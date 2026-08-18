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Spor 12 Dev Adam Almanya yolcusu! Süper Kupa’da ilk rakip Hırvatistan
Spor

12 Dev Adam Almanya yolcusu! Süper Kupa’da ilk rakip Hırvatistan

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12 Dev Adam Almanya yolcusu! Süper Kupa’da ilk rakip Hırvatistan

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri’nde Litvanya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık kapsamında düzenlenecek Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa için Almanya’ya gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’daki 2 saatlik antrenmanın ardından Hamburg’a hareket etti. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu’nda Litvanya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’daki antrenmanın ardından Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katılmak üzere Almanya'ya hareket etti.

 

Ay-yıldızlılar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 2 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa’da mücadele etmek üzere bugün İstanbul Havalimanı’ndan kalkan Türk Hava Yolları’na ait uçakla Almanya’nın Hamburg şehrine hareket etti. Milliler, organizasyonun ardından İstanbul’a dönerek Litvanya ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

 

Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa maç programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma

TSİ 18.45 Türkiye - Hırvatistan

22 Ağustos Cumartesi

Üçüncülük ya da Final karşılaşması

 

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu’nda bulunan Milliler, ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, pencerenin diğer maçında ise 31 Ağustos Pazartesi günü saat TSİ 22.30’da Reykjavik’te Laugardalshöll Arena’da İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

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