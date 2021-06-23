  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

23 Haziran 2021

Bilmek yetmiyor!
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

23 Haziran 2021

Saadet ocağı yeniden tütecek
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

23 Haziran 2021

Koç’un derdi, bizi gerdi!
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

23 Haziran 2021

Çamerya Soykırımı
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

23 Haziran 2021

Bir baba portresi
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

23 Haziran 2021

Avrupa’da Müslümanları asimile etme projesi ‘EURO İSLAM’
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

23 Haziran 2021

Emperyalistlerin canlı kalkanları
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

23 Haziran 2021

Biz bitti demeden biten Avrupa Şampiyonası!..
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

23 Haziran 2021

Türkiye’nin Kurucu İlkeleri ve Değerleri
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

23 Haziran 2021

Savurmayalım, savrulmayalım!

Erdoğan'dan kritik toplantı!
Siyaset

Erdoğan'dan kritik toplantı! "Kanallar son dakika geçerse şaşırmayın"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında milletvekilleriyle ilk toplantı yarın yapılacak. Erdoğan dün de AK Partili belediye başkanlarıyla bi..
Finlandiya'da büyük kriz
Dünya

Finlandiya'da büyük kriz

Çoğunluğunu genç kadınlar oluşturduğu için örnek ülke olarak dayatılan Finlandiya hükümeti, kriz içinde. Siyasetin ciddiyetini yeni yeni anl..
Altaylı seviyeyi iyice düşürdü
Gündem

Altaylı seviyeyi iyice düşürdü

Habertürk yazarı Fatih Altaylı resmi Twitter hesabından, Cemile Taşdemir'in atmış olduğu bir tweete, 'yaratık, şerefsiz' gibi ifadelerle kar..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Mustafa Öztürk' açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Mustafa Öztürk' açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca, yaptığı açıklamalarla İslam'a büyük zarar veren Prof. Dr. Mustafa Öztürk'le ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bu..
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ortalığı karıştıracak iddia! Eğer bu doğruysa...
Gündem

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ortalığı karıştıracak iddia! Eğer bu doğruysa...

New York Times, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’yı Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katleden Suudi infaz ti..
Korumaları dehşet saçmıştı! Lütfü Türkkan'dan 'pişkin' açıklama
Gündem

Korumaları dehşet saçmıştı! Lütfü Türkkan'dan 'pişkin' açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, korumaları tarafından kaçak villasına ait çekim yapan muhabirin darp olay..
Bir hastalık daha tarihe karışacak! BioNTech'in yeni aşısı tamam
Gündem

Bir hastalık daha tarihe karışacak! BioNTech'in yeni aşısı tamam

BioNTech cilt kanserine de çözüm bulmak üzere. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı faz 2 çalışmalarına geçti...
AB'ye bölge için uyarı: Kaybedebilirsiniz
Dünya

AB'ye bölge için uyarı: Kaybedebilirsiniz

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin genişleme konusunda adım atmadığı takdirde Batı Balkan ülkelerini kaybede..
Merkez Bankası'ndan dev hamle! 4 ülkeyle görüşüldü
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dev hamle! 4 ülkeyle görüşüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ne yaptığı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 4 ülke..
Fed Başkanı Powell Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi
Ekonomi

Fed Başkanı Powell Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığını değerlendirdi

Rusya ve Çin’in dolardan vazgeçme olasılığı hakkında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bunun kendilerini endişelendirm..

Koç’un derdi, bizi gerdi!

23 Haziran 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Koç grubundan sayfa sayfa reklamları alanlar (Arçelik’ten başlayın, Yapı Kredi Bankası’na kadar, hatta açık açık Ali Koç’un “Fenerbahçe’nin taziye ilanlarını Sözcü gazetesinde yayınlıyoruz” açıklamasından görüleceği üzere) onlar..

Koç grubundan dakikalarca süren reklamları televizyonlarına alanlar (Akşam herhangi bir sol medyaya ait televizyon kanalını yarım saatliğine izleyen, bakın Koç’un reklamları ne yoğunlukta yayınlanıyor) onlar..

Koç grubunun, seçimlerde desteğini alanlar (Bakınız: Seçim öncesinde ve seçim sonrasında, Koç yöneticilerinin Ekrem İmamoğlu lehine açıklamaları) onlar..

Koç grubunun uçağını alıp, seçim gezisine çıkanlar (Bakınız: Koç uçağının Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon gezisine tahsis edilmesi, akabinde faturasının gösterileceği taahhüdüne rağmen, üzerinden 2 yıl geçtiği halde gösterilmemesi) onlar..

Milletin seçtiklerini indirmek için girişilen gezi darbesine katılanları otellerinde ağırladığı için, Koç’a teşekkür edenler (“Otelini gezicilere açan Ali Koç adamdır” diye atılan tweetler hâlâ duruyor) onlar..

Koç grubunun yöneticisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın genel sekreterliğine getirtip oturtan, böylece Koç’a “Emret yapalım” diyenler onlar..

Koç grubu ile muhalefet medyasının bu ilişkilerini kamuoyuna yansıttığımız için “aleyhimize açılan trilyonlarca liralık davalarda” bizi haksız gibi kamouyunda mahkum etmeye kalkışanlar onlar..

Ama..

Koç grubundan damat İnan Kıraç’ın şirketine Sezgin Baran Korkmaz çökmek isteyince..

Yardım istenilen, bizlerin ve milletin kahir ekseriyetinin oyları ile cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Tayyip Erdoğan..

Görüşmenin içeriğini bilmiyorum, bilemiyorum ama..

Tesadüf müdür, soruyorum..

Ali Koç, 7 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ediyor..

Dün, Koç Holding’in finansörlüğünü yaptığı Sözcü gazetesinde,  damat İnan Kıraç açıklıyor:

“27 Ocak 2021’de, hisselerimizi avukatımız M. Levent Göktaş devir aldı.”

Sanki bileğinin kuvveti ile almış gibi, anlatıyor..

Sanki devletten, devlet yetkililerinden hiçbir yardım istememişler gibi anlatıyor.

Sanki, Sezgin Baran Korkmaz ile gerçekten kendi imkanları ile oturup konuşmuşlar..

Sorunu çözmüşler..

Hisseleri devir almışlar..

Böyle anlatıyor..

Hatta daha ilerisini söylüyor:

“Her şeyi hukuk çerçevesinde bitirin dedim ve hukuk çerçevesinde hallettik.”

O zaman ben de soruyorum İnan Kıraç’a..

İnan Kıraç’ın avukatı M. Levent Göktaş’a..

İnan Kıraç ile önceki gün görüşüp de, “Hani nerede hukuki çerçevede sorunu çözdüğünüze dair bir mahkeme kararı” diye soramayan Deniz Zeyrek’e..

Evet, Deniz Zeyrek soramamış ama..

Ben hem kendisine hem de diğer ikiliye, sonuçta hepsine birden sorayım:

“İnan Kıraç’ın şirketine çökmek isteyen Sezgin Baran Korkmaz’ın hukuki çerçevede ekarte edildiğine dair mahkeme kararı hani nerede?”

Öyle ya..

Bunlar milleti aptal yerine koymuyorlarsa..

Söylediklerinin arkasında dursunlar..

“Sorunu hukuki çerçevede çözdük. Kimseden yardım almadık” dediklerine göre..

Çıkartıp; göstersinler, mahkeme kararlarını..

Çıkartamazlar..

Böyle bir karar, yok çünkü..

Karar olsa, Sezgin Baran Korkmaz, kendi isteği ile, hisseleri İnan Kıraç’ın avukatına, niye devretsin ki?

Mahkeme kararı ile, olurdu o devir..

KAP’a da, öyle yansırdı..

Ama milleti aptal sananlar..

Bu kadar açık, bu kadar net bir konuyu bile, yalanlar eşliğinde, üstünü örterek kapatmaya çalışıyorlar..

İş burada bitmiş olsa..

Yine “Eyvallah” diyeceğim..

“Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı.. Bizim de, Koç’un da, Sabancı’nın da.. Zorlu’nun da.. Hangisinin başı sıkışırsa, hukuk devleti kuralları içinde, Tayyip Erdoğan’a sorununu anlatırlarsa. Hukuk kuralları çerçevesinde, gerekirse emniyetin, gerekirse yargının, gerekirse başka kurumların harekete geçmesi için, Tayyip Erdoğan’ın adım atması, anayasal görevi” deyip geçeceğim..

Amaaaa..

Koç’un nimetlerini, ellerini yalayarak yutanlar..

Koç’un desteği ile Tayyip Erdoğan’ı devirmek için fırsat kollayanlar..

İlk fırsatta da, hemen saldırıya koşanlar..

Son Sezgin Baran Korkmaz ismi etrafında da.. Onu üzerinden, Tayyip Erdoğan ve onun içişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya saldıranlar..

Gizemli anlatımlarla..

“Sezgin Baran Korkmaz’ın çökmek istediği şirketin hissedarının, Koç’un damadı İnan Kıraç olduğunu” günlerce gizleyip.

“Hah hah ha.. Sezgin Baran Korkmaz, İçişleri Bakanlığı’na çağrılmamış mı? HTS kayıtları çıkartılsın mı? Hah hah ha.. Bu işadamına (Sezgin Baran Korkmaz isimli, kara para aklayıcı, şirketlere çöken hokkabaz kastediliyor), şu işten vazgeç diye tehditte bulunuldu mu? Hah hah ha.. Sizi delirteceğim oğlum. Sizi deli edeceğim...” diyen mafya babalarının sözleri üzerinden..

Bu milletin seçtiği dürüst insanlara saldıranlar.. Şimdi gerçekleri yavaş yavaş ortaya çıkınca..

Kendileri deli olmuş şekilde, ortalıkta dolanıyorlar..

Sözcü gazetesinde Deniz Zeyrek’in yazdığını..

Sözcü gazetesindeki Saygı Öztürk yalanlıyor..

Aynı gün..

Bu ikisinin de yazdıklarını, Aytunç Erkin yalanlıyor..

Bu üç yazarın yazdıklarını da. Sözcü’nün kendi editörleri yalanlıyor.

Biri diyor ki, “İnan Kıraç hukuk içinde olayı çözdü.”

Diğeri diyor ki, “40 milyon dolarlık şirket, 6 milyon TL’ye nasıl el değiştirdi.”

Sonra Sözcü’nin yayın kurulu diyor ki, “Ulan hapı yuttuk.. Bir aydır suçladığımız siyasi iktidar, meğerse bizim Koç’un damadının hakkını korumak için, bu çakal Sezgin Baran Korkmaz’ı ikna etmeye çalışmış. Ne kimseden avanta istenmiş.. Ne de haksız bir muameleye tabi tutulmuş.. Koç’un damadının yaşına hürmeten, malına çökülmesine izin verilmemiş.”

Devamla diyorlar ki: “Ne yapalım? Ne yapalım? Dikkatleri dağıtalım.. Tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın, İstanbul’da emniyete 3 milyon dolar rüşvet verdiğini yazalım!”

Bunlar o kadar ahlaksız ki..

İstanbul emniyetindeki yüzlerce kamu görevlisini, böyle zan altında bırakmaktan zerre miktarı çekinmezler..

Bir hokkabazın, daha düne kadar “Benden 10 milyon avro istediler, işte ses kaydı” diye söylediği yalanı unuturlar..

Şimdi o çakalın bile söylemediği bir iftirayı, manşetlerine taşırlar..

“Sezgin Baran, böyle bir şey dedi” diyebiliyorlar mı?

Göstersinler belgesini..

Alınlarını karışlarım..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kirli carsafa dolandi gladyo artkklari, HEPINIZ UGUR DUNDARSINIZ, S.PEKERSINUZ, SBK SINIZ....diye bagirasim geliyor!!!

........
  • Yanıtla

Levent 15

Ali bey, bu yazdıklarınız doğru ise, ADALET BUNUN NERESİNDE? BİZ DE BİR MÜTEAHHİT BOZUNTUSU TARAFINDAN DOLANDIRILDIK. CİMER'E DE BAŞVURDUK. BELKİ KOÇLAR GİBİ BİR ARKAMIZ YOKTU AMA DEVLETİMİZİN ADALETİNE GÜVENDİK. KEŞKE KOÇLAR İÇİN DEVREYE GİREN EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ FİLAN DEĞİL DE, BİR BEKÇİ GÖNDERİP, BU SAHTEKARLARA UYARIDA BULUNULSAYDI! DAVALARIMIZ HALA DEVAM EDİYOR, ORTADA ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZEN SAHTEKARLAR ALDIKLARI KREDİNİN ÖDEMESİNİ BİZİM OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ EVİ İCRADAN SATTIRARAK, BİZE ÖDETTİ. SERDAR GÜNDOĞAN VE AİLESİNE YAPTIKLARINI ÖDETTİRECEK ADALETİ BEKLİYORUZ!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay