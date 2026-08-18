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Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

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Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Galatasaray, Icardi sonrası Osimhen'i yedekleyecek bir forvetin peşinde...

#1
Foto - Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Galatasaray’ın Leipzig forması giyen Conrad Harder’e yönelik ilgisi somut bir aşamaya ulaştı. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Danimarkalı forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü.

#2
Foto - Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Sky Almanya’nın haberine göre hücum hattını genç bir golcüyle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, Conrad Harder transferi için kiralama formülünü gündemine aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin anlaşmaya satın alma opsiyonu da eklemek istediği belirtildi.

#3
Foto - Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Galatasaray’ın düşündüğü satın alma opsiyonunun bedeli ve zorunlu olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Leipzig’in bu transfer formülüne nasıl yaklaştığı da henüz bilinmiyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığına veya Harder’in Galatasaray’a transfer olmayı kabul ettiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

#4
Foto - Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Leipzig, Conrad Harder’i 2025 yazında Sporting’den 24 milyon euro bonservis ve 6 milyon euroya ulaşabilen bonuslar karşılığında kadrosuna katmıştı. Danimarkalı futbolcunun Alman kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

#5
Foto - Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Santrforun yanı sıra hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Harder; güçlü fiziği, sürati ve etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor. Transferin seyrini Leipzig’in kiralama teklifine vereceği yanıt belirleyecek.

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