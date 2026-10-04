Tekirdağ'da üniversite öğrencileri 3 yılda otonom araç ŞAHİ'yi üretti

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 3 yıllık çalışmanın sonunda hiçbir insan müdahalesine veya sürücüye ihtiyaç duymadan endüstride ve ulaşımda kullanılabilecek otonom araç ŞAHİ'yi üretti.

Bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan Yağmur Fersah, Emin Bayraktar, Fevzi Coşkun, İlker Caymaz, Orçun Efe Demir, Ege Kanuroğlu, Talha Ahmet Akyasan, Zeynep Öğreden, Büşra Keskin, Elifnur Tabala, Elif Uyanık, Ceren Şalcı ve İlkin Suleymanov'dan oluşan öğrenci topluluğu, 3 yıl önce başlattığı projenin sonuna geldi. Fakültede aldıkları teorik ve pratik bilgilerden yola çıkan öğrenciler, araca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde kullandığı topların da adı olan ŞAHİ ismini verdi. Öğrenciler, başta TEKNOFEST olmak üzere katıldıkları organizasyonlarda ilgi odağı oldu.

Aracın bir sonraki versiyonu için çalışmalar başladı

Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, öğrencilerin projenin ikinci aşamasında aracı daha da geliştirmek için çalıştığını söyledi. Tecer, "TEKNOFEST gençliği dediğimiz bir atmosfer içerisinde, öğrencilerimizin motivasyonuyla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu otonom araç da bunlardan bir tanesi. Bunun bir sonraki versiyonu için de çalışmalar başladı" dedi.

Tecer, aracın çeşitli endüstriyel kuruluşlarda, kargo, lojistik ve ulaşım alanlarında ortamı kendiliğinden okuyabildiğini, sensörleriyle engelleri ve bariyerleri görerek bunlara göre pozisyon ve konum alabildiğini belirtti. Dekana göre araç, "bu geliştikten sonra" pek çok sektörde ve pek çok alanda insanın karar vereceği aşamaları biraz daha kolaylaştırarak, biraz daha profesyonel bir sonuç elde etmeye dönük olacak.

Fakültenin TÜBİTAK destekli Milli Teknoloji Atölyesi seçimlerine katılıp seçildiğini aktaran Tecer, binada atölye kurulumunun şu anda gerçekleştiğini, kurulum tamamlandıktan sonra çalışmaların daha üst seviyede ve daha nitelikli sonuç elde edecek hale geleceğini kaydetti. Tecer, savunma sanayindeki tabloyla sivil alanı karşılaştırdı: "Ülkemizde savunma sanayinde büyük başarılara imza atıldı. İnsansız hava araçları, bununla alakalı savaş gereçleri üretimi yapıldı. Fakat sivil hayattaki otonom araçlar biraz daha zayıf kaldı." Tecer, ŞAHİ'nin bu anlamda sivil hayattaki insan faaliyetlerini kolaylaştıracak amaçlara hizmet edeceğini ifade etti.

Fersah: Endüstriyel ve sivil anlamda bir açık olduğunu fark ettik

Projede yer alan makine mühendisliği bölümü öğrencisi Yağmur Fersah, savunma sanayisinin ciddi yol aldığını gördüklerini, ancak endüstriyel ve sivil anlamda bir açık fark ettiklerini anlattı. Fersah, "Bu sürede TEKNOFEST'te robotaksi binek otonom yarışmasını gördük ve buna katılmaya karar verdik" dedi.

Ekip elektrik, mekanik, yazılım ve raporlama olmak üzere dört birimden oluşuyor. Fersah, aracın otonom olduğu için sürücüsü olmayan birçok alanda kullanılacağını belirterek "İnsan gücünü en aza indirerek verimliliği maksimuma çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Bayraktar: Yüzde 95'inde kalabildik

Elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencisi Emin Bayraktar ise projenin yazılımının uzun sürdüğünü söyledi. Bayraktar, tamamen otonom bir araç olduğu için yazılımın çok katmanlı olduğunu, içinde farklı algoritmalar bulunduğunu, saniyelik hatta milisaniyelik görüntü işlediğini ve farklı sensörlerden gelen verileri değerlendirdiğini aktardı.

Üç yıllık projenin henüz tam bitmediğini vurgulayan Bayraktar, "Yüzde 95 bitirdik bunu ancak bazı finansal, maddi destekler eksikliğinden dolayı ve yazılımsal anlamda yaşadığımız birkaç sorundan dolayı yüzde 95'inde kalabildik" dedi. Aracı geliştirmeye devam ettiklerini belirten Bayraktar, bundan sonraki hedefi, "Bu aracı tamamen bitirip, tam otonom, sokakta da gidebilecek hale getirmeyi planlıyoruz" sözleriyle açıkladı.