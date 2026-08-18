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Gündem Trabzon’da hareketli dakikalar! Emniyet müdürlüğü binası önünde İHA patladı
Gündem

Trabzon’da hareketli dakikalar! Emniyet müdürlüğü binası önünde İHA patladı

Yeniakit Publisher
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Trabzon’da hareketli dakikalar! Emniyet müdürlüğü binası önünde İHA patladı

Trabzon'un Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan araçların üzerine düşen insansız hava aracı patladı. 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

Saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün araçlarının bulunduğu alana insansız hava aracı düştü. Meydana gelen patlamada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanma olmayan bölgede olay yeri inceleme ve bomba imha ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken İHA’nın menşei ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin araştırmalar sürüyor. 

Trabzon Valisi Tahir Şahin de insansız hava aracının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Arsin ilçemizde emniyet müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki araçlarımızda maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz inceleme yapıyor. Daha sonrasındaki hava aracının menşeiyle ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi vereceğim. Çok geçmiş olsun" dedi.

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