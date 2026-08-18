Yeni Parti üye sayısını açıkladı: İBB de AK Parti’ye geçebilir!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Basına kapalı toplantının ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, düzenlediği basın toplantısında partinin örgütlenme çalışmaları ve üye sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partiye çevrim içi üyelik sisteminin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirten Emre, 125 bin kişinin

çevrim içi olarak partiye üye olduğunu söyledi.

125 BİN KİŞİ AİDAT ÖDEYECEK

Emre, bu üyelerin düzenli aidat ödeme taahhüdünde bulunduğunu belirterek, "Sadece çevrim içi üyeliğin açılmasından bu yana 125 bin üyelik gerçekleşti. Bu rakamın daha da artacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Örgütlerden gelen bilgilerle birlikte toplam üye sayısının 300 bini geçtiğini belirten Emre, partinin hızlı büyümesine dikkat çekti.

Emre, "Şu ana kadar örgütlerin, ilçelere kısa bir süre içerisinde dağıttığımız ve dönüş yapılanlarla birlikte üye sayımızın 300 binin üzerine çıktığını görüyoruz. Siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor; hiçbir zaman bu kadar hızlı örgütlenen ve büyüme eğilimi gösteren hiçbir siyasi parti olmadı." ifadelerini kullandı.

BELEDİYE SAYISI ŞU ANDA 236

Emre, Yeni Parti'ye geçen belediye sayısının 236'ya ulaştığını belirterek, belediyelerin meclis üyesi dağılımları ve siyasi dengeler dikkate alınarak çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Emre, "Şu ana kadar partimize geçen belediye sayısı 236 oldu. Özellikle belediyelerin Meclis üyesi dağılımı, rakip partinin durumu gibi başlıkları göz önünde bulundurarak bir planlama yapıyoruz. Bizim planlamamıza göre bu sayı 300'ün üzerine çıkacak" diye konuştu.

Emre ayrıca, Genel Başkan Özgür Özel'in hafta içerisinde Sakarya ve Kocaeli'de saha programları düzenleyebileceğini açıkladı.

CHP’YE MENDERES ELEŞTİRİSİ

İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkanvekilliği seçimini AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen'in kazanmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emre, CHP'li bazı meclis üyelerinin AK Parti adayı lehine oy kullandığını savundu.

Emre, Menderes ve Etimesgut'ta yaşanan gelişmelerin ardından CHP'deki bazı meclis üyelerinin MHP ile birlikte AKP adayına oy verdiğini öne sürerek, "Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak ilerliyorlar" dedi.

İBB DE AK PARTİ’YE GEÇEBİLİR

Emre, gazetecilerin sorularını cevaplarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ndeki siyasi dengelere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Emre, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da AK Parti’ye geçebileceğini ileri sürdü.