  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

25 Haziran 2021

Tarih tekerrür etmesin diye
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

25 Haziran 2021

Spor siyaset ilişkisinin tarihsel boyutu
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

25 Haziran 2021

Libya konusunda İkinci Berlin Konferansı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

25 Haziran 2021

Deniz insan da; Eren’ler, Aybüke’ler insan değil mi?
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

25 Haziran 2021

Hepsini deduk... İnanmadinuz... Ne oldi?
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

25 Haziran 2021

Müstamel siyaset ve müstamel ideolojiler
Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

25 Haziran 2021

Bizim pullar, Karabağ’da ödenmiş haberimiz yok..
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

25 Haziran 2021

Abdülhamit’ten; Tayyip Erdoğan’a..! -2
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

25 Haziran 2021

Kıtlıklardan kurtulmanın yolu!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

25 Haziran 2021

CHP İlkeleri ve Altı Okun Aslı Nedir?
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

25 Haziran 2021

Güne Bakarken
Bomba gelişme: Defineciler yer altı şehri buldu!
Gündem

Bomba gelişme: Defineciler yer altı şehri buldu!

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen define avcılarının kazısı, ilginç bir yapının ortaya çıkmasını sağladı. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilç..
BM acı gelişmeyi duyurdu: En az 300 ölü
Dünya

BM acı gelişmeyi duyurdu: En az 300 ölü

Birleşmiş Milletler'in dünyaya son dakika açıklamasıyla duyurduğu habere göre, Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. Faciada en az ..
Çekya’da savaş manzarısı! 100'ün üstünde yaralı var
Dünya

Çekya’da savaş manzarısı! 100'ün üstünde yaralı var

Avrupa ülkesi Çekya’nın Moravia bölgesinde etkili olan şiddetli kasırga, ilk belirlemelere göre çok sayıda evin hasar görmesine ve 150 kişin..
Putin'e kapıları kapattı: Görüşmeyeceğim
Dünya

Putin'e kapıları kapattı: Görüşmeyeceğim

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini açıkladı.

Gündem

"Hocaların hocası" deniliyordu! Hayatının şokunu yaşadı… Tam 20 milyon lira

Deprem profesörü Halit Demir, Zekeriyaköy'deki gayrimenkullerinin satışı için anlaştığı gayrimenkul uzmanı tarafından dolandırıldığını iddia..
AB’de LGBT savaşı! ‘Birlikten çıkın’
Dünya

AB’de LGBT savaşı! ‘Birlikten çıkın’

Macaristan’da 18 yaşından küçükleri eşcinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeyi eleştiren Hollanda B..
Ermenistan askerlerinden bir alçaklık daha!
Dünya

Ermenistan askerlerinden bir alçaklık daha!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu...
Bakan Soylu Türkiye’deki terörist sayısını açıkladı
Gündem

Bakan Soylu Türkiye’deki terörist sayısını açıkladı

Muş’ta terörist kalmadığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’deki terörist sayısının ise 240'a düştüğünü bildirdi...
Askerlerle ilgili yeni düzenlenme! Artık cumhurbaşkanı iznine tabi olacak
Gündem

Askerlerle ilgili yeni düzenlenme! Artık cumhurbaşkanı iznine tabi olacak

Askerlerin yargılanmasını düzenleyen yasa Meclis'te kabul edildi. General ve amiraller hakkındaki soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı..
Erdoğan'dan İYİ Partili isme tepki!
Siyaset

Erdoğan'dan İYİ Partili isme tepki! "Kafalarında hala o yasak var, biz bunun önünü açtık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tercümanı Fatma Kavakçı’ya başörtülü olduğu için hakaret eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ka..

Deniz insan da; Eren’ler, Aybüke’ler insan değil mi?

25 Haziran 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Geçtiğimiz hafta HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz üzerinden öylesine soytarılıklar sergileniyor ki..

İnsanın çıldırası geliyor..

Deniz Poyraz’ın öldürülmesini kınıyoruz dedik.

Kendisi PKK’lılara destek mahiyetinde tavrı olsa bile.

Cinayetten sonra dahi, babasının “Dağdaki aslanlar” ifadesi ile PKK’lı teröristlere verdiği desteğin kabul edilemez bir vatan hainliği olduğu tartışmasız olsa da.. 

Yine de bu yanlışların, Deniz Poyraz cinayetini meşrulaştıramayacağını söyledik.

Ama..

HDP yetkililerinin, aklımızla alay edercesine..

Dillendirdikleri şu söylemleri, nereye oturtacağız?

“Bu ülkede on yıllardır katiller yaratan karanlığın varlığı bizler çok iyi biliyor ve tanıklık ediyoruz. İzmir katliamını gerçekleştiren tetikçi tabii ki tek başına değildir. Onu yönlendiren, tetiği çektiren güçlerin varlığını hiç kimse inkar edemez. Bu ülkede işlenen her bir cinayetin altından aynı ortak profil çıkıyor.”

Bir cinayet bile önemlidir..

Bir insanın ölümü, bütün insanlığın ölümü gibidir..

Bunlar bizim temel kabullerimiz.

Ama..

Bir cinayeti dilinize dolayıp..

O cinayetin üzerinden, sanki hemen her gün benzeri cinayetler işleniyormuş gibi algı oluşturarak “on yıllardır katiller yaratan” derseniz.. 

Somut birçok veri eşliğinde çıkarımda bulunmuşsunuz gibi, “Tetikçi tek başına değildir” derseniz..

Bizim de bu sözleri sarf eden HDP’nin eşbaşkanı Pervin Buldan’a sormamız gerekmez mi: “Sizin son birkaç yıl içinde söylediğiniz, söyleyebileceğiniz cinayet Deniz Poyraz cinayeti. Faili de yakanaldı. Hesap verecek. Peki PKK’lıların cinayetlerini hiç saydınız mı? Son birkaç yılda işlediklerini değil. Son bir yıl içinde işlediklerini değil. Son bir ay içindeki cinayetleri bile saymadınız. Kınamadınız. ‘Katiller’ demediniz. ‘Tetikçi tek başına değil’ demediniz.”

Öyle ya..

Cinayetlere karşı çıkıyorsanız.

Partinizin binasında çalışana yönelik cinayete de karşı çıkmalısınız.

Partinizin binasındakilerinin övdüğü eli kanlı teröristlerinkine de karşı çıkmalısınız.

Hatta.

Partinizin binalarında görev yapanların övdükleri teröristler, onlarca cinayete imza atmışlar ise.

Bunları çok daha yüksek sesle kınamalısınız..

“Tetikçi tek başına değildir” ile nereye varacaksınız?

Bir cinayet üzerinden, nerede ise 83 milyonluk nüfusa sahip devleti suçlamaya kalkıyorsunuz..

Ama. Binlerce cinayeti olan PKK’ya, şu ana kadar tek kelime ile kınama yapmamış vicdansızlardansınız..

PKK’lı teröristler, karakolları basarken, yollara döşedikleri bombalarla askerleri şehid ederken, bir kişi ile değil, onlarca kişi ile hareket ederlerken..

Onlara destek veren HDP’liler olarak, o partinin yöneticileri de o suçlarda payları olduğu apaçık ortada iken..

“HDP, terörle irtibatı olmadığı iddiasında ise, PKK’yı kınasın” dediğimizde..

Üstelik, HDP il binasındaki cinayeti, bütün Türkiye kınadığı halde..

“Bizim neyi kınayıp, neyi kınamayacağımıza siz karar veremezsiniz” diyerek, adeta cinayetleri destekleyen riyakarlıkların sahipleri, şimdi kalkmışlar, “Tetikçi tek başına değildir” diyorlar.. 

Evet, doğru söylüyorlar.. 

Tetikçi tek başına değildir. Arkasında siz varsınız. HDP yöneticileri var. HDP yönetiminin, PKK’yı kınamayan, rezil tavrı, o cinayetin arkasındaki bahanelerden birisidir.. Biz yine de İzmir’deki cinayeti tasvip etmeyiz, meşrulaştırmayız. Ama, HDP’lilerin, PKK’yı kınamayan alçak tavırları, İzmir’deki cinayete zemin hazırlayan bir tavırdır!

Bakın, bir cinayet üzerinden daha ne çıkarımlarda bulunuyor, HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan:

“Katilin profili bize ortak bir yüzü göstermektedir. Halkların kimliğine, diline, inancına karşı olan nefrettir, Kürt, kadın düşmanlığıdır.”

Affedersiniz.. Bu Pervin Buldan, PKK’nın işlediği cinayetler için de, hedeflerinde kimin olduğunu bile bilmedikleri bir organizasyonla, kimi zaman halkın geçtiği caddelerin kenarındaki çöp kutusunu patlatarak, kimi zaman otobüsün içinde bomba patlatarak işledikleri cinayetlerde de, “Katilin profili, size ortak yüzü göstermiyor mu, Pervin hanım?”

Evet, o “ortak yüz”, gerçekte siz değil misiniz, Pervin hanım..

Devam ediyor, “PKK terör örgütü değildir” alçakça sözleri ile tanıdığımız Pervin Buldan:

“Kendisinden olmayan herkesi Türkiye düşmanı olarak gösteren, tehdit eden, hedef haline getiren AKP Genel Başkanı’nın düşmanlaştırıcı diliyle İzmir katliamcısının kurduğu ilişkiyi asla ve asla saklayamazsınız.”

Kendisinden olmayan MHP’lilere, BBP’lilere, Yeniden Refah Partililere ve daha birçok partiye, PKK yandaşı açıklamaları olmadığı halde, “bizden değilsiniz, Türkiye düşmanısınız” diye bir tane açıklama gösterebilir mi, Buldan?

Ama..

Milliyetçi geçinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de olsa, Apo’nun heykelini dikmekten bahseden birisi ile kahvaltı hazırlığı içine giren kişiye, “Türkiye düşmanı” denilmesinden kim, niye rahatsız olur ki?

Halkı Kobani bahanesi ile sokağa çıkmaya ve ortalığı yakıp yıkmaya çağıran, sonuçta da Yasin Börü gibi 16 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesine sebep olan Selahattin Demirtaş tutuklandığında, “Serbest bırakılması gerekir” diyen Temel Karamollaoğlu’na, bu sözleri sebebi ile “Türkiye düşmanlığı yapıyor” denilirse, buna kim karşı çıkabilir ki?

Aynı Pervin hanım, şunu da söylemekten çekinmiyor:

“Yıllardır bu cinayet iklimini inşa edenler bu nefret dilini el birliğiyle yayan iktidar zihniyetidir!”

Bir cinayet üzerinden, “Tetikçi yalnız değil”, “Arkasındaki karanlık yapı”, “ortak yüz”, “cinayet iklimi” ve daha nice ifadelerle cinayeti kınayanlara bile saldıran Pervin hanım, “PKK terör örgütü değildir” sözleri ile binlerce insanın öldürüldüğü cinayet ikliminin faili olduğunu, acaba hiç düşünmez mi?

Bu ülkede, Yasin Börü’ler öldürüldü. Eren Bülbül’ler öldürüldü. Aybüke öğretmenler öldürüldü. 

Kaymakamlar, savcılar, din adamları öldürüldü..

Bu cinayetleri, sanki övünülecek bir iş yapmış gibi, üstelenen PKK’ya “’terör örgütü değildir” diyen Pervin Buldan’lara sormamız lazım: “Deniz Poyraz’ın, Aybüke öğretmenden farkı nedir? Eren Bülbül’den farkı nedir? Yasin Börü’den farkı nedir?”

Ki..

Birinin katiline demediğinizi bırakmıyorsunuz.

Diğerlerinin katillerinin ise heykelini dikmeye kalkıyorsunuz?

Bu ne utanmazlık, ne riyakarlıktır..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Irkçılık yapmayacağız müslümanız kardeşiz diyeceğiz.Eskiden yapılan hataları eskiler yerine her ne kadar biz düzeltmiş olsakda kabul edeceğiz.Hatayı ırkçılığı zulmü katliamı yapanların aynı hatasını yapıp dinsizlik namına birde katiliyle işbirliği yapan katilleri devletimiz gebertecek isbirlikcilerini tıkacaktır.Bizde hakiki müslüman kardeslerimizi kucaklayacagız.Yasasın islam yasasın adaletin kılıcı kahrolsun ırkçı kafir zalimler.
  • Yanıtla

Şuayıp

Dünyada devletinin değerlerine düşman bir partıya müsade edildiği görülmemiştir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay