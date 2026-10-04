Kesime götürülürken terk edilen atlara HAYDİKO gönüllüleri 5 yıldır bakıyor

Hopa'da Ağustos 2021'de iki tırın dorsesinde terk edilmiş halde bulunan atların bakımını, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) gönüllüleri 5 yıldır sürdürüyor. Gönüllülerin atlar için Ardanuç ilçesinde yaklaşık 14 dönümlük alanda kurduğu çiftlik, yüzlerce bakıma muhtaç hayvana yuva oluyor.

Padok, ahır, konteyner, sağlık kabini ve özel bakım alanlarının yer aldığı çiftlikte bugün 45 at, 20 eşek ve yaklaşık 350 köpek ile kediler, keçiler, koyunlar ve tavuklar yaşıyor.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen yardımlarla çalışmalarını yürüten gönüllüler, farklı illerden getirilen hasta ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisiyle de ilgileniyor. Tedavisi tamamlanan bazı at ve eşekler eski yuvalarına dönerken, bazıları sahiplendiriliyor.

"İki tır dolusu atla başladı"

HAYDİKO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yılmaz, çiftliğin kuruluşunu ve geçen 5 yılı anlattı: "Her şey 2021 yılı Ağustos ayında kesime götürülen iki tır dolusu atla başladı. Atların sınır kapısından geçemeyeceğini anlayan tır şoförleri tarafından terk edildiklerini öğrendik. O süreçte dernek olarak atları sahiplendik ve Ardanuç'taki yerleşkemizi kurmaya başladık."

Uygun olan atları yeniden sahiplendirmeye açtıklarını dile getiren Yılmaz, merkeze gelen hayvanların tek bir ilden olmadığını aktardı: "Sadece Artvin'den değil; Kars'tan, Ardahan'dan, Erzurum'dan ve Rize'den tedaviye muhtaç atlar ve eşekler merkezimize geldi. Tedavileri yapıldıktan sonra yeniden yuvalarına döndüler ya da sahiplendirildiler."

Yılmaz, belediyeler ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yaptıklarını, köpek, at ve eşek sahiplendirdiklerini, yuva bulamadıkları hayvanlara ise çiftlikte bakmayı sürdürdüklerini anlattı.

"Okullara gidip eğitimler verdik, çocukları burada ağırladık"

Yılmaz, çiftlikte çocuklara yönelik eğitim çalışmaları da yürüttüklerini, hayallerinden birinin yalnızca hayvan refahı için çalışmak olmadığını, kırsal kalkınmaya destek vermeyi, kadın istihdamını ve çocukların eğitimini de önemsediklerini belirtti.

"Okullara gidip eğitimler verdik, çocukları burada ağırladık. Hayvan sevgisini yaşayarak öğrenmeleri, hayvanlarla doğru iletişim kurmaları bizim için çok değerli. Gönüllü öğretmenlerimiz ve uzmanlarımız da bu konuda emek veriyor" diyen Yılmaz, çiftliğin yurt içinden ve yurt dışından Artvin'e gelen doğaseverlerin de uğrak noktası olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Bu alanı daha fazla geliştirmek istiyoruz ve çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.