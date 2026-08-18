Osimhen'in yedeği bulundu: Galatasaray’dan yeni hamle! İşte şimdi sahaya çıkıyor belli oldu

Galatasaray’ın düşündüğü satın alma opsiyonunun bedeli ve zorunlu olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Leipzig’in bu transfer formülüne nasıl yaklaştığı da henüz bilinmiyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığına veya Harder’in Galatasaray’a transfer olmayı kabul ettiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.