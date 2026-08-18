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Gündem ‘Yalanın Sözcüsü’ yalanlanmaktan bıkmadı! ‘MEB 6 ayda vakıf ve derneklere 1.1 milyar ödeme yaptı’ yalanı yine ellerinde patladı
Gündem

‘Yalanın Sözcüsü’ yalanlanmaktan bıkmadı! ‘MEB 6 ayda vakıf ve derneklere 1.1 milyar ödeme yaptı’ yalanı yine ellerinde patladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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‘Yalanın Sözcüsü’ yalanlanmaktan bıkmadı! ‘MEB 6 ayda vakıf ve derneklere 1.1 milyar ödeme yaptı’ yalanı yine ellerinde patladı

Milli Eğitim Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (MEBDMM), yaptığı yalan haberler nedeniyle ismi 'Yalanın Sözcüsü'ne çıkan Sözcü Gazetesinde yer alan "MEB bütçesinden vakıf ve derneklere ilk 6 ayda 1,1 milyar ödeme yaptı" şeklindeki iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

MEBDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sözcü Gazetesinde 18 Ağustos 2026 tarihinde 'Okullar harabe halde para vakıflara akıyor' başlığıyla yayımlanan haber içeriğinde 'Okullarda temizlik, güvenlik sorunu, öğretmen eksiğini gideremeyen MEB, bütçesinden vakıf ve derneklere ilk 6 ayda 1,1 milyar ödeme yaptı' şeklinde yer verilen iddialar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki adı geçen gazetenin bahse konu haberde dile getirdiği iddiaları daha önce 3 Ekim 2024 tarihinde de benzer başlıkla ve içeriklerle paylaştığı, bu iddialara ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yapılan yalanlamaya rağmen aynı haberleri maksatlı olarak tekrar servis etmesi, kamu yayıncılığı ve gazetecilik ilkeleriyle asla bağdaşmamaktadır."

"Bakanlığın 2026 bütçesinde eğitim kurumlarımızın temizlik ve tüketim ihtiyaçları, bakım ve onarım giderleri ve temizlik personeli giderleri için yeterli kaynak ayrılmıştır. Ayrıca ihtiyaç halinde ek ödenek imkanı da sağlanmaktadır. Haberde iddia edildiği gibi Bakanlık bütçesinden bazı vakıf ve derneklere kaynak aktarılması söz konusu değildir. Bakanlığımızın bütçe kaleminden yalnızca 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının 'e' bendi uyarınca Vakfın ilgili Kanun kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin finansmanına yönelik kaynak tahsis edilmiştir. Maarif ailemiz başta olmak üzere kamuoyu vicdanını yaralayan, aynı karalama kampanyasıyla tekrar tekrar servis edilen ve hiçbir bilimsel ve yasal veriye dayandırılmayan bu mesnetsiz iddialarla gazetecilik mesleğini de töhmet altında bırakan bu ve benzeri manipülatif haberlere vatandaşlarımızca itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

HAKİKATİN KATİLİ, YALANLARIN TÜCCARI! Gazeteciliğin itibar kaybı ve medyadaki dezenformasyon dalgası üzerine oldukça sert ve çarpıcı bir eleştiri: Eskiden gazete sayfaları, bir bilginin doğruluğunu mühürleyen en güvenilir mahkemeydi; bir haber matbaadan geçmişse, o artık toplum için tartışmasız bir gerçek kabul edilirdi. Bugün ise basın ahlakı, yerini tıklanma oranlarına, ideolojik körlüğe ve masa başında üretilen organize algı operasyonlarına bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe verileri üzerinden üretilen bu son iddia, modern medyanın düştüğü acınası çukuru bir kez daha gözler önüne seriyor. Resmi rakamları çarpıtarak kamusal kurumları yıpratmayı amaçlayan bu anlayış, artık "gazetecilik" değil, güpegündüz yapılan bir toplum mühendisliği ve yalan tüccarlığıdır. İşin en vahim kısmı ise, bu kurumların yalanlanmaktan, foyalarının ortaya çıkmasından zerre kadar utanmaması, yüzlerinin kızarmamasıdır. "Gazete yazdıysa doğrudur" güveninden, "Gazete yazdıysa kesin arkasında bir yalan vardır" şüphesizliğine evrildiğimiz bu dönem, medya tarihinin en karanlık sayfalarından biridir. Doğruyu aktarmakla görevli olanların, yalanı bir silah gibi kullanması sadece o yayın organlarının değil, topyekün hakikat kavramının altını oymaktadır. Kendini muhalif ya da bağımsız olarak tanımlayıp, manipülasyonu meslek edinen bu odaklar, manipüle ettikleri kitlenin güvenini de her gün biraz daha kaybetmeye mahkumdur.
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