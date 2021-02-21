Merkez Bankası bitti ise, TL nasıl % 20 değer kazandı?

PKK’ya katil diyemeyen..

“Propagandası olur” diyerek, “PKK” ifadesini kullanamayan ve terör örgütünün cinayetlerinin sorumlusu olarak devleti göstermeye kalkışan CHP.

Suçunu örtbas etmek için, yıllardır Berat Albayrak üzerinden yaptığı algıyı, tekrar sahneye sürdü.

Cumhurbaşkanlığı sistemi öncesinde, “Damat bakan olursa” diyor saldırıyordu.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde, “Artık damadın yanına, eş ve kızlar da ya başkan yardımcısı olur, ya da ikinci bakan olarak görevlendirilirler” karalamalarını yaptılar..

Daha önce de bakanlık görevi verilen Berat Albayrak dışında, aileden bir başkasına Cumhurbaşkanlığı sisteminde görev verilmeyince, çıkıp bir özür dilemeleri gerekirken..

“Hah hah ha.. Damada Hazine teslim edildi” diye, utanmazca karalamalarını yine sürdürdüler..

Öyle oldu ki, AK Parti’ye yönelik eleştirilerinin tamamını, “Damat”a yoğunlaştırdıkları bile oldu..

Sonunda o “damat” resti çekti..

Koltuk meraklısı olmadığını gösterdi..

İstifayı bastı..

Beklersiniz ki, CHP tarafında bir özeleştiri yapılsın, “Biz daha önce, ‘Sadece damadın ayrılması bile, ekonomiyi rahatlatır.. Ama damat koltuğu asla bırakmaz..’ diyorduk ama.. Damat bizim gibi koltuğa sıkı sıkıya bağlı hırslı bir kişi profili sergilemedi. Ayrıldı. Tutarlılık adına, bundan sonrasında AK Parti iktidarına eleştirilerimizi azaltacağız” desinler..

Nerdeee? Bunlarda tutarlılık nerede?

Tam aksine.. Bu sefer de “Damat niye ayrıldı? Ne oldu da ayrıldı. İşleri batırdıktan sonra öyle istifa ederek, kendini kurtaramazsın” modunda karalamalara başladılar..

İşlerin batırıldığı falan hepsi yalan, çarpıtma ama..

Onları biraz sonra izah ederiz ama..

Gerçekten Berat Albayrak’ın ekonomiyi iyi yönetmediğine inanıyorlarsa..

Tek başına Albayrak’ın istifası ile bile, ekonominin düzeleceğine gerçekten inanıyorlar idiyse.. Albayrak istifa etti işte..

“Tamam, şimdi Türkiye düzelir” desenize.

Demiyorlar.. Demezler..

“Nerde kalmıştık” diye, damat sonrasındaki dönemde de alçakça iftiralarına devam ediyorlar..

Benim kanaatim..

Berat Albayrak döneminde atılan adımlardan korkuya kapılan bir avuç para babası, operasyon üzerine operasyon çekti..

Sonuçta, Berat Albayrak’ın istifa etmesini sağladılar..

Ama doların 8.5 TL’ye çıkması da fiyatlardaki yükselmeler de hepsi birer operasyondu..

İstifayı sağladıktan sonra..

Operasyonu durdurdular..

Ama Albayrak yerine gelenler de o baronları memnun etmeyeceği için..

Yeni operasyonlar için, hazırlıklara şimdiden başladılar..

Şu an dolar 6.95’e kadar inse de.. Fırsatını yakaladıklarında (Allah şerlerinden emin etsin), tekrar kafayı çıkaracaklar..

Ben CHP’ye döneyim..

Damadın istifası için çağrı üzerine çağrı yapanlar.

Damat istifa ettikten sonra, daha büyük karalamalara başladılar.

Ne imiş? “Merkez Bankası’ndaki rezervler erimiş”miş.

Sanki o rezervleri babaları kazandırmış..

AK Parti iktidara geldiğinde, Merkez Bankası’nın rezervi 20 milyar dolar ya vardı, ya yoktu.

AK Parti iktidarında 130 milyar dolara kadar çıkan rezerv, bir miktar indi ise..

Bunun hesabını sormak, rezervi 20 milyar dolarla teslim edenlere mi düşer?

Bu konu bir yana.. Merkez Bankası’ndaki rezervlerin, gerektiğinden yüksek tutulmasının, ülkeye bir faydası olmadığı eleştirilerimizi daha önce de yapmış olduğumuz için.

130 milyar doların azaltılmasını daha önce de önerdiğimiz için..

Doları 8.5 TL’ye kadar çıkaranların oyunlarının bozulması için. Değişik tarihlerde değişik değerlerde o rezervin TL’ye çevrilmesi, çok akıllıca bir ataktı..

Berat Albayrak da bunu yapmıştı..

CHP kafası, o tarihte buna da karşı çıkmıştı..

Ama bugün itibari ile.. Merkez Bankası’nda boş boş duran dolar, 7.5 TL’den, 8 TL’den, bir kısmı da 8.5 TL’den TL’ye çevrildi ise..

Şimdi o dolar, 6.95’e indi ise..

Burda Merkez Bankası’nın kârı açık değil mi?

Ama bunu anlayacak CHP’de kafa nerde?

Nato kafa, nato mermer..

Ve son olarak şimdi, sosyal medya hesaplarından bir algı oluşturmak istemişler..

“Merkez Bankası’nın 128 milyar doları kayıp ama sorumlusu damat firarda... Yarın saat 13.00’te damadı buluyoruz” diye bir paylaşım yapmışlar.

Ardından, bahsettikleri saatte bir paylaşım daha yapıp, “Para nerede? Kayıp... Peki ‘damat’ nerede? Sen de oyna, firari damadı bul. Arkası yarın...” demişler..

“Dünya makamlarını gerektiğinde elinin tersi ile itmek ne demektir” bilmedikleri için..

Berat Albayrak’ın istifasını bir türlü anlayamadılar..

“Nasıl olur. Böyle bir bakanlık koltuğu nasıl terk edilir.. Oysa biz o koltukta oturuyor olsak, yedi takla atmayı, her türlü cambazlığı öğrenir, koltuğu asla terk etmeyiz” diye kara kara düşünürken..

Ekonominin e’sinden anlamayan akıl hocalarının da tahriki ile “Merkez Bankası’ndaki rezervler, damat döneminde sıfırlandı, hatta eksiye döndü” çamurunu attılar..

Şimdi sıkı durun.. Ve kusura da bakmayın.

Bu algıyı oluşturmak isteyenlere.. Kibar olamayacağım. Nazik sözlerle hitap edemeyeceğim. “Be ahlaksızlar” diye başlayıp. Soracağım.

Berat Albayrak döneminde işler kötü idiyse. Dış güçlerin operasyonu ile değil, hakkettiği için TL, dolar karşısında değer kaybediyor idiyse.. Kara gün için saklanılan ihtiyat akçeleri bile harcanıp, sıfırlandı, hatta eksiye indi ise..

Ekonomimizin sarsılmaması için bir anlamda güvencemiz olan Merkez Bankası rezervleri buharlaştırıldı ise..

Berat Albayrak döneminde 8.5 TL’ye kadar çıkan dolar..

Berat Albayrak’ın istifasından sonra (bana göre dış güçlerin hedefine, şimdilik ulaşmasından hemen sonra) nasıl oldu da, 8 TL’ye.. Sonra 7.5 TL’ye, şimdi de 6.95’e kadar indi?

İşe bakın siz. Merkez Bankası’nda 130 milyar dolar var iken..

Ekonomi kötü yönetildiği için. AK Parti ve damat, her şeyi berbat ettiği için.

Ben değil, onlar böyle diyorlar..

Doları tutamadık, 8.5 TL’ye çıktı.

Dolar 8.5 TL’ye çıkarken de Merkez Bankası rezervleri de buharlaştı..

Onlar böyle diyor..

Ama.. Sonra ne olduysa.. Üretim mi iki misline çıktı? Merkez Bankası’na, bir CHP’li milyarder 100 milyar dolar mı koydu, ne oldu ise..

Bırakın; doların günlük onar kuruş yerine ikişer, üçer kuruş artarak da olsa tırmanışına devam etmesini..

Sanki Türkiye, ABD’den daha güçlü imiş gibi. Doların, TL’ye karşı değil. TL’nin dolara karşı değeri, hemen her gün artmaya başladı..

Lütfen, kimse şunu demesin: “Sorun damatta idi. O gitti, işler düzeldi!”

Giden de AK Parti’den. Gelen de AK Parti’den. Sadece bir bayrak değişimi var.. Hepsi bu..

Kaldı ki, sorun damatta idiyse.. Merkez Bankası rezervleri eksiye indiği doğru ise..

Birisi izah etsin, dolar TL’ye karşı nasıl değer kaybediyor?

Dikkat edin.. Doların değer kazanmasının durmasından bahsetmiyorum. Doların TL’ye karşı değer kaybetmesinden bahsediyorum..

Nasıl olabiliyor bu?

Önceki yaşadıklarımız operasyon değil idiyse, nasıl olabiliyor? Bitmişsin. Mahvolmuşsun.. Paran değer kazanıyor? Nasıl olabiliyor?

Daron Acemoğlu’nuzu çağırın.. Dani Rodrik’inizi çağırın. Atilla Yeşilada’larınızı.. Ege Cansen’lerinizi.. Faik Öztrak’larınızı çağırın.

Bana bir izah edin.

İflas etmiş Merkez Bankası iddianız doğru ise, TL dolar karşısında, üç ayda nasıl olabiliyor da, nerede ise % 20 değer kazanıyor?