Çocuklarımız “lions” kıskacında

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Kökü dışarıda olan Masonik oluşumlar, ellerini çocuklarımızdan çekmiyor. Yardım adı altında okullara sızmaya çalışan Lions’ların bu defa da Adalar’daki okullara el attığı ortaya çıktı. Masonik örgüt Ethem Efendi Lions Kulübü’nün Kınalıada Mehmetçik İlkokulu’nda hayırseverlik adı altında faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Okulun sosyal medya hesabındaki “Kınalıada Mehmetçik İlkokulu’nun su arıtma tesisatının kurulmasına verdikleri değerli destek ve duyarlılık için Ethem Efendi Lions Kulübü’ne teşekkür ederiz” mesajıyla sızma ortaya çıktı.

VELİLERDEN TEPKİ

Diğer yandan veliler Masonik oluşumların okullarımızda yapılanmalarına tepki gösterdi. Veliler, kamuya ait eğitim kurumlarında STK ile gerçekleştirilen iş birliklerinin kapsamının ve içeriğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, yardım ve bağış faaliyetleri kapsamında okullarda çalışma yürüten kuruluşların kimliklerinin, amaçlarının ve faaliyet kapsamlarının ilgili kurumlar tarafından incelenmesi gerektiğini istediler. Ethem Efendi Lions Kulübü iş birliğine ise, ilkokul çağındaki çocukların eğitim gördüğü kurumlarda yürütülen faaliyetlerin eğitim mevzuatına uygun olması ve okul yönetimlerinin sorumluluğunda şeffaf biçimde yürütülmesi gerektiği ifade edildi. Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan Kınalıada Mehmetçik İlkokulu’ndaki faaliyetin ve iş birliğinin incelenmesini, gerektiğinde idari soruşturma başlatılmasını da talep etti.

BAKANLIKLAR İNCELESİN

Bu tür yapılan yardım adı altında faaliyet yürütmesinin tehdit oluşturduğunu vurgulayan şikayetçi veliler, şunları dile getirdi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nca; Kınalıada Mehmetçik İlkokulu’nda yürütülen bu faaliyetin ve iş birliğinin derhal iptal edilmesi, okul bünyesindeki tüm görsel, yazılı materyallerin kaldırılması, sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılması ve Masonik bağlantılı tüm kulüplerin eğitim kurumlarından kesin olarak menedilmesini istiyoruz.

YASAKLANSIN

İçişleri Bakanlığı’nca da söz konusu kulüp ve derneklerin kamu kurumlarında ve ilkokullarda nüfuz kurma, faaliyet yürütme girişimlerinin kamu düzeni, devlet ciddiyeti ve mevzuat çerçevesinde ivedilikle denetlenmesi talep ediyoruz. Adalet Bakanlığı’nca ise devlet okullarının ve küçük yaştaki çocukların, özel, kapalı tüzüklü Masonik yapıların propaganda ve meşruiyet kazanma aracına dönüştürülmesi riskine karşı hukuki süreçlerin işletilmesi ve gerekli idari, adli yaptırımların uygulanması hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.”