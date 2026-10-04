Elektrikli ve hibrit otomobiller pazarı ele geçirdi! Her iki araçtan biri artık onlardan

Türkiye otomobil pazarında elektrikli ve hibrit araçların yükselişi sürüyor. Ocak-eylül dönemine ilişkin veriler, benzinli ve dizel otomobillerin ağırlığının azalırken alternatif motor seçeneklerinin pazarın yarısından fazlasına ulaştığını ortaya koydu.

OTOMOBİL PAZARI DARALDI

Yılın ilk 9 ayında otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,45 azalarak 627 bin 977 adet oldu.

Hafif ticari araç satışları da yüzde 5,12 düşüşle 175 bin 488 adet olarak gerçekleşti.

Pazar genelindeki daralmaya rağmen elektrikli ve hibrit otomobiller toplam satışlardan aldıkları payı artırmayı başardı.

HİBRİT OTOMOBİLLER 200 BİNİ AŞTI

Ocak-eylül döneminde motor tiplerine göre satışlar şöyle gerçekleşti:

Benzinli: 258 bin 453

Hibrit: 204 bin 956

Tam elektrikli: 120 bin 329

Dizel: 34 bin 520

Otogazlı: 8 bin 969

Uzatılmış menzilli modeller de elektrikli sınıfına dahil edildiğinde elektrikli otomobil satışları 121 bin 79 adede ulaştı.

Böylece elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 19,3, hibritlerin payı ise yüzde 32,6 oldu.

PAZARIN YÜZDE 51,9'U ELEKTRİKLİ VE HİBRİT

İki grubun toplam pazar payı yüzde 51,9'a çıktı. Başka bir ifadeyle Türkiye'de yılın ilk dokuz ayında satılan her iki otomobilden birinden fazlası elektrikli veya hibrit oldu.

Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobillerin payı yüzde 18, hibritlerin payı ise yüzde 27,8 seviyesindeydi.

Benzinli otomobillerin payı yüzde 45,5'ten yüzde 41,2'ye gerilerken dizel otomobillerdeki düşüş çok daha belirgin oldu. Dizelin pazar payı yüzde 7,8'den yüzde 5,5'e indi.

Otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,8'den yüzde 1,4'e yükseldi.

DİZEL OTOMOBİLDE SERT DÜŞÜŞ

Satış adetlerine bakıldığında benzinli otomobillerde yüzde 23,5, dizelde yüzde 40,7, elektriklide yüzde 9,5 ve hibritte yüzde 0,8 düşüş yaşandı.

Otogazlı otomobil satışları ise yüzde 44,7 arttı.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin satış adetleri geçen yıla göre gerilese de otomobil pazarının genelindeki daha sert daralma, bu modellerin toplam pazardaki ağırlığını artırdı.

Dizel otomobillerdeki sert gerilemede ise küresel üreticilerin dizel motorlardan uzaklaşması ve Türkiye pazarına sunulan yeni dizel model sayısının azalması etkili oluyor.

EYLÜLDE ELEKTRİKLİLER GAZA BASTI

Eylül ayında elektrikli otomobil satışlarında ise tersine bir tablo ortaya çıktı.

Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 15 bin 128 adede yükseldi. Elektrikli modeller tek başına eylül pazarının yüzde 23,7'sini oluşturdu.

Aynı ay 17 bin 911 hibrit otomobil satılırken hibritlerin pazar payı yüzde 28,1 oldu.

Böylece eylül ayında da elektrikli ve hibrit otomobiller toplam pazarın yarısından fazlasını oluşturdu.