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İzmir'den acı haber

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İzmir'den acı haber

İzmir'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün yamaca çarpması sonucu 1 kişi vefat etti, 8 kişi yaralandı. Kazanın, minibüsün freni tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İbrahim A'nın yönetimindeki 35 ADZ 275 plakalı minibüs, Eğridere Mahallesi'nde Pekmezdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yamaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim A. ile minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

 

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tire, Ödemiş ve Selçuk'taki hastanelere kaldırıldı.

Tire Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Kerime Özen, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Kübra Ç. ve Sahibe K'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın, minibüsün freni tutmaması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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