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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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23 Mayıs 2021

Meğerse, “Megri megri” teröriste ithaf edilmiş(miş)!

 

Meral Akşener’in, “PKK ile işbirliği yapıp, hangi yüzle Rize’ye geliyorsunuz” şeklindeki vatandaş tepkisine yönelik “Biz Megri megri türküsünü söylemedik” cevabı, suçluluk psikolojisinin bir sonucu idi..

Kendisine yöneltilen eleştiri, “PKK ile işbirliği yapıyorsunuz” idi..

Başkalarının ne yaptığı değil..

Ve bugün ile ilgili bir eleştiri idi..

8 yıl öncesi ile ilgili değil..

Nitekim, ben de dünkü yazıma, Meral Akşener’e ithafen, “Keşke Megri megri türküsünü söyleseydin” başlığı atmıştım..

Meral Abla’nın (Büyük ihtimalle FETÖ’cü) taraftarları, beni topa tuttular..

“Sen 'Megri megri’nin hikayesini biliyor musun” diye başladılar..

“Megri megri, bir teröriste yazılmıştır.. Karahasanoğlu da, teröriste yazılan türkünün okunmasını meşru göstermeye çalıştı” diye suçlamayı sürdürdüler..

Neresinden başlayayım, bunların çaresizliklerini dillendirmeye?

Önce kendi durduğum noktayı aktarayım..

Eline silah alıp, ülkesindeki askere kurşun sıkmaya hazırlanan hiç kimseye, onay vermem.. Vermedim.. Verenlere de destekte bulunmadım. bulunmam..

“Ama işte, Megri megri’ye destek vermişsin” diyecekler..

“1980’de, askerle girdiği çatışmada  öldürülen PKK’lı Zeki Yıldız’a ithaf edilen bir türküdür, Megri megri” diye devam edecekler..

Öncelikle şuradan başlayayım..

Megri megri türküsü diye, sözleri tamamen birbirinden farklı iki türkü var. Ayrıca sözlerindeki bazı kısımlar farklı, ama Megri megri diye bilinen onlarca farklı sözde türkü var, piyasada..

Taa 1960’lı yıllarda Diyarbakırlı Kürt sanatçı Ayşe Şan, “Megri megri” diye plak yapmış ise..

“Megri megri türküsü”nün, 1980’de askerle çatışırken ölen Zeki Yıldız için yazıldığını söyleyene ne denir?

Sıfatlarını kendileri bulsunlar..

Ama ben yine de tavrımı netleştireyim..

2013 çözüm sürecinde, İbrahim Tatlıses ile Şivan Perver’in okuduğu Megri megri türküsünde, teröriste ithaf edilen çarpıtılmış türkünün sözlerinden tek kelime yok..

Nokta..

Yani, teröristin ölümünden yıllar öncesinden bu yana, bölgede okunan türkü sözleri ile, Megri megri çözüm sürecinde okunmuş..

Bir türkünün okunması üzerinden, kendisinin PKK’lılarla işbirliği yapmasına yönelik soruya cevap vermeye kalkan Meral Akşener ve avanesine kendi duruşumu bir daha net olarak söyleyeyim..

Çözüm sürecinde okunan Megri megri türküsünde, teröriste yönelik bir ima gösterirseniz, ben hemen özür dilerim..

Peki, ya siz Meral hanım?

Ya siz İyi Partililer?

Ne diyordunuz; “Askerle çatışırken ölen teröriste ağıt yakılan türkü” değil mi?

Ben size, yanınızdaki resmi müttefikiniz olan CHP’li onlarca milletvekilinin, askerle silahlı çatışmaya giren teröristlerle ilgili kahramanlık türkülerini, paylaşımlarını sıralayayım mı?

Deniz Gezmiş’ten başlayıp..

İbrahim Kaypakkaya’dan çıkayım mı?

Benim gibi, PKK’lı teröristler aleyhine her gün eleştiri getiren bir gazeteciye bile, “Hah hah ha.. PKK’lı teröriste yazılan türküyü savundu, PKK propagandası yaptı” derseniz..

Alnınıza yapıştırırım..

Dün, bugün ve öyle görünüyor ki yarın da..

Siz, askerle silahlı çatışmaya giren Dev-Yol’cuları kahraman gören CHP’lilerle yol yürüyorsunuz.. Yürümeye devam etme niyetindesiniz..

Haydi o CHP'lilede de, bana söylediğiniz sözü tekrarlasanıza..

“Teröristi kahraman gösteren CHP’li” desenize..

Diyemiyorsunuz değil mi?

Çünkü orada koltuk var..

Menfaat var..

Oturma ihtimaliniz olan, bakanlık koltukları var..

O koltuklar uğruna, teröriste yalakalık yapmayı da hoş görüyorsunuz.

Dahası, bugün de teröristliğe devam edenlere destek vermeyi sürdürüyorsunuz. 

Kimi kastediyorum?

HDP’lileri..

Benim “Keşke Megri megri türküsünü söyleseydiniz de, ama asla ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diye açık açık terörist başının propagandasını yapanlarla kahvaltıya oturmaya kalkmasaydınız” sözlerimi eleştirenlere..

Açık bir çağrı yapayım..

Ben, “Megri megri türküsü, terörist Zeki Yıldız için yazılmamış” dedim..

Yine de beni suçladınız..

Peki..

Büyükşehirlerde aday göstermeyerek, aynı adaya oy verdiğiniz HDP’lilere bir sorar mısınız: “Askerle çatışırken ölen Zeki Yıldız için ne düşünüyorsunuz?”

Öyle “Türkü onun için yazıldı, bunun için yazıldı” tartışmasına bile girmeden..

Birlikte yol yürüdüğünüz.. 

Birlikte anayasa çalışmaları yaptığınız.. 

Resmi ortağınız tarafından bakanlık teklifleri yapılan HDP’liler..

Hepsi bir ağızdan nara atacaklar:

“Zeki Yıldız kahramandır!”

Eeee?

Ne oldu böyle..

Sizin yanınızda duran.. Birlikte yürüdüğünüz adamlar, Zeki Yıldız’a “Kahraman” diyorlar.

Siz onlara dönüp, “Tuuu sizin suratınıza” diyemiyorsunuz..

Kızgınlığınızı, AK Parti’den çıkarıyorsunuz: “Biz Megri megri türküsünü söylemedik.”

Hey.. İyi Partililer..

Siz AK Parti’nin çözüm sürecinde söylettiği, 1960’lı yılların Megri megri türküsüne laf ediyorsunuz ama..

Tam da, o türkünün, göstermeye çalıştığınız “bir terörist için yazılmış” şeklini, yüksek sesle tekrarlayanlarla kol kola girmiş, yola devam ediyorsunuz..

Nasıl bir mantıktır bu?

“Asker kanı akmasın” diye, çözüm süreci başlatıldığında, “Biz megri megri türküsünü söylemedik” diye, AK Parti’ye hakaret et..

Teröristler çözüm sürecini bitirip, askere kurşun sıkmaya başladığında, PKK’nın tepesine inen Erdoğan’ı devirmek için, PKK’nın uzantısı HDP ile ittifaka giriş..

Nasıl bir kafa bu?

Nasıl bir mantık bu?

Türkünün ithaf edildiğini iddia ettiğiniz terörist daha bebek iken plağı yapılmış bir “Megri megri”nin söylenmesine karşı çık..

Ama “Selahattin Demirtaş’ın, göstere göstere PKK’lı teröristler için yazdığı Devran”ı alla, pulla, milliyetçi-ülkücü kesime tavsiye et..

Nasıl bir akıl tutulmasıdır bu?

Taa askeri darbe yıllarında öldürülen "teröriste ithaf edildi" diye bir türkü üzerinden bize çamur sıçratmaya kalk.. Biz kabul etmediğimiz halde, bunu ısrarla tekrarla..

Ama..

Göstere göstere..

PKK’nın kurucularından Sakine Cansız için en kral güzellemeleri sıralayan, resmi müttefikiniz CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na kollarını açıp hamilik yap..

Geçti İP’liler, geçti.. 

Geçti Bor’un pazarı, sürün eşeğinizi, Niğde’ye..

 

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Yorumlar

Şuayıp

Muhalefetin tek sarıldıkları karalama, yalan ,iftira ,demekoji,yoksa iktidarın yaptıklarına hayalları bile yetişemiyor.
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MUSTAFA

İP için Rize bir milattır.Eğer HDP'in gizli-açık ittifak ettiği CHP ile yollarına devam ederlerse her yer Rize olmaya aday,İP için
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