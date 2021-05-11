Tam göbeğinde olup görünmediğin daha hangi ihanetler var Babacan?

Şimdi söyler misiniz, böyle bir kişinin genel başkanlık yaptığı partiye, bu millet nasıl güvensin?

Nasıl inansın?

Nasıl oy versin..

Ali Babacan isimli beyefendi, 2018 yılında AK Parti Milletvekili..

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimi yaklaşıyor..

Muhteremin, AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan’ın gösterilmesi gerektiğini belirten dilekçede ismi ve imzası var..

Belki bunu inkar edebilir..

“Liste halinde imzalar alınıyordu. Onlardan birisine farkında olmadan imza atmışımdır” diyebilir..

Ama..

AK Parti milletvekili iken..

O sıfatla maaş alırken..

AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayı var iken..

Sen nasıl olur da, AK Parti’nin cumhurbaşkanı adayına rakip olması için, bir başkasına çalışırsın?

Bu nasıl olabilir?

Halkın önünde yapsa..

“Her şey, milletin gözünün önünde olmuş” derim.. Ama, yaşanılanlar, kapalı kapılar ardında.. Olayın üzerinden tam üç yıl geçtikten sonra, daha yeni açıklıyor, bebecan..

Ne diyor?

“2018’de kötü bir tecrübemiz var. 2018’de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı.. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl.. Çok detayına girmeyeyim.”

Niye detayına girmek istemiyorsunuz, Ali Bey?

Niye?

Bu ülkenin cumhurbaşkanı seçimi sıradan bir iş mi?

Cumhurbaşkanı seçiminde ayak oyunları ile milletten gizli işler çevrilmesi, başarılamayınca da gerçeklerin yıllarca saklanması, sıradan bir iş mi?

Detayına girmek istememiş ama..

Soru üzerine, mecbur kalmış bebecan..

Şöyle cevaplamış, detay ile ilgili olarak, cumhurbaşkanlığı seçiminde, Abdullah Gül’ün, Tayyip Erdoğan’ın karşısında, CHP’nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerinin ortak adayı yapılması girişimine katılıp katılmadığı sorusunu: “Tabii tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim.”

İşte gerçek bu..

İşte bu adamların maskesini indiren deşifre bu..

Milletin karşısına çıktıklarında göstermek istedikleri yüzleri ile, gerçek yüzleri arasında büyük farklar olduğunun itirafı, işte bu..

Adam, AK Parti’de iken, başka partilerin adayını belirlemeye kalkışıyor..

Utanmıyor, sıkılmıyor, bunu itiraf ediyor..

3 yıl geçmiş.

Her konuda şeffaflıktan bahsederken..

“Devlet yönetiminde şeffaflık.. İhalelerde şeffaflık.. Atamalarda şeffaflık” derken..

Devlet yönetiminin de, ihalelerin de, atamaların da üstünde olan cumhurbaşkanlığı seçiminde, gizli gizli iş kotarmanın kralına imza atıyor..

3 yılın sonunda, “Tam göbeğindeydim.. Görünür değildim” diyor.

Ben de merak ediyorum..

Söyler misin Ali Babacan..

Sen daha başka nelerin tam göbeğindesin?

Tam göbeğinde olduğun halde, görünmediğin daha ne kumpaslar var, ne gizli ittifaklar var?

Bunların içinde, İngiliz eksenli işbirlikleri var mı?

Pensilvanya merkezli görünmediğin ama tam göbeğinde olduğun anlaşmalar var mı?

Sen söyleyemiyorsan.. Nihat Ergün cevaplasın..

Hep dürüst olduğunu, dürüst kaldığını iddia eden Faruk Ünsal açıklasın..

Nasıl olabiliyor, cumhurbaşkanlığı seçimi gibi önemli bir konuda, işin tam göbeğinde olup, görünmemek?

Bunu yapan bir kişi, yarın daha başka hangi kripto işleri kotarmaya soyunduğu halde, görünmez olmayı da başarmaya çalışır?

Sadullah Ergin açıklasın..

Bu gizli gizli iş çevirmeleri yapmak için mi, AK Parti’den ayrıldınız?

AK Parti’ye yamamaya çalıştığınız “dürüstlükten uzaklaşma”dan anladığınız, “tam göbeğinde olup, görünür olmamak” mıdır?

“İlkeli olmak”tan kastınız, AK Parti milletvekili iken, AK Parti’nin adayı dışında birisinin adaylığını, hem de yıllardır size bel altı vuruşlarla saldırmış CHP’nin adamları ile birlikte kotarmaya kalkışmak mıdır?

2018 Haziran’ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bu dalavereyi çeviren Ali Babacan..

2019 mahalli seçimleri sonrasında AK Parti’den istifa ederken, “Daha önce istifa edecektim de, istek üzerine mahalli seçim sonrasını bekledim” demişti..

Biz de bu açıklaması sebebi ile, bu adamı matah bir şey sanmıştık..

Oysa adam, su altından saman yürütenlerdenmiş..

Saman altından su yürütüp, sonra da “Dürüstlük, şeffaflık, ilkelilik, hesap verebilirlik” gibi bir dizi ilkelerden bahsediyor.

Oysa..

Bir baksalar, rakip olmaya kalkıştıkları Tayyip Erdoğan’a..

Böyle arka kapıdan iş kotarır mı hiç?

Bir partinin mensubu iken, bir başka partinin adayını hazırlamaya kalkışır mı hiç?

Ki.. Ali Babacan’ın nerede ise yaşı kadar, Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı var..

Saadet’çi kardeşlerim hemen itiraz edecekler..

“Erdoğan da, Erbakan’a karşı parti kurmadı mı?”

Bu itirazı yapanlara hatırlatayım..

Erdoğan, Fazilet Partisi açık iken, yeni bir parti kurmadı..

Fazilet Partisi, şimdi Saadet’lilerin ittifak yaptığı CHP kafası tarafından, haince, ahlaksızca kapatıldıktan sonra..

Erbakan Hoca’ya, yine o CHP kafalıların ahlaksızca verdirdikleri dolandırıcılık suçlamalı cezadan sonra..

Yani Erbakan Hoca’ya, siyaset yapma yasağı üzerine, bir siyaset yasağı daha getirildikten sonra..

Erbakan Hoca’nın düşmanları ile işbirliği yaparak değil..

Yine Erbakan hocanın sevdalıları ile AK Parti’yi kurdu..

İlkeli oldu..

Dürüst siyaset yaptı..

Onun için “Kasımpaşalı” dediler..

Başını kimseye eğmedi.. Hep dik durdu..

Bu özellikleri ile Tayyip Erdoğan oldu.

Bu özellikleri ile 18 yıldır seçim kazanıyor..

Tüm Brütüs’lere rağmen. Tüm hainlere rağmen.. Tüm celladına aşık yol arkadaşlarına rağmen..

Sanıyorlar ki..

Çıkar, iki süslü laf edersin..

Halkı kandırır, oyları toplarsın..

Olmuyor işte..

Konuştukça batıyorsunuz. Konuştukça ilkesizliğinizi ifşa ediyorsunuz..

Vefasızlığınızı, nankörlüğünüzü açığa çıkarıyorsunuz..

Siz konuşursanız, Tayyip Erdoğan zora düşer diye bekleyenler..

Siz konuştukça, Erdoğan’ın ne büyük bir lider olduğunu görüyorlar..

Erdoğan, elindeki tüm devlet imkanlarına rağmen, sizin sergilediğiniz o ihaneti bilmiyor olabilir mi?

Bugüne kadar, sizin aleyhinize, ne söyledi?

Bu sırrınızı sizden önce ifşa etti mi?

Bir onun vefasına bakın..

Bir de kendinizin nankörlüğüne..