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Gündem Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!
Gündem

Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!

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Netanyahu Türkiye sınırını bombalamıştı... AK Parti'den açıklama geldi!

Terör rejimi İsrail'in, Türkiye sınırındaki İdlib'e yönelik hava saldırılarının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Terör rejimi İsrail’in savaş uçakları, Suriye’nin Türkiye sınırındaki İdlib kentinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenledi. Saldırının gece 03:00 sularında gerçekleştiği öğrenildi.

Yapılan saldırının ardından AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Netanyahu’nun “soykırım şebekesi” tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka birşey ifade etmiyor.

Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail’in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı “insanlık ittifakı”nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses, bu soykırım şebekesini “insani değerler” adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi, tüm insani değerler adına elzemdir.

Netanyahu şebekesinin Gazze’deki soykırımı, Batı Şeria’yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan’ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye’ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır.

Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye’yi tekrar hedef alması, bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye’nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır.

Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır.

Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı
Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı

Gündem

Terör rejimi kaşınmaya başladı! İsrail’den Türkiye sınırında hava saldırısı

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Yorumlar

Yüksel

Suriye’ye hava savunma sistemi verilmeli veya sinyal karıştırıcı siyon iblisleri yok olmalıdır.

Dertli

Sinirimiza 35 km yakınındaki yeri israil uçakları bombaladı..suriyeyi biz mi fethetmiştik acaba.. yine kınama mi..
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