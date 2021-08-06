“Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum!”

Başlıktaki ifade, Said Nursi’ye ait.

Dünkü Yeni Asya gazetesinde de, logo kenarına konulmuş.

Başlığın da içinde yer aldığı, Said Nursi’nin bu sözü, Tarihçe-i Hayat’tan iktibas.

Ve Said Nursi’nin bu sözünü logo kenarından okuyucularına hatırlatan Yeni Asya’nın birinci sayfasından, size “müthiş yangını söndürmeye talip” başlıklar:

Dört tane ateist milletvekili olan, sosyalist bir parti var.

Onların milletvekilleri yapmışlardı çağrıyı:

“TBMM acilen toplantıya çağrılmalı..”

Said Nursi’nin talebesi olduklarını iddia eden Yeni Asya ekibi, ateistlerin, üstelik halktan da hiçbir destek alamamış ezan karşıtlarının sözlerini manşete taşımaktan hicap etmiş olmalı ki..

Aynı çağrıyı, daha iki gün önce, “Vatandaşa su 1 TL. Göçmene ise 10 TL” uyglumasına geçmek isteyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı’nın teklifine evet oyu kullanan İyi Parti’nin Grup Başkanı’nı konuşturmuş.

Said Nursi, “Müthiş yangın var” derken..

Fiziki yangından bahsetmiyor.

Çünkü Said Nursi “İmanım tutuşmuş yanıyor” diyor..

Tam da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın vicdansız uygulmasına sessiz kalan tüm toplumumuz için söylenmesi gereken şekilde, “İmanımız tutuşmuş yanıyor” diyor..

Ama.. Said Nursi sevdalısı geçinen Yeni Asya ekibi, üstadı yanlış anlamış olmalılar ki, suyu 10 katı fiyata satmaya kalkan adama destek çıkan İyi Parti’nin yetkilisini konuşturup, “Meclis acilen toplanmalı” diyor.

Desin..

Sorun değil..

Peki aynı gazetedeki şu başlığı nasıl izah edeceksiniz:

“Yangına ilk müdahale geç yapıldı.”

İlk kıvılcımın üzerinden 9 gün geçmiş. Yangın ilk nerede çıktı, nasıl çıktı, nasıl yayıldı henüz net bilgiler önümüzde değil iken..

200’e yakın değişik yerde yaşanan orman yangınlarından bahsediyor iken..

Sanki tek bir yerde, tek bir yangın çıkmış gibi, toptancı bir bakış ile, “Geç müdahale edildi” diye kestirip atmışlar.

Eyvallah..

Bir sonraki başlıklarında niyetleri yavaş yavaş deşifre oluyor:

“Yangın ekonomiye sıçrayacak”

Afedersiniz, “Said Nursi’nin talebesiyiz” derken, onu istismara kalkışan, kendi siyasi düşüncelerini üstad üzerinden dayatmaya kalkanlar..

“Yangın, ekonomiye sıçrayacak” derken, siz mi öyle istiyorsunuz, yoksa buna yönelik bir veriniz mi elinizde var?

Bunu da geçelim..

Bakın sadece bir sayfadaki haber görünümlü algı operasyonları ile, Said Nursi “Müthiş bir yangın var, söndürmeye koşuyorum” dediği halde..

Yeni yangınlar çıkartmakla meşgul sözde talebeleri size aktarıyorum..

Üstad, söndürmekle meşgul.

Talebesi olduğunu söyleyenler ise, yeni yangınlar çıkartmakla meşgul.

“Orman yangını yetmez. Ekonomi de yanacak” diyorlar.

Bitti mi?

Bitmedi..

Hemen altında bir başlık daha:

“Halktaki dayanışma ruhu, yöneticilerde yok”

Sakın yanlış anlamayın..

“Yöneticiler” derken..

Merkezi yönetimi, belediyesi vesair hepsini kastetmiyorlar..

Zinhar..

Sadece, Said Nursi’nin kitaplarını devlet katında yasaklı halden çıkartan Tayyip Erdoğan’ı kastediyorlar..

Nereden belli?

Bu başlığı, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ağzından veriyorlar da, onun için..

“Halktaki dayanışma ruhu, yöneticilerde yok”muş..

Sorsak bu adamlara..

“9 gündür evine gitmeyen bakanları mı kastediyorsunuz” diye..

Verebilecekleri cevap yoktur..

Onlara cevabı, yıllar öncesinden, üstad vermiş:

“Söndürmeye koşuyorum.”

Bunlar ne yapıyorlar?

Yakmaya koşuyorlar!

Devam ediyoruz, Yeni Asya’nın birinci sayfasından aktarmaya:

“Yazlık Saray etkilenmemiş”

Yok yok.. 30 sayfalık bir gazeteden, 20 sayfalık bir gazeteden, önüme çıkan değişik sayfalarından haberler aktarmıyorum..

Topu topu 33 santime 52 santim ebadında bir gazete sayfasından, “yangın çıkartma” amacı güden haberleri aktarıyorum, sizlere..

Nerede ise Cumhurbaşkanı’nın 24 saati, kamuoyunun bilgisi altında..

Günün 16 saatini çalışmakla geçiriyor..

Yetmiyor; cumartesi, pazar tatili yok..

Yetmiyor; milli, dini bayram günleri yok..

Yetmiyor; yıllık tatili yok..

En son, 2,5 ay kadar öncesinde, 2 günlüğüne, “Dinleniyor” haberleri çıkmıştı.

Hani nerede ise, bir yılda tüm tatili bu.

Bu insana fiske vurmak için..

“Yangını, onun sarayına da uzatmak” için..

“Yazlık saray etkilenmemiş” başlığı atıyorlar..

Özetinde ise, Said Nursi hayatta iken ona dünyayı zehir eden CHP’nin bir belediye başkanı konuşturulmuş..

Bugün sorsak, Said Nursi için “O yobaz ile işim olmaz” diyecek olan o CHP’li belediye başkanı demiş ki:

“Cumhurbaşkanlığı’na ait Okluk Devlet Konukevi orman yangınından etkilenmedi. Yaklaşmadı bile.”

“Ah keşke, yaklaşsaydı” der gibi.

“Ah, bir yansaydı nasıl sevinirdik” der gibi..

Devam ediyor, CHP’li başkan:

“Hoş, o yerleşkenin, sarayın yapımı esnasında zaten orada ciddi anlamda ağaçlarımızda eksilme oldu.”

Bir alkış(!) CHP’li başkana..

Yeni Asya’nın hoşuna gidecek sözler ettiği için.

Bir alkış(!) Yeni Asya’ya.. “Üstadımız” dediği insana kök söktüren partinin bir adamına, Ayasofya’yı açtıran bir Müslümana hakaret ettirmek için sayfalarını açtıkları için.

Bir alkış(!) da..

Bu tiyatroya seyirci kalan Yeni Asya okurlarına..

Said Nursi’nin sözlerini yayınlayıp, nerede Said Nursi düşmanı bir adam var ise, onları manşetine çıkartan Yeni Asya yayın ekibine bir cılız ses bile çıkartamadıkları için.

Ülkedeki tüm ateist, komünist, dinsiz politikacıları bile destekler tarzda yayın çizgisini sürdüren, ama imam hatip mezunu dindar bir Cumhurbaşkanı’na etmedikleri hakareti bırakmayan Yeni Asya ekibine “olur” verdikleri, “Böyle devam edin” dedikleri için..