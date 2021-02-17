Kahvaltı sofranı hazırladın mı Akşener?

İyi Parti’nin HDP’lilerle yaptıkları ittifak..

Artık kusura bakmasınlar, resmi bir ittifak olmasa da..

Aklımızla daha fazla alay etmelerine izin veremeyiz..

İstanbul ve Ankara’da mahalli seçimlerde, CHP’li adaylar nasıl kazandı?

İyi Parti aday göstermedi..

HDP aday göstermedi..

Kandil “AK Parti’nin karşısındaki güçlü adayı destekleyeceğiz” dedi.

Ve, CHP’li adaylar kazandı.

Bunun adı, ittifaktır..

İster açıktan yapın..

İster gizliden..

Bir de ardından..

Selahattin Demirtaş cezaevinden size mesaj yolladı ise..

“Kahvaltı sofrasını hazırlasa” dedi ise..

Siz de, “Buyursun” dediyseniz..

İzahını da, “Güneydoğuda örf vardır, düşmanınız bile kapınıza gelse, içeri buyur edersiniz. Ama çıktıktan sonra düşmanlığınız sürer” diye, sergilediği rezaleti masum göstererek yaptıysanız...

Bu açık bir ittifaktır..

Şimdi Müsavat Dervişoğlu kürsüye çıkıp, “Türk milletine düşman olan PKK’ya dost olan” diye mavallarla bizi kandırmaya kalkmasın..

Evet, PKK ile isteyerek dost olmadınız.

Koltuk uğruna dost oldunuz..

Ekrem İmamoğlu’nun adamları bile, “% 35 CHP, % 15 İP, % 15 diğerleri” diyerek, ittifakı itiraf ettiler..

Çıkıp bir cevap verebildiniz mi?

“Bizim bu paylaşımla bir ilgimiz yok” diyebildiniz mi?

Şimdi gelinen noktada..

Meral Akşener’in, sadece Selahattin Demirtaş’a değil, Nurettin Demirtaş’a da kahvaltı hazırlaması gerekir..

Selahattin Demirtaş’a, “Yenge ile değil, ayrıca Nurettin Demirtaş’ı da al gel” demesi gerekir..

Çünkü başka çıkış yolları kalmadı..

Onların verdiği cesaretle, PKK’lılar, 13 insanımızı öldürdü..

“İstanbul, Ankara ve diğer birçok büyükşehiri İP+CHP ortaklığına biz kazandırdık.. Biz destek vermezsek, onların AK Parti’ye karşı seçim kazanmaları mümkün değildi” cesaretini verenler, şimki 13 insanımızı elleri bağlı iken öldüren vahşilerle ister kahvaltıya otursunlar..

İsterlerse, yemeğe..

Yok öyle..

Hem ittifak yapıp.. Hem aynı adaya oy verip..

Ardından da “AK Parti’ye nasıl kaybettirdik” deyip..

Sonuçta alınan oylara da baktığınızda, CHP+İP’in seçimi kazanması mümkün olmayan bir netice çıktığı halde..

HDP ile birlikte seçimi kazandığınız halde..

Müsavat Dervişoğlu’nu kürsüye çıkartarak..

“Murat Karayşılan’ı, bir değil, 10 bine bölün. Sonuna kadar arkanızda durmayan namerttir. Türk milletine düşman olan PKK, bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK’yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK’ya düşman olamayanlar da asla bizim dostumuz olamaz.” demekle bitmez bu işler..

PKK ile dost olan HDP’dir..

HDP ile dost olan da İP’tir..

Tam da bu çerçevede..

Bu HDP’lilerle kol kola giren herkese çağrı yapıyorum..

PKK’yı nasıl cesaretlendirdiğinizi gördünüz mü?

Adamların küçücük bir eyvallahı yok..

Elleri bağlı rehineleri bile öldürüyorlar..

Ardından HDP Genel başkanı Mithat Sancar çıkıp..

Ahlaksızca..

Riyakarca..

Şehitlerin anısına bile hakaret edercesine..

Önce, “PKK’nın alıkoyduğu askerler, polis ve istihbarat elemanlardan oluşan 13 kişinin öldürülmesi, bir katliamdır arkadaşlar” deyip..

Ardından da.. Aklımızla alay edercesine..

İP’in verdiği cesaretle.. CHP’nin verdiği cesaretle..

Diyorsa ki, “Ölümlerin nasıl olduğunu şüpheye bırakmayacak şekilde ortaya çıkarmak gerekir. Bir infaz mıdır, yoksa bombalamalar sonucunda mı olmuştur?” diyorsa..

Anayasa hukuku profesörü olmasına rağmen..

Utanmadan, “Ölümler nasıl gerçekleşmiş olursa olsun, bunu kabul etmek kesinlikle mümkün değildir. Biz bunu açıkça kınıyoruz. Ama kınamak yetmez. Hakikate ihtiyaç var. Hakikati ortaya çıkaramazsak, adaleti sağlayamayız.” mavallarını okuyup..

Ardından da..

“Yakın tarihimize bakalım. Katliamlara bakalım. Bunlardan biri Kuşkonar ve Koçağılı katliamı” diyorsa..

1994’de CHP’nin de içinde bulunduğu koalisyon hükümeti dönemindeki bir köy bombalanması olayını hatırlatıyorsa..

AK Parti ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bu bombalama üzerinden, “Şimdi PKK’lıların bulunduğu mağaranın bombalanmasını” da benzer göstermeye kalkıyorsa..

“Bir başka katliam daha var. Yine 15 Ocak 1996 yılında 11 köylü bir minibüsün içinde kurşunlanıp, yakılmıştı” diyerek..

Yine CHP’nin koalisyon ortağı olduğu bir dönemde yaşanan cinayetleri hatırlatıp.

“O tarihte de bakanlar çıkıp, bu olayları PKK’nnı yaptığını iddia ediyordu” şeklinde, ahlaksızca benzetmeler yapabiliyorsa..

Bugün dağın başındaki mağarada yaşayan PKK’lıların bombalanmasını..

Bir köyün bombalanması ile..

Bir minibüsteki sivil insanların kurşunlanıp, sonra yakılması ile benzer gibi gösterebiliyorsa..

Bunun cesareti, İyi Parti’dendir..

CHP’dendir..

Şimdi haydi buyursunlar..

CHP eski milletvekili Rıza Türmen, Mithat Sancar ve Meral Danış Beştaş ile, “Milyonlar için adalet” başlıklı ortak programa çıksınlar..

AİHM kararını değerlendirsinler.

“Selahattin Demirtaş serbest kalmalı” desinler.

Onlara Meral Akşener de eşlik etsin.

Ahmet Davutoğlu ile, Ali Babacan da eklensin bu koroya..

Kemal Kılıçdaroğlu zaten vazgeçilmez..

Hep birlikte...

13 insanımızı, elleri bağlı iken infaz eden PKK’lılar için “Terörist” diyemeyen.

“Ben ‘Terörist’ demeye mecbur muyum” diye kendisini de izaha kalkışan..

Onları övmek için “Gerilla” tanımlaması yapan..

“Gerillanın (aslında terörist ama, o gerilla diyor) cenazesine katılmayan milletvekiline disiplin soruşturması açarım” diyen Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyin..

Haydi, geri durmayın..

CHP’li milletvekilleri..

Murat Bakan’lar..

Sezgin Tanrıkulu’lar..

Hatta..

Saadet Partili yöneticiler..

Hep birlikte HDP’ye, PKK’ya destek verip, maskenizi indirin..

Boğaziçili akademisyenler de.. Türk Tabipleri Birliği de sizlere eklensin..

“Barış” desinler..

“Savaş, halk sağlığı sorunudur” desinler..

Haydi hepiniz dizilin önümüze..

Maskelerin inme günüdür, bugün..

Rezilliğinizin tescillenme günüdür, bugün..

Eli bağlı insanları kafasına sıkıp öldürenlere verdiğiniz desteklerin, hesabının sorulma günüdür bugün..