum. Gelişimine devam edebilmesi için onu uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlayabildiğim için çok mutluyum. Yunus'un gelişimine devam etmesi ve oyununa fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir ortamda A takımda futbol oynaması gerçekten çok önemli. Geçen sezon Oxford'da düzenli olarak oynamasının faydalarını gerçekten gördük. En kolay şey onu kadromuzda tutmak olurdu ama onun için önemli olan, gelişiminde bir sonraki adımı atmasıdır. Gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve oyunundaki gelişmeyi görebiliyorsunuz. İyi bir durumda görünüyor ve orada iyi bir sezon geçirebileceğinden çok eminim."

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