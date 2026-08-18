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Gündem Belek’teki görüntülere TCK 216 kapsamında soruşturma
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Belek’teki görüntülere TCK 216 kapsamında soruşturma

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Belek’teki görüntülere TCK 216 kapsamında soruşturma

Antalya’nın Serik ilçesindeki bir halk plajında tesettürlü kadınların izinsiz görüntülendiği ve hakaret içeren ifadelerle hedef alındığı sosyal medya paylaşımı savcılığı harekete geçirdi

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki bir halk plajında tesettürlü kadınların izinsiz şekilde görüntülendiği ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alındığı sosyal medya paylaşımına ilişkin Serik Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

 

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada yayılan görüntüler ve kullanılan ifadeler üzerine Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

 

Görüntülerde, plajdaki tesettürlü kadınların giyim tarzları ve dini hassasiyetleri üzerinden aşağılayıcı, hakaret içeren ve toplumun bir kesimini hedef alan ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

 

Soruşturma kapsamında görüntüleri çeken ve sosyal medyada paylaşan kişilerin tespiti ile söz konusu paylaşımların içeriğine ilişkin adli işlemler devam ediyor.

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