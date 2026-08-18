İletişim Başkanı Duran'dan katil İsrail'e sert tepki: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Suriye’nin İdlip şehri kırsalındaki Ebu Zuhur Askerî Hava Üssü’ne İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum” dedi.

Duran, “Suriye’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve altyapısını hedef alan bu saldırılar, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır.” İfadelerini kullandı.

Bölgede huzur ve istikrarı dinamitleyen her türlü korsan girişimin karşısında kararlılıkla durulacağını ifade eden Duran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye; bölgemizde barış ve istikrarı tehdit eden her türlü girişimin karşısında durmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.