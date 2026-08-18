Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

MIND beslenme düzeninde de sebzeler arasında özellikle yeşil yapraklı olanlara ayrı bir önem veriliyor. Bununla birlikte mevcut araştırmalar, belirli bir sebzenin tek başına Alzheimer hastalığını önlediğini göstermiyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta, bu besinleri genel olarak sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası hâline getirmek. SOFRAYA EKLEMESİ DE KOLAY Ispanak, roka, pazı, marul ve benzeri yeşillikler yalnızca ana yemeklerde değil; salata, omlet veya sebze yemeklerinde de tüketilebiliyor. Böylece günlük beslenmede çeşitliliği artırmak mümkün oluyor. 2. ORMAN MEYVELERİ Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi orman meyveleri de beyin dostu beslenme modellerinin dikkat çeken parçaları arasında bulunuyor. MIND diyeti, diğer meyvelerden farklı olarak orman meyvelerine özellikle yer veriyor. NIA, yaban mersini gibi besinlerin potansiyel bilişsel faydaları nedeniyle araştırıldığını belirtiyor. Bu besinlerde bulunan çeşitli bileşenlerin antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklerinin beyin sağlığı açısından araştırıldığı ifade edilirken, herhangi bir tek besinin bilişsel gerilemeyi önlediğini gösterecek kesin kanıt henüz bulunmuyor. TATLILARIN YERİNE ALTERNATİF OLABİLİR Taze veya dondurulmuş orman meyveleri yoğurt, yulaf ya da kahvaltı tabaklarına eklenebilir. Böylece beslenme düzeninde hem meyve çeşitliliği artırılabilir hem de yoğun şeker içeren tatlılara alternatif oluşturulabilir. 3. YAĞLI BALIKLAR Somon, sardalya, uskumru ve ringa gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengin kaynaklar arasında bulunuyor. Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir beslenme düzeni kapsamında haftada iki porsiyon balık, özellikle de yağlı balık tüketilmesini öneriyor. NIA da düzenli balık tüketimini içeren beslenme biçimlerinin daha yüksek bilişsel işlev ve yaşla birlikte daha yavaş bilişsel gerilemeyle ilişkilendirildiğini aktarıyor. Bununla birlikte omega-3 takviyeleri üzerinde yapılan insan çalışmalarında sonuçlar karışık; bu nedenle takviyelerin bilişsel gerilemeyi önlediği söylenemiyor.