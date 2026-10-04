Mum çiçeği nasıl yetiştirilir bakımı: 10-15 günde bir su verilir! Büyük hata yapıyormuşuz! Böyle yapanlar dikkat

Tropik bir tür olan ama evinizde, saksıda kolayca yetiştirebileceğiniz mum çiçeğinin diğer adı "hoya"dır. Bu bitki parfümlü, nefis kokusu, güzel görünüşlü çiçekleri ve parlak yeşil yapraklarıyla çiçekseverlerin tercih ettiği salon bitkileri arasındadır.

Mum çiçeğinin özellikleri nelerdir?

Mum çiçeğinin yıldız şeklinde minik, pembe ve beyaz çiçeklerden oluşan salkımlı bir görüntüsü vardır. Açtığı zamanlarda parfümlü kokusuyla birlikte çiçeklerin üzerinde bal damlacıkları görmek mümkündür. Etli ve mumsu dokusundan dolayı mum çiçeği ismi verilmiştir. Türlerine göre çiçekleri de boyut ve renk farkı gösterir.

İnce dalları uzadıkça biçimlendirilebilir. Bir çubuk yardımıyla desteklenerek yukarı doğru uzatılabilir. Destek çubuğunun iki ucu karşılıklı olarak saksıya batırılır ve mum çiçeği dalları bunun üzerine sarılarak yuvarlak biçim verilebilir ya da dalları aşağıya doğru sarkıtılabilir. Gelişimi çok hızlı değildir. Işık alan, ılık ortamlarda daha hızlı büyürken, soğuk havada gelişimi yavaşlar. Ayrıca farklı mum çiçeği türlerinde de büyüme hızları değişmektedir.

Mum çiçeği çeşitleri nelerdir?

Mum çiçeğinin hepsi birbirinden farklı renk ve şekilde çiçek açan yüzden fazla türü vardır. Bunların arasında Carnosa, Carnosa variegata, Obavata, Compacta cinsleri en yaygın olanlarıdır.

Mum çiçeği evde nasıl yetiştirilir?

Yaprak ya da çeltiğinden köklendirilen mum çiçeği fidesi uygun bir saksı ve ışıkla kolayca yetiştirebileceğiniz bitkilerdendir.

Mum çiçeğinin kökleri çok derinlere inip yayılmak istemediğinden büyük saksılar kullanmak gerekmez. Orta hatta küçük boy bir saksı mum çiçeğinin gelişmek ve çiçek açmak için tercih edeceği ortamı sağlar.

Dikime toprak hazırlığı ile başlanabilir. Torf, perlit ve istenirse yarım bardak kadar solucan gübresi karışımı yeterlidir.

Drenaj deliklerinin açık olduğundan emin olduktan sonra saksıya taban oluşturacak kadar lav ya da çakıl taşı dökülür.

Saksı, yarısına kadar toprak doldurulduktan sonra bir miktar su ile ıslatılır.

Mum çiçeği fidesi saksıya yerleştirilip toprak ilave edilir ve tekrar sulanarak uygun ışık alan büyüyeceği ortama alınır.

Mum çiçeği nasıl köklendirilir?

Mum çiçeğinden yaprak ya da üzerinde 2-3 yaprak bulunan 10 santimetrelik çeltikler kesilir. Kesilen yaprak; çeltik su içinde ya da doğrudan toprağa dikildiğinde kısa zamanda kök vermeye başlar.

Bu işlem için bir bardak ya da kavanoza su eklenir ve yaprak ya da çeltikler bu suda kökleninceye kadar, eksildikçe su ilave edilerek bekletilir.

Bir diğer yöntem de doğrudan toprağa dikmektir. Dikim için torf ve perlit karışımı kullanılabilir. Altlarında delik açılmış plastik bardaklara lav ya da çakıl taşı ile taban hazırlanır.

Yaprağı dikmek için önce toprak konulur ve yaprak bu toprağa daldırılır. Bitkinin tüm enerjisini köklenmeye harcayabilmesi için dikilen yaprak yarısından kesilebilir.

Çeltik dikilecekse çeltikler hafif yan şekilde bardağa yerleştirilip üzerine toprak eklenir.

Köklendirilecek yaprak ya da çeltiği doğrudan saksıya dikmek de mümkündür ama bu durumda bitkinin kök gelişimini takip etmek zorlaşabilir.

Mum çiçeği ne zaman açar?

Mum çiçeği ilk yılında çiçek vermeye başlayabileceği gibi çiçeklenmek için iki ya da üç yıl da bekleyebilir. Çiçeklenmesi, bitkinin yaşına, yetiştiği ortama ve budanmasına bağlıdır. Eski ve kurumuş dalların budanması yeni çiçeklerin oluşumuna yardımcı olur. Ama bir önceki yıl çiçek vermiş dalların üstünde yine çiçek açacağından, budama işlemi kuruduğuna emin olunan dallarda yapılmalıdır. İlkbahar sonu, yaz başı çiçeklenmesi beklense de bu süre ışığa ve ortam sıcaklığına bağlı olarak yaz sonuna kadar uzayabilir.

Mum çiçeği nasıl çoğaltılır?

Mum çiçeği yaprağının ya da kesilen çeltiğin köklendirilmesiyle çoğaltılabilir. Köklenen bitkiler uygun saksılarda yetiştirilir.

Mum çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Mum çiçeğinin bakımı kolaydır. Parlak güneş ışığı alan, ılık ortamları sever. Bu nedenle aydınlık ama doğrudan güneş almayan ve klimalardan uzak bir köşede kendisini mutlu hissedecektir. Saksısını zaman zaman çevirerek her tarafının güneş almasını sağlamak önemlidir.

Bitkiyi çok soğuk olmayan suyla, kış aylarında iki haftada bir, yaz aylarında ise haftada bir sulamak yeterli olacaktır. Sıcak günlerde yapraklarına su sıkılarak nemlendirilmesi de canlı renklerini kaybetmemeleri için önemlidir.

3-4 ayda bir az miktarda bitki besini ilavesi, mum çiçeği bakımı için faydalı bir yöntemdir. Gübre vermek için dinlenme dönemi olan sonbahar ve kış ayları yerine ilkbahar çok daha uygun olacaktır. Ama çok fazla gübre kullanmanın tuz birikmesi yaparak kökleri kuruttuğunu ve çiçeği strese soktuğunu unutmamak gerekir.

Sık saksı değişimine ihtiyaç duymasa da gelişimine göre iki yılda bir ilkbaharda daha geniş saksıya alınarak toprağı yenilenebilir. Bu işlemler sırasında yeni çıkan sürgünlerine dokunmamak mum çiçeği bakımında önemli noktalardan biridir. Çok narin olan sürgünler hasar görebilir ve güzel kokulu çiçeklerinden mahrum bırakır.

Mum çiçeğine (Hoya) verilecek su miktarı sabit bir mililitre ölçüsüyle değil, toprağın nem durumuna ve mevsime göre toprağı tamamen ıslatıp fazla suyu saksı altından akıtacak şekilde (doyurarak) ayarlanmalıdır.

Mum çiçeğine günde bir kez değil, toprağın üst kısmı tamamen kurudukça (genellikle yazın haftada 1, kışın ise 10-15 günde bir) su verilir

Hızlı Özet / Mum Çiçeği Bakımının 3 Temel Kuralı

Çiçek Açtırma Sırrı: Açan çiçeklerin sapları kesinlikle budanmamalıdır; sonraki tomurcuklar aynı sap üzerinden çıkar.

Işık: Doğrudan güneş almayan ama bol aydınlık (süzülmüş) alanları sever.

Sulama: Yaprakları su depoladığı için toprak tamamen kurudukça sulanmalıdır (Aşırı su kökleri çürütür)

Altın İpucu: Mum çiçeğinizin çiçekleri döküldükten sonra oluşan çiçek saplarını (pedunkül) asla budamayın! Mum çiçeği önümüzdeki dönemde yeni çiçeklerini yine aynı saplar üzerinden verecektir.

Mum Çiçeği Ne Sıklıkta Sulanır?

Mum çiçeği, suya düşkün bir bitki gibi görünse de aslında az ama doğru zamanda sulama ister. Toprağın üst kısmı kurudukça, parmağınızla kontrol ederek sulama yapmanız en sağlıklı yöntem. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında haftada bir, sonbahar ve kış aylarında ise 10-15 günde bir sulamak yeterli. Ancak saksı altındaki tabağın suyla dolu kalmamasına dikkat edin çünkü fazla su, köklerde çürümeye yol açabilir. Mum çiçeğinin yaprakları etli olduğu için suyu depolar; bu yüzden aşırı sulama, onu sevindirmek yerine hasta eder.

Mum Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Mum çiçeğini çoğaltmanın en yaygın ve pratik yöntemi gövde çelikleriyle (dal çeliği) çoğaltma. Bunun için sağlıklı bir ana bitkiden 2-3 yapraklı bir dal kesilir ve bu dal, köklenene kadar ya suya konur ya da nemli torf karışımına dikilir. Eğer su içinde köklendirme yapılıyorsa, kavanozun suyu 2–3 günde bir tazelenmeli; doğrudan güneş almayan ama aydınlık bir yerde tutulmalı. Genellikle birkaç hafta içinde köklenir ve saksıya alınabilir. Bu yöntemle çoğaltılan mum çiçekleri, genetik olarak ana bitkiyle aynıdır ve doğru koşullarda zamanla aynı güzellikte çiçekler açar.