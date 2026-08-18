Günübirlik evlere yönelik fuhuş operasyonu! 14 şüpheli gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik olarak kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık edildiği ve yer temin edildiği yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında, fuhşa aracılık etme ve yer temin etmeye ilişkin 50 ayrı eylem tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 29 kadın mağdur, fuhuş amacıyla söz konusu adreslere geldiği değerlendirilen 47 bilgi sahibi ile 21 şüpheli belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
18 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mağdur, bilgi sahibi ve şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi planlanıyor.
Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 227’nci maddesinde düzenlenen “fuhuş” suçu kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüpheliler şöyle:
Fırat Rezidans:
1. Harun Pala, 2. Azer Çaydaşi, 3. Mehmet Ali Ayten, 4. Serkan Acar, 5. Mustafa Ünal, 6. Yusuf Öztürk, 7. Hakim Acar, 8. Muzaffer Karaoğlan ve 9. Sefayi Yılmaz.
Eryaman Yuvam Emlak:
1. Rafet Dubaz, 11. Leman Dal, 12. Furkan Akbaba ve 13. Okyay Özçep.
Hasan Hüseyin Tarhan Günübirlik:
1. Hasan Hüseyin Tarhan, 15. Enes Doğan, 16. Serhat Çelik, 17. Fatma Erez ve 18. Ali Silvan Karaaslan.
Has Tarhan:
1. Oğuzhan Çalışıcı, 20. İrem Bağışık ve 21. Merve Bolat.