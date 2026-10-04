"Her şey para değil" diyen Gökçe, yaklaşık 1 milyon kapağı Bursaspor'a bağışlamak istiyor

Bursa'da yaşayan Nazım Gökçe, yıllardır ellerinde ve omuzlarında taşıyarak biriktirdiği plastik kapakları bu kez Bursaspor'a bağışlamak istediğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon kapağa ulaşan Gökçe, kapaklar geri dönüşüme kazandırıldığında elde edilecek gelirle yeşil-beyazlı kulübe destek olmayı amaçlıyor.

Gökçe, topladığı kapakları bugüne kadar çeşitli yardım kampanyalarına bağışladı; kanser ve SMA hastalarının yanı sıra üniversitede eğitim gören gençlere de destek oldu. Yardımları karşılığında herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini belirtti.

"Kapakları satıyormuş diyenler var ama öyle bir durum söz konusu değil"

Hakkında kapakları sattığı yönünde söylentiler çıktığını anlatan Gökçe, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Hep ellerimle omuzlarımda taşıyarak kapaklar topladım, bağışlar yaptım" diyen Gökçe, şöyle konuştu: "Kanser ya da SMA hastası insanlara, çocuklara bağışlar yaptım. Üniversite okuyan gençlerimize destek amaçlı bağışlarda bulundum. Ben böyle mutluyum, insanlara yardım etmek gerekiyor. Hakkımda kötü söylentiler var, kapakları satıyormuş diyenler var ama öyle bir durum söz konusu değil. Her şey para değil."

30 yıldır atık malzemelerden çanta örüyor

Gökçe'nin yardımları kapak toplamakla sınırlı değil. Yaklaşık 30 yıl önce başladığı çanta örme işini bugün hobi olarak sürdüren Gökçe, çevresinde bulduğu malzemeleri çöpe atmak yerine topluyor, temizleyip yıkadıktan sonra kendi elleriyle çantaya dönüştürüyor. Ördüğü çantaları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırıyor.

Bu işe nasıl başladığını Gökçe şu sözlerle anlattı: "Çanta işine çok önceden başladım. 30 sene önce evim, arsam hiçbir şeyim yokken örmeye başlamıştım. Eskiden çok yokluk çektim, başkası yaşasın istemiyorum. Şimdi hobi olarak örüyorum. Dışarıda bulduğum malzemeleri alıyorum, onları temizleyip yıkadıktan sonra örüyorum. Bu ördüklerimi de bağışlıyorum. Bugüne kadar parayla kimseye örmedim, örmem de."