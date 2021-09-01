Hepsi “kayyımcı” oldu, gelin de isyan etmeyin!

Türkiye’de, PKK ile işbirliği yapan belediye başkanları görevden alınıp, yerlerine devlet görevlileri atandığında..

Kısacası, kayyım atandığında..

FETÖ örgütünün halkı kandırarak topladığı paralarla kurulan şirketlere, finans kurumlarına devletin yönetici ataması kararlarında..

Meşru hükümeti devirmek için legal tüzel kişilikler gibi gösterilen kurum-şirketler üzerinden seçilmişlere operasyon üzerine operasyon çekilirken..

Türkiye Cumhuriyeti, “Hop dedik. PKK terör örgütüne de, FETÖ terör örgütüne de, eyvallah edemeyiz. Bu kurum ve kuruluşlara kayyım atıyoruz” dediğinde..

“Türkiye kayyımlar ülkesi oldu” diyerek algı oluşturanlar..

“Şirketlere, belediye başkanlıklarına kayyım atanarak, hukuk dışına çıkılıyor” diyenler..

Daha net ifade edelim..

Sözcü’sünden Cumhuriyet’ine kadar..

Oda TV’sinden T24’üne kadar..

Tüm ulusalcı ve solcu medya organları..

Şimdi “kayyımcı” oldular..

Ne imiş?

Kamu bankası olan ve son yıllarda (faize karşı olduğumu, kamu bankası da olsa, faizli çalışmaması gerektiğine dair itirazlarım saklıdır) hem tarıma destekleri ile, hem diğer alt gelirli kesimlere teşvikleri ile adından bahsettiren, aynı zamanda da kârlılığını sürdüren, hatta eski yıllara göre çok daha yüksek oranlarda kâr eden Ziraat Bankası, Almanya’daki şubesi üzerinden, bir sorun yaşıyormuş.

Alman hükümeti, “Bizde şu mevzuat kurallarına, aykırılık iddiası var. Bu konu nedir” diye, şube yetkililerinden bilgi istiyormuş.

Böyle bir sorgulamada, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanlar..

Hele hele..

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, manşetlerinden kutlayıp, “İşte emperyalistlere başkaldıran Anadolu” diyenler..

Almanya’dan mı yana olurlar?

Yoksa Türkiye’den mi?

Siz istediğiniz kadar “Türkiye’den olurlar” deyin..

Onlar, sorgulamadan, kim haklı, kim haksız ona bile bakmadan..

Sırf “Ziraat Bankası’na çakarsak, Almanya’yı tutarsak, gelişmeler Tayyip Erdoğan’ın aleyhine seyreder” mantığı ile..

Almanya’dan yana tavır alıyorlar.

Ne diyorlar?

“Ziraat Bankası’nda neler oluyor: Alman kayyım yolda”

Bre ahlaksızlar..

Türkiye’de, terör örgütlerinin oyuncağı olan kuruluşlara kayyım atandığında, “Nerede demokrasi, nerede hukuk” diyordunuz..

Şimdi Ziraat Bankası’nda ne var ki, “Kayyım yolda” diyorsunuz?

Haberin içine bakıyorsunuz..

“Kayyım yolda” ifadesinin, aslında Türkiye’ye bir ihanet ifadesi olduğu, hemen anlaşılıyor.

Kayyımın yolda olduğu falan yok..

Sanki Almanlar bu işi bilmiyorlar, çakallığı, haydutluğu yeterince öğrenmemişler de..

Bilgi eksiklikleri varmışçasına..

Türkiye’nin içindeki terör örgütlerine bile sıcak mesajlar yollayanlar..

Almanlara akıl veriyorlar: “Kayyım yolda..”

“Kayyım atayın” diyemiyorlar da..

Hiçbir Alman yetkilinin açıklamasında “Kayyım yolda” diye bir ifade olmamasına rağmen, içimizdeki hainler, “Kayyım yolda” diye başlık atıyorlar..

Haberin biraz daha ayrıntısına giriyorsunuz..

“Alman BDDK’sı Ziraat Bankası’na ‘dokunulmazlığı olan ve siyasi etkiden bağımsız’ genel müdür atıyor. Genel müdür görevinin bir finansal denetim şirketine de verilebileceği belirtiliyor” diyorlar..

Haliyle, “Tamam işte, kayyımın ilk aşamasının haberi, yanlışlık nerde ki” diye kendi kendinizi sorguya çekiyorsunuz..

Ama haberi okudukça, ahlaksızlığın ne derece pervasızca sergilendiğini görüyorsunuz..

BDDK’nın, bu şekilde, bir kamu bankası aleyhine yapılmış iftiralara karşı sessizliğini merak ediyorsunuz..

Ne diyor haber içeriğinde?

İfade aynen şöyle:

“Alman bankacılık denetleme ve düzenleme kurumu olan BaFin’in, özel yetkili genel müdür göndermesini engellemek isteyen Türkiye, ‘headhunter’ adı verilen özel üst düzey personel bulan şirketleri görevlendirdiği, onların da çeşitli kişilerle temasa geçip ‘Ziraat’e ilan yoluyla genel müdür aramaya başladığı’ öğrenildi.”

Bu ifadelerden anlıyoruz ki, kurumsal bir sorgulama değil, kişisel bir sorgulama var.

Kuruma yönelik bir suçlama değil.

Çünkü, kurumun yeni atayacağı genel müdüre bir engelleme yok.

Kayyım ataması falan da şu anlık gündemde değil.. (Ha, bu hainlerin dolduruşu ile, Almanya o yönde karar verirse, artık bizim içimizde Sözcü’sünden Oda TV’sine kadar tüm Alamancılar da kına yakarlar.. Kınalarını da ben kendilerine gönderirim..)

Hatta haberin içinde şu ifade dahi var:

“Bu arada Türkiye’nin gönderdiği 4 genel müdür adayının da, ‘risk yönetimini bilmemesi, Avrupa’da hiç çalışmamış olması, krediler alanında tecrübesinin olmaması, bankacılıkla ilgili bilgisinin bulunmaması’ gibi nedenlerle reddedildiği belirtiliyor.”

İşe bakar mısınız..

8 yıldır sabah akşam attıkları manşetlerle, ABD’de Halkbank’a 10 milyar dolarlık para cezasını verdirerek, iflas ettirme ihanetini hayata geçiremeyenler..

Şimdi gözlerini Almanya’ya ve Ziraat’e çevirmişler.

Kamu bankasının, Almanya’daki şubesine atamak istediği genel müdür üzerinden çıkan bir ihtilaf, Türkiye içindeki solcuları pek bir sevindirik etmiş..

“Yaşasın.. Yaşasın.. Almanya, Ziraat’e ceza kesebilir.. Biz, daha kesilme aşamasına gelmese bile, hatta bu yönde bir çalışma olmasa bile.. Sadece genel müdür atamasınad bir isim ihtilafı olsa bile.. Ceza kesilecekmiş gibi hava oluşturalım.. Halkbank’ta başaramadık.. ABD, istediğimizi yapamadı.. Şimdi Almanya, ABD’nin yapamadığını yapacak, bize de gün doğacak” diye havalara zıplıyorlar..

Nasıl solcu bunlar?

Nasıl ulusalcı bunlar?

Nasıl vatansever bunlar?

Almandan, daha Almancı..

Amerikandan, daha Amerikancı..

Kendi ülkesinin aleyhine düşünen..

Kendi milletinin zararını isteyen..

Nasıl insanlar, bunlar?

Emperyaliste gönüllü uşaklık değilse, nedir bu?

PKK’ya kalkan oldular..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan, İzmir’dekine kadar.. Hatta İyi Parti’li milliyetçi geçinen milletvekillerine kadar..

Hemen hepsi, Diyarbakır Belediye Başkanlığı koltuğuna kayyım atandığında kıyameti koparttılar..

Şimdi..

“Bizim için gün, bugün.. Almanya, Ziraat’e kayyım atıyor” diyerek..

Hem de, ortada böyle bir gelişme de yok iken..

Davul zurna eşliğinde eğleniyorlar..

Eğlenin, PKK yardakçıları, FETÖ destekçileri..

Eğlenin..

Esas eğlence, bu millet, bu yalanlarınızı yüzünüze vurduğunda başlayacak!