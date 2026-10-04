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Yerel Ankara'da sahte beyaz eşya servis sitesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 şüpheli gözaltında
Yerel

Ankara'da sahte beyaz eşya servis sitesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 şüpheli gözaltında

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Ankara'da sahte beyaz eşya servis sitesiyle dolandırıcılık iddiası: 2 şüpheli gözaltında

Ankara Keçiören'de sahte beyaz eşya servis sitesi iddiasıyla F.T. ve E.S. gözaltına alındı; POS'ta bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen F.T. ve E.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi.

Bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi

Site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giden şüphelilerin, arızalı beyaz eşyaları tamir etmedikleri, işlemleri geçiştirdikleri ve POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekledikleri tespit edildi. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca, iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin TL karşılığında bir dükkan kiraladıkları, iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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