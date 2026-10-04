Hatay'da depremin ardından inşa edilen 136'ncı cami Defne'de ibadete açıldı

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen 136'ncı cami olan TOKİ Hz. Hasan Camii, Defne ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde ibadete açıldı. Açılışa Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve vatandaşlar katıldı.

Depremlerde kentte büyük yıkım yaşanmış, yüzlerce bina zarar görmüştü. Hatay Valiliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde, depremde kullanılmaz hale gelen camilerin yerlerine yenilerinin inşası ve ihtiyaç duyulan mahallelere cami yapımı için harekete geçilmiş, kısa sürede çalışmalara başlanmıştı.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan kentte inşası tamamlanan 136 cami, 51 Kur'an kursu ve 13 Diyanet Gençlik Merkezi hizmete açılırken, 35 caminin de imar ve inşa çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Vali Masatlı: "Büyük bir seferberlik başladı"

Vali Masatlı, asrın felaketiyle birlikte camilerin ve dini tesislerin de önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi. Masatlı, "6 Şubat tarihi itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın pek tanık olmadığı bir inşa ve imar çalışmasına başlamıştık" dedi.

Bir yandan konutların, iş yerlerinin, eğitim kurumlarının, sağlık tesislerinin ve altyapının yapıldığını, diğer yandan tarihi eserlerin yeniden ihya edilmesi için çalışıldığını anlatan Masatlı, "omuz omuza saf tutulup el açılarak Allah'a yakarıldığı camilerimizin yeniden yapılmasıyla ilgili de büyük bir seferberlik başladı" ifadesini kullandı.

Toplu konut alanında konut, iş yeri ve okulların ardından yapıldı

Masatlı, açılan caminin bulunduğu yerin deprem sonrası konut alanı olarak belirlenip planlandığını, inşaatın ardından vatandaşların buraya yerleştirildiğini, bölgenin şehrin çeperinde bulunan bir toplu konut alanı olduğunu aktardı. Vali, "konutları, iş yerlerini, okulları ve altyapıyı yaptıktan sonra şimdi çok şükür camilerimizi de yaptık ve hizmete açtık" diye konuştu.

Caminin bölgedeki vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Masatlı, konuşmasını "136'ncı camimiz olan Hazreti Hasan Camii'nin başta Orhanlı Mahallemize, Defne ilçemize, Hatay'ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.