Kafa kesen DAEŞ mi, rehine öldüren PKK mı?

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!
Teknoloji

Bayraktar TB2'yi örnek alan komşu duyurdu: Geliştirdik!

Gürcistan, ilk yerli keşif ve muharip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiğini duyurdu.

Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan
Dünya

Muhteşem Analiz: Türkiye'nin peşindeki 7 sırtlan

Suriyeli Yapımcı Abdulbaki Agah, Ortadoğu analizi gerçekleştirdiği bir videoda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi
Dünya

ABD'den yüzlerce askeri araç hibesi

Afganistan'da ABD'nin Kabil yönetimine toplam 640 adet askeri araç hibe ettiği belirtildi.

Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması
Dünya

Rusya'dan ilginç S-400 açıklaması

Rostec Başkanı Sergey Chemezov, NATO'nun S-400 Hava Savunma Sisteminin sırlarını Türkiye üzerinden alamayacağını ve bu noktada Türkiye ile R..
Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak
Dünya

Beyaz Saray duyurdu! Kısa süre içinde açıklanacak

Beyaz Saray, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporun kısa süre içinde açıklanacağını duyurdu. ..
İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı
Ekonomi

İngiliz Üzgün! Liderliği Türkiye aldı

İngiltere merkezli The Independent gazetesi, Türkiye'nin havacılık sektöründe Avrupa'nın lideri olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelebilec..
İSLAM

"Bu ayeti okudukça ürperiyorum" dedi ve uyardı: Bu gayeyi edinmedikçe istediğin kadar namaz kıl!

Timurtaş Uçar Hoca ve Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu, 'Cihad'ın ne kadar önemli olduğunu böyle anlatıyor...
Time dergisi Canan Kaftancıoğlu'nu parlattı!
Siyaset

Time dergisi Canan Kaftancıoğlu'nu parlattı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na övgüler dizen ABD merkezli Time dergisi, 23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşeh..
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok
Gündem

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Mavi Marmara gibi Türkiye'ye zarar veren bir olay yok

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Türkiye ve İsrail ilişkilerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bence Mavi Mar..
Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!
Medya

Suudi gazete neyin peşinde? Türkiye'yi kışkırtma çabası!

Soner Yalçın, Suudi Arabistan yayın kuruluşu Şarkul Avsat'ı ve Türkiye'yi kışkırtma çabasını konu alan bir yazı kaleme aldı.
25 Şubat 2021

Kafa kesen DAEŞ mi, rehine öldüren PKK mı?

Yazacaklarımı kimse çarpıtmaya kalkışmasın.

DAEŞ’e uzaktan yakından bir sempatim yok, olması da mümkün değil.

DAEŞ, ABD’nin kurduğu bir kukla terör örgütü..

Bu konuda bir tartışma açmaya bile gerek yok..

Ama PKK da bir terör örgütü..

Derseniz ki, hangisi daha tehlikeli, hangisi daha vahşi?..

Kanaat belirteceğimize, olgular üzerinden gidelim.

Konuyu fazla bir zaman dilimine yaymadan, son iki hafta içinde yaşanılan olaylardan hareketle, bir sonuca ulaşalım..

Sonuca ulaşırken de bir terör örgütünü, diğer terör örgütüne tercih ediyormuş gibi bir niyetim olmadığını, ikisinin de aynı merkezlerden beslenen hain örgütler olduğunu tekraren belirterek adımları atmaya başlayalım..

 PKK, Gara mağaralarında 13 insanı rehin olarak tutuyordu..

Baktı ki..

Operasyon düzenleniyor..

İlk iş olarak, 13 rehineyi öldürüyor..

Elleri bağlı, gözleri bağlı 13 kişi, kafalarına bir el kurşun sıkılarak öldürülüyor..

Bu olayda PKK’yı suçlayarak işe başlaması gerekenler, hemen kafayı çıkarıp, TSK’yı suçluyorlar. Cumhurbaşkanı’nı suçluyorlar.

En hafif deyimi ile rehinelerin kurtarılamamasını, beceriksizlik olarak nitelendiriyorlar..

Oysa suçlama yaptıkları ekip, aynı günlerde Nijerya’daki deniz korsanlarının elinden, açık şekilde ayrıntılarını bilmiyor olsak da.. 15 gemicimizi kurtarmıştı..

Eğer beceriksizliği iş edinmiş bir siyasi iktidar sözkonusu olsaydı, Nijerya açıklarında kaçırılan 15 gemicimizin kurtarılması da sözkonusu olamazdı..

PKK sempatizanı HDP’lilerin, CHP’lilerin, hatta İyi Partililerin, asli faili görmezden gelip, siyasi iktidarı suçlamalarındaki sahtekarlıklarını deşifre eden bir başka gelişme, dün Ankara’da yaşandı..

MİT ve Ankara emniyeti ortaklaşa bir operasyon düzenlediler..

Gara’da düzenlenen operasyonun bir benzeri, başkent Ankara’da düzenlendi.

Gara’dakini de düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti.

Ankara’dakini de düzenleyen, Türkiye Cumhuriyeti..

Birisi yurtdışında.

Birisi yurtiçinde.

Birisi PKK’lı teröristlere yönelik operasyon.

Diğeri de DAEŞ’li teröristlere yönelik..

Operasyon düzenlenen PKK’lıların da elinde rehineler var.

DAEŞ’li teröristlerin de elinde rehine var..

PKK’lıların elindeki rehineler yetişkin..

DAEŞ’in elindeki rehine 7 yaşında bir kız çocuğu. 

Gara’daki operasyonda, PKK’lılar rehineleri alçakça katletmişler..

DAEŞ’e yönelik operasyonda ise, belki emniyet güçlerinin fırsat vermemesinden dolayı belki böyle bir niyeti olmadığı için, 7 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak kurtarılmış..

Tekrar belirtiyorum.

PKK’nın 13 kişiyi kaçırması da suçtur. Onları öldürmesi de suçtur..

Aynı şekilde..

DAEŞ’in, 7 yaşındaki kız çocuğunu kaçırması suçtur..

Ama olaylar zincirinin devamında, PKK’nın rehineleri öldürmesine rağmen, DAEŞ’in rehineyi öldürmemesi de dikkate alınması gereken bir farktır..

PKK’yı aklamaya çalışanların, “Türkiye Cumhuriyeti güvenlik birimleri olaylara siyasi emirle yaklaşıyor. Onun için de hatalar yapıyorlar. 13 rehine aslında sağ kurtarılabilinirdi” söylemlerini test açısından, DAEŞ elindeki kız çocuğu örneğinin büyük önemi var.

Kusur devletin güvenlik görevlilerinde mi?

Yoksa PKK’lılarda mı?

DAEŞ’in elindekini güvenlik güçleri kurtarmış mı?

Kurtarmış.

Ama PKK’lıların elindeki rehineler kurtarılamamış.

Demek ki güvenlik görevlilerinde sorun yok.

Sorun, PKK’lıların acımasızlığında..

Gara’da PKK vahşetinin ardından yapılan açıklamalarda, şu hususu da netleştirelim..

HDP’li isimler, artık nerede köşeye sıkışsalar, “O çözüm sürecinde idi” diyorlar..

Pervin Buldan, Kandil’deki fotoğrafları üzerinden suçlanınca..

“PKK’yı ziyarete gittiniz” denilince.

Hemen cevabı yetiştiriyor:

“O ziyaret, çözüm süreci döneminde idi. PKK silahı bırakacaktı. Murat Karayılan ile onun için görüşmeye gitmiştik.”

Sanki çözüm süreci dışında, PKK’lılarla hiç görüşmemişler, hiçbir irtibatları olmamış gibi, olayı getirip, çözüm süreci takvimine bağlıyorlar..

Selahattin Demirtaş’a yargılandığı mahkemede soruluyor:

“PKK’nın başı Apo için, ‘Durun daha, Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini’ demişsiniz. Bir terör örgütünün başının heykelini dikme sözü vermenin izahını yapar mısınız?”

Öğrenmişler işi..

“Ben o sözü, çözüm süreci döneminde söyledim. Çözüm sürecindeki Apo’nun silah bırakmaya katkılarını kastederek söyledim!”

Hakimlerin resmi görevleri gereği, oracıkta bu adamın yüzüne tükürüp, “Silah bırakma noktasında böyle istekli ve kararlı iseniz. Silah bırakma noktasında teşekkürü büyük bir görev görüyorsanız. Silah bırakılma fırsatını tanıyan ve bugüne kadar hiçbir illegal işte yer almayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın heykelini dikmekle işe başlamanız gerekmez miydi. Siz ne utanmaz insanlarsınız. Samimi iseniz, Erdoğan’ın heykelini dikeceğiz’ demeli idiniz. Ama siz kalktınız, Apo’nun heykelini dikmekten bahsettiniz. Tuuu sizin suratınıza..” demesi gerekirdi ama.

Ne yaparsınız..

Burası bir hukuk devleti.

Ne kadar vicdansızca, ne kadar ahlaksızca bir savunma yapılırsa yapılsın, hakimin sinirlerine hakim olarak bu savunmaları çok haklı imiş gibi dinlemesi, zabta geçirmesi zorunlu..

HDP’lilerin sıkıştıklarında hemen “O olay çözüm sürecinde yaşanmıştı” diye karşı saldırıya geçmesi bir kenara..

PKK’lılara gösterdikleri hoşgörüyü, DAEŞ’lilere göstermemesi de terör seviciliklerini ispatlıyor.

Biz, “PKK’ya da karşıyız, DAEŞ’e de karşıyız” diyoruz..

İkisine de aynı net tepkiyi koyuyoruz.

Ama PKK’lılar için şu veya bu bahaneyi bulup, son olarak da “Çözüm süreci” bahanesini bulup kol kanat geren HDP’liler, sıra DAEŞ’e gelince, canavarlaşıyorlar..

PKK’lılarla görüşülmesi, barış adımları atılmasını istiyorlar ama..

DAEŞ’liler için barıştan hiç bahsetmiyorlar..

“Silah bırakmalarına fırsat verilmeli” demiyorlar..

“Desinler” anlamında söylemiyorum.

Çelişkilerini ispatlamak için hatırlatıyorum..

Hatta daha ötesi var..

Terör örgütü PKK’lılar için geliştirdikleri söylemin tam aksine, yalan ve iftiralar eşliğinde, “Siyasi iktidar, DAEŞ ile ortak çalışıyor” suçlamaları bile yapıyorlar..

Terör örgütü ise. O da terör örgütü, bu da..

Birine “Görüşülmeli” denilirken, diğerine “Görüşme falan yapılmadan, kafası ezilmeli” nasıl denilebilir ki?

Denilirse, bu açık bir çelişki değilse, nedir? 

PKK seviciliğin ispatı değilse, nedir.

Suçüstü hali değilse nedir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Teörün başı

C H P H D P P K K
  • Yanıtla

Şuayıp

İkisi de islam ve insanlık düşmanıdır Diş güçlerin taşarunudurlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay