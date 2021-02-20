T24, Gergerlioğlu, PKK pazarlaması ve tehdit!

Haydi izah edin bakalım..

Savunun, savunabilirseniz eğer..

Olayların tazeliği içinde, bir kenarından tutup, üste çıkabiliyorlar..

PKK, 13 silahsız ve eli bağlı insanı kafalarına kurşun sıkarak vahşice öldürüyor..

İlk anda, “Terör örgütü PKK’yı kınıyorum. Haindirler, vahşidirler, alçaktırlar.. Silahsız insanlara kurşun sıkacak kadar kalleştirler” diyeceklerine..

Hemen PKK’yı savunacak argümanlar arıyorlar.

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, bunu yaptı.

Otopsi raporları, fotoğraflar önlerine konulunca..

Ahlaklı bir insana yakışır şekilde, “Özür dileriz. PKK bizi yanlış bilgilendirmiş. Bunlar gerçekten kalleşmiş” diyemediler..

Bu Gergerlioğlu için, dün eski bir dosyasından, Yargıtay onama kararı verdi.

Çok önemli değil ama..

Bakış açılarını, ahlaksızlıklarını gösterme açısından..

Olayı değişik açılardan değerlendireyim..

Birçok benzer dosyada..

Kızılca kıyamet kopartılıyor..

“Kardeşim, esas olan tutuksuz yargılanmadır.. Adama vereceğiniz ceza zaten 2 ila 3, bilemedin 4 yıl arasında bir ceza. Niye hemen tutukluyorsunuz ki? Tutuklamayı niye cezaya dönüştürüyorsunuz ki? Yargılayın, mahkumiyet verilirse, o zaman cezaevine koyarsınız..”

Dedikleri yanlış.

“Devlet önyargılı olarak yargılama yapıyor” şeklinde oluşturmak istedikleri algı yanlış: “Mahkemeler, ellerindeki tutuklama kozunu, kasten cezalandırma gibi kullanıyor. Beraat edecek kişiler için bile tutuklama vererek, hukuksuz bir had bildirmeye başvuruyor!”

Dosya var; gerçekten tutuksuz yargılanırsınız, doğrusu odur..

Dosya var; işin vahameti, suçun ağırlığı, delillerin ciddiyeti, tutuklu yargılanmanızı gerektirir..

Ama bunlar, sanki bütün suçlarda, tek düze, tutuksuz yargılanma yapılması zorunlu imiş gibi, algı oluşturuyorlar..

Haydi buyrun..

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dün Yargıtay tarafından onanan dosyası üzerinden, tartışalım..

Gergerlioğlu tutuklanmış mı?

Hayır..

Mahkeme, tutuksuz olarak yargılama yapmış, davayı sonuçlandırmış, mahkumiyet vermesine rağmen, yine tutuklama kararı vermemiş..

Gergerlioğlu, çıkıp da mahkemeye bir teşekkür etmiş mi?

“Tutuklama vererek, gereksiz yere, özgürlüğümü kısıtlamadın. Mahkumiyetin kesinleşmesini bekledin” demiş mi?

Hayır.

“Katil devlet. Emir kulu hakim” demiş, demeye devam etmiş.

PKK’lıların öldürdüğü insanların bile katili olarak, devleti göstermiş..

Peki, Gergerlioğlu, ne yapmış da, mahkum olmuş?

20 Ağustos 2016’da.. Yani 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen 1 ay kadar sonra..

PKK sempatizanı birçok kişinin yazı ve haber yayınladığı T24’teki bir haberi alıntılayıp, yorum katarak Twitter hesabında kullanmış..

Nedir o yazı?

“PKK: Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir!”

Devlet, FETÖ’cülerin tepesine inerken..

PKK kafayı çıkartmış..

Vatanını seven bir insanın, darbe girişiminin hemen daha bir ay sonrasında..

Eli kanlı terör örgütü PKK böyle açıklama yapmış olsa bile..

Nasıl karşılık vermesi gerekir?

“Silaha başvuran sensin. Halka, askere, polise kurşun sıkan sensin. İllegaliyeteye kayan sensin. Bir adım at, sonra devletten bir şey bekle!”

En azından bunun söylenmesi gerekmez mi?

Bunu söylemedikleri gibi..

Kandil’e giden Aydın Engin’den tutun, Celal Başlangıç’a kadar onlarca PKK sevdalısına köşe açan T24, bir de elinde silah olan teröristlerin fotoğrafı ile bu sözde haberi yayınlıyor..

Gergerlioğlu da..

Bu haberi, dört dörtlük bir bakış açısı imiş gibi, alıp, kendi hesabında yayıyor..

Silahlı teröristin fotoğrafını da kırpmadan..

Yani bir elde silah tutulurken, bir taraftan da “Devlet adım atsın” deniliyor.

Zalimliğe bakın..

Vicdansızlığa bakın..

Katilliği meşru göstermeye bakın..

Ve Gergerlioğlu’nun onaylayıp yaymak istediği sözde haberde, “Dış güçlerin AKP’nin savaş politikasına destek vermelerinin nedeni..” diye notlar var..

Sahtekarlığa bakın..

Yayınladıkları fotoğrafta, teröristin elindeki silah, dış güçlerin PKK’ya “Al da, Türk askerine kurşun sık” diye bedavaya verdiği bir silah..

Bu gerçeğe rağmen..

AK Parti’nin sanki bir savaş politikası varmış da.. Dış güçler de, bu politikaya destek veriyormuş gibi rezilce bir söylem geliştiriyorlar..

Devam ediyoruz dosyadan aktarımda bulunmaya.. Savcı mütalaasında diyor ki:

“(..) 3 adet teröristin elinde AK-47 uzun namlulu tüfekleriyle fotoğrafı ve bu fotoğrafın yanında ‘PKK: Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir’ sözünü yazdığı..”

İşe bakın siz..

Çözüm süreci daha 3 yıl önceki bir olay..

Devlet bir el uzatmış..

Bu hainler, o eli tutar gibi yapmışlar..

CHP’sinden milliyetçi kesime kadar birçok grup devleti suçlamış, çözüm sürecinin yanlış olduğunu söylemişler, AK Parti iktidarını hainlikle suçlamışlar..

Buna rağmen, Tayyip Erdoğan, riski göze alıp, o çözüm sürecini devam ettirmiş..

Tüm hakaretleri göğüslemiş, “Yeter ki kan akması dursun” demiş..

Ama o terör örgütü, yine kalleşliğini yapıp, 2 yıl bıraktığı silahı, eline alıp, askere polise kurşun sıkmaya başlamış.. Çözüm sürecini bitirmiş.. Arkasından tekrar yüzlerce polis ve askerimizi şehit etmiş..

Tekrar silaha başvurmasının üzerinden daha bir yıl geçmiş-geçmemiş..

“PKK: Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir!”

Hainlik değil de nedir bu?

Hainlere sahip çıkmak değil de nedir bu?

Hainlerin propagandasını yapmak değil de nedir bu?

T24’ün yaptığı hainlik de..

Gergerlioğlu’nun yaptığı ne?

O da, o haberi şöyle paylaşmış:

“Bu çağrı hakkıyla değerlendirilmeli, bu işin sonu yok..!”

Vay hain vay..

2013’ten 2015’e kadar devam eden çözüm sürecini bire bir kendin biliyorsun..

Neler yaşandığını bizzat gördün, şahit oldun..

Sonrasında PKK’nın silaha tekrar başvurduğunu gördün..

Şimdi PKK’nın köşeye sıkıştığını hissedince.. Sen can suyu olacaksın, öyle mi?

“Bu çağrıyı hakkıyla değerlendirin” diyeceksin, “Aman kaçırmayın” diyerek, pazarlama yapacaksın, öyle mi?

Sadece pazarlama değil..

Bir de “Bu işin sonu yok” diyerek, tehdit edeceksin..

Adam bir de doktor olmuş..

Savunmasında, kıvırıyor, “Ben doktorum. Terörü destekler miyim hiç” diyor..

Peki nedir bu?

Çözüm sürecini bitiren PKK.. Kurşun sıkan PKK?

Silahı ilk önce bırakması gereken PKK..

Ama çağrı, devlete yapılıyor.

PKK’nın silahı bırakması için, devletin ne yapması gerekiyor ki?

Söyleyin, ağzınızdaki baklayı çıkartın, dindar kisveli, katillerin ortağı zalimler..

Nedir istediğiniz?