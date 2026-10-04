Depremzede Barış Özbay tişörtüyle mesaj verdi: "Ben artık iflah olmam"

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evinden çıkmayıp sanal aleme bağımlı hale gelen ve hayat hikâyesiyle ilgi odağı olan 25 yaşındaki Barış Özbay, haber çekimi sırasında giydiği tişörtteki Almanca "Ben artık iflah olmam!" deyimiyle kendisini merak edenlere mesaj verdi. Tedaviyi reddeden genç, hayatına müdahale edilmesini istemediğini, telefonunun şarjı olmadığı zamanlarda duvarı izleyerek zaman geçirdiğini söyledi.

Özbay, 52 yaşındaki annesi Semra Özbay ile Antakya'nın Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşıyor. Depremde hem evini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden genç, okuduğu üniversiteyi yarıda bırakmış, günlerini bilgisayar ve cep telefonu başında geçirmeye başlamıştı. Hastanede yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından çok sevdiği evine döndü. Eve dönüşünün ardından ilaçlarını kullanmayı bıraktığı aktarıldı; annesi ise oğlunun ilacını saat 2'de içmesi gerektiğini, ilacını içtikten sonra uykusunun gelip uyuduğunu söyledi.

"Ben kabul etmediğim sürece kimse bana yardım edemez"

Günlük düzeninden memnun olduğunu anlatan Barış Özbay şunları söyledi: "Hiçbir şey istemiyorum, ben mutluyum. Uyanıyorum, yemek yiyorum ve ilaç saatim geliyor. Ağrı kesici içiyorum; yoksa hareket edemem, çok kötü olurum. Sonra tekrar akşam olmasını bekliyorum. Telefonla zaman geçiriyorum, telefon yoksa duvarı izlerim. Bahçede kedilerle oynarım."

Yardım tekliflerini geri çevirdiğini de aktaran Özbay, "İnsanlar hep yardım etmeye çalışıyorlar ama kimse bana yardım edemez ben kabul etmediğim sürece. Ben de hiçbir yardımı kabul etmiyorum. Benim tek söylediğim şey, 'Ben bir şey istemiyorum.' Ama ona rağmen insanlar yardım ediyorlar. Para yoluyla yardım edenler de var. Kendisine teşekkür ederim. Ama onun dışında hiçbir yardımı kabul etmiyorum" dedi.

Annesi: "Herhalde değişir diye düşündüm ama nafile değişmedi"

Oğlunun eski haline dönmesinden ümidini kesen ve durumu kabullenen Semra Özbay, oğlunu geçen zamanda hastaneye yatırdıklarını, "Herhalde mücadele edip gitmeyecek" sandığını ancak oğlunun kendisinden önce davranıp gittiğini anlattı. O dönemin güzel geçtiğini ve oğlunun 3 ay bayağı rahatladığını belirten anne, buna rağmen beklediği değişimin gelmediğini, oğlunun banyo yapmamaya devam ettiğini söyledi.

Anne, oğlunun değişen tek huyunun yalnız kalma isteği olduğunu aktardı. Önceden evde kalmasını isteyen Barış Özbay, şimdi "Git evden ne kalıyorsun, ben yalnız kalacağım" diyerek annesini evden gönderiyor.

Günlerin bazen iyi geçtiğini, zaman zaman birlikte kahve içtiklerini ve oğluna haber vermeden sürprizler hazırladığını anlatan Semra Özbay, dertleşmek istediğinde ise "Of, yeter, konuşma artık. Dinlemek istemiyorum" yanıtını aldığını kaydetti. Anne, oğlunun telefonla oynadığını, evdeki bilgisayarın bozuk olduğu için kullanılamadığını, yemek konusunda da bazen anlaşamadıklarını söyledi.

Semra Özbay, "Kendisi hayatından şu anda memnun. Kendisi memnunsa ben de memnunum" dedikten sonra oğlu için "Artık kaldığı gibi kalsın, ne yapıyorsa kendi bilir" ifadesini kullandı.