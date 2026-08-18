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Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

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Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

Unutkanlık, odaklanma güçlüğü ve zihinsel yorgunluk günlük yaşamı doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle beyin sağlığını desteklemek isteyenlerin beslenme alışkanlıkları da bilim dünyasının yakın takibinde bulunuyor.

#1
Foto - Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA), sağlıklı beslenme biçimleri ile bilişsel sağlık arasında bağlantı bulunduğunu ancak beslenmenin Alzheimer hastalığını veya yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi kesin olarak önlediğini söylemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

#2
Foto - Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

Beyin sağlığını desteklemeye yönelik beslenme yaklaşımları arasında MIND diyeti dikkat çekiyor. Akdeniz ve DASH beslenme modellerinin özelliklerini bir araya getiren bu yaklaşım; yeşil yapraklı sebzelere, orman meyvelerine, tam tahıllara, baklagillere, kuruyemişlere, zeytinyağına ve balığa ağırlık veriyor. Bazı gözlemsel araştırmalarda MIND ve Akdeniz tipi beslenmenin daha düşük demans riski ve daha yavaş bilişsel gerilemeyle ilişkili olduğu görülse de klinik araştırmaların sonuçları henüz kesin bir tablo ortaya koymuyor.

#3
Foto - Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

Peki günlük sofrada hangi besinlere daha fazla yer verilebilir? İşte araştırmalarda öne çıkan o 3 besin; 1. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER Ispanak, kara lahana ve benzeri koyu yeşil yapraklı sebzeler, beyin sağlığı üzerine yapılan araştırmalarda sıkça inceleniyor. NIA'nın aktardığı bir çalışmada, her gün bir porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketen ileri yaştaki bireylerde yaşa bağlı bilişsel gerilemenin daha yavaş seyretmesiyle ilişki saptandı.

#4
Foto - Balık yeter, uzmanlar açıkladı: Beyin sağlığı için 3 besini sofranızdan eksik etmeyin! Yorgunluk da kalmıyor

MIND beslenme düzeninde de sebzeler arasında özellikle yeşil yapraklı olanlara ayrı bir önem veriliyor. Bununla birlikte mevcut araştırmalar, belirli bir sebzenin tek başına Alzheimer hastalığını önlediğini göstermiyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta, bu besinleri genel olarak sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası hâline getirmek. SOFRAYA EKLEMESİ DE KOLAY Ispanak, roka, pazı, marul ve benzeri yeşillikler yalnızca ana yemeklerde değil; salata, omlet veya sebze yemeklerinde de tüketilebiliyor. Böylece günlük beslenmede çeşitliliği artırmak mümkün oluyor. 2. ORMAN MEYVELERİ Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi orman meyveleri de beyin dostu beslenme modellerinin dikkat çeken parçaları arasında bulunuyor. MIND diyeti, diğer meyvelerden farklı olarak orman meyvelerine özellikle yer veriyor. NIA, yaban mersini gibi besinlerin potansiyel bilişsel faydaları nedeniyle araştırıldığını belirtiyor. Bu besinlerde bulunan çeşitli bileşenlerin antioksidan ve antiinflamatuvar özelliklerinin beyin sağlığı açısından araştırıldığı ifade edilirken, herhangi bir tek besinin bilişsel gerilemeyi önlediğini gösterecek kesin kanıt henüz bulunmuyor. TATLILARIN YERİNE ALTERNATİF OLABİLİR Taze veya dondurulmuş orman meyveleri yoğurt, yulaf ya da kahvaltı tabaklarına eklenebilir. Böylece beslenme düzeninde hem meyve çeşitliliği artırılabilir hem de yoğun şeker içeren tatlılara alternatif oluşturulabilir. 3. YAĞLI BALIKLAR Somon, sardalya, uskumru ve ringa gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengin kaynaklar arasında bulunuyor. Amerikan Kalp Derneği, sağlıklı bir beslenme düzeni kapsamında haftada iki porsiyon balık, özellikle de yağlı balık tüketilmesini öneriyor. NIA da düzenli balık tüketimini içeren beslenme biçimlerinin daha yüksek bilişsel işlev ve yaşla birlikte daha yavaş bilişsel gerilemeyle ilişkilendirildiğini aktarıyor. Bununla birlikte omega-3 takviyeleri üzerinde yapılan insan çalışmalarında sonuçlar karışık; bu nedenle takviyelerin bilişsel gerilemeyi önlediği söylenemiyor.

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