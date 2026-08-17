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Gündem Skandalın boyutu dudak uçuklattı! Adanın yarısı Kuriş ailesinin çıktı
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Skandalın boyutu dudak uçuklattı! Adanın yarısı Kuriş ailesinin çıktı

Yeniakit Publisher
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Skandalın boyutu dudak uçuklattı! Adanın yarısı Kuriş ailesinin çıktı

Kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen yapılanmanın lideri olan ve ‘kara para aklama’, ‘dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş ve ailesinin devasa tapu kayıtları gün yüzüne çıktı.

Soruşturma kapsamında Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı bulunduğun tespit edilirken, bunlar arasında İstanbul ve Sakarya'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve Bolu'da yer alan çok sayıda taşınmaz öne çıktı.

ÇOĞUNLUĞU ANNESİNİN ÜZERİNE KAYITLI

Soruşturma dosyasındaki tapu kayıtlarında, Kuriş ailesi içerisinde en fazla taşınmazın Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına bulunduğu belirlendi. Anne Kuriş'in adına kayıtlı 138 aktif taşınmaz tespit edildi. Kayıtlarda konut ve iş yerlerinin yanı sıra arsa ve tarım arazilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine ise 13 taşınmaz bulunduğu kaydedildi.

'EGE'NİN MALDİVLERİ' OLARAK ANILAN ADA DA KAYITLARDA

Dosyadaki kayıtların dikkat çeken ayrıntılarından biri ise İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli'de bulunan Kalem Adası oldu. 'Ege'nin Maldivleri' olarak anılan adanın 258 dönümlük bölümünün 2021 yılında Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildiği ortaya çıktı. Kuriş ailesinin adadaki taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptığı öne sürüldü.

EVİNDEKİ ÇELİK KASADAN SERVET ÇIKMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in evinde yapılan aramada ele geçirilen çelik kasadan çıkanlar da gündeme gelmişti. Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirlenmişti.

Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında da tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirilmişti.

Tutuklanan Alihan Kuriş ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürerek “Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.” savunmasını yaptı.

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