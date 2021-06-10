Çin’e saldırıp, PKK-HDP ile iş kotarmak da nedir, Meral Hanım?

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Güldür Güldür oyuncularından tepki çeken video!
Medya

Güldür Güldür oyuncularından tepki çeken video!

Geçtiğimiz günlerde imamlar ile din adamlarını hedef alan Güldür Güldür'de, son olarak veterinerler ile alay edilmişti. Güldür Güldür ekibin..
Kardeş ülkede şoke eden gelişme! Cumhurbaşkanı görevden alınıyor
Dünya

Kardeş ülkede şoke eden gelişme! Cumhurbaşkanı görevden alınıyor

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına karar verildi.
Bakan Koca açıklamıştı! İmkandan yararlanan Gülşen’den görülmemiş nankörlük
Gündem

Bakan Koca açıklamıştı! İmkandan yararlanan Gülşen’den görülmemiş nankörlük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sanatçıların ve dizi ekibinin aşı olabilecekleri açıklaması sonrası bazı sanatçılar hareketlendi. Aşı yaptı..
Hakan Ural'dan Ekşi Sözlük'e çok sert tepki!
Medya

Hakan Ural'dan Ekşi Sözlük'e çok sert tepki!

Katıldığı bir canlı yayında sosyal medyayı değerlendiren Hakan Ural, Ekşi Sözlük'e çok sert ifadelerle tepki gösterdi.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'de skandal F-35 hazırlığı...
Gündem

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD'de skandal F-35 hazırlığı...

Türkiye'nin kendi savunma sanayisini güçlendirmesi ve devamında Rusya'dan S-400 alımı yapmasının verdiği hazımsılık sonrası ABD'de skandal b..
Siirt'te PKK saldırısı! Acı haber geldi
Gündem

Siirt'te PKK saldırısı! Acı haber geldi

Terör örgütü PKK, Siirt'te koruculara saldırdı. 1 korucu şehit düştü, 1 kişi ise yaralandı.
İlkokullarda sınıfta kalma var mı? 1. sınıfta kalma var mı?
Eğitim

İlkokullarda sınıfta kalma var mı? 1. sınıfta kalma var mı?

1, 2, 3, 4. sınıfta kalma var mı? Koronavirüs salgının sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime katıldı. Özellikle yüz yüze eğitim konu..
Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi öncesi ABD ilişkileri ve S-400 konusunda önemli a..
Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz haber!
Teknoloji

Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz haber!

Polonya'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Türk SİHA'ları, uluslararası medyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Kuruluş Osman'da öyle bir şey yaşandı ki... Herkes telefonlarına sarıldı!
Medya

Kuruluş Osman'da öyle bir şey yaşandı ki... Herkes telefonlarına sarıldı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bala hatunun Osman beyden çocuğu olacak olan Malhun hatuna ..

Çin’e saldırıp, PKK-HDP ile iş kotarmak da nedir, Meral Hanım?

10 Haziran 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a her türlü hakareti sarfetmekten çekinmeyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener..

Sıra ittifakının gizli ortağı HDP’ye gelince, kuzuya dönüveriyor.

Tek kelime etmiyor.

Edemiyor.

HDP için kapatma davası açılmış..

Milliyetçilik, ülkücülük iddiasındaki İyi Partililerin bir tanesinde, tek kelime yok..

Anca, “Megri megri’yi ben söylemedim” ile AK Parti’ye laf çakıyor..

“Megri megri”yi söylemek suç ise..

Bunu eleştiriyorsan..

“Megri megri”yi eleştirirken.. “Megri megri” üzerinden AK Parti’ye bile laf çakarken..

PKK’ya sahip çıkan HDP’ye bir çift laf edemiyor musun?

Bu nasıl milliyetçilik? 

Bu nasıl ülkücülük?

Aybüke öğretmene yönelik saldırının yıldönümünde..

Bir kelime ile, PKK’yı lanetlemek yok mu?

Düne kadar, bizler HDP’yi eleştiriyorduk; “PKK’yı kınayamıyor musunuz” diye.

Şimdi listeye İyi Parti de girdi.

Artık onlar da, PKK’yı kınayamıyorlar.

Gizli ortakları HDP, acı biberi gösterip, “Yıkarım çıranı” deyince..

Suspus oluveriyorlar..

Devlet, açın elinden tutuyor..

Ekonomik geliri az olana imkanlar sunuyor..

Olabildiğince. Yapılabildiği kadar..

Yardımlaşma vakıfları ile, yiyecek yardımı yapılıyor.

Elektrik harcamalarının bir kısmı, devlet tarafından karşılanıyor..

Enflasyonun mutlaka üzerindeki bir oranda, asgari ücrete zam yapılıyor..

Ama yine de, ekonomik durumu kötü olan insanlarımız yok mudur?

Vardır..

Ama kim “Ben açım” diyorsa..

Devlet elini uzatıp, onun yardımına da koşuyor..

Buna rağmen..

Dünkü grup toplantısında, Meral Hanım “Açlık” üzerinden siyasi iktidara saldırıyor.

Fiziki olarak açlıktan kaynaklı bir ölüm yaşanmadığı halde..

Akşener “İnsanlar aç” diye siyasi iktidara parmak sallıyor.

Ama..

Geçtiğimiz hafta içinde, ayrı ayrı olaylarda şehitler vardı.

Fiziki olarak, PKK’lı katillerin kurşunları ile can veren askerlerimiz vardı..

Tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, PKK’lı hainlerin saldırılarında ölen güvenlik mensupları vardı..

O askerler için de, Meral Hanım’ın bir çift söz sarfetmesi gerekmez miydi?

Sorumlularına, “Akıttığınız kanda boğulacaksınız” demesi gerekmez miydi?

Meral Hanım, PKK’ya da..

PKK’nın hamisi olan HDP’ye de..

Eleştiri getirmeden yoluna devam ediyor.

Milletin meseleyi çakmadığını sanıyor..

“Ben bir şey demezsem, konuyu açmazsam, vatandaş da uyur” diye düşünüyor..

Safranbolu kıraathanecisinin, “Açız aç” afişini, grup toplantısında milletvekillerine gösteren Meral Hanım..

PKK’lıların şehit ettiği askerlerin cenaze namazından bir fotoğraf göstermiyor..

Safranbolu’daki kıraathanecinin elinden tutalım..

Tutalım da..

PKK’nın şehit ettiği askerlerin ailelerinin elinden tutmadan, Safranbolu’daki kıraathanecinin elinden mi tutacağız?

Önce PKK’yı bitirmemiz gerekmiyor mu?

Önce, PKK’ya destek veren HDP’nin maskesini indirmemiz gerekmiyor mu?

Bırakın maskelerini indirmeyi..

CHP’li milletvekili, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, muhalefetin adayına oy vermeleri için HDP’ye iki bakanlık verilmesi uygundur” diyor..

Meral Hanım, “Siz kim adına bu sözü veriyorsunuz? Kimin adına konuşuyorsunuz? Bizim PKK için ‘Terör örgütü değildir’ açıklaması yapan siyasi parti ile işimiz olmaz” diyemiyor..

Dünkü grup toplantısında, Kanal İstanbul’dan bahsediyor, Meral hanım..

Müteahhitlere tehditlerini savuruyor..

Esnafın sorunlarından bahsediyor..

Taaa Uygur’daki Türklerin sorunlarından bahsediyor..

Ama ülkemizin içindeki güvenlik güçlerimize kurşun sıkan hainlerden bahsetmiyor.

O hainlere “kahraman” muamelesi yapan HDP hakkında açılan kapatma davasından bahsedemiyor..

Bir kelime ile, “Bu kapatma davasını hakettiler. Kapatılsın. En azından Hazine yardımı kesilsin” açıklaması yapamıyor..

Çünkü..

Patronları “Cııız..” diyor..

“Uygur Türkleri’ne sahip çık.. Ama PKK’nın şehit ettiği TSK’nın subaylarına bir tek destek açıklamanı duymayayım” diyor..

Meral Hanım da, emredileni yapıyor..

Türkiye’de ekonomi sorunu var.

Türkiye’de mafya babalarının şirketlere çökme kavgaları sorunu var.

Türkiye’de yargının tam işleyememesinin sebep olduğu sorunlar var..

Bunların hepsine değinmek serbest.

Ama bu sorunların hepsinin başında gelen ve bu sorunlara da aslında zemin hazırlayan terör sorunu sanki yok..

Yokmuş gibi hareket ediyor, Meral Hanım..

Üç maymunu oynuyor..

Gözünü kapatınca.. Kendisi HDP’nin teröre desteğini görmediği gibi..

Milletin de görmediğini sanıyor..

Kendi durumunu, Tayyip Erdoğan’a tahmil ederek konuşuyor:

“Sen kafanı kuma gömmekte ısrar etsen de, bu dertlerin hepsi gerçek.

Notlarımızı alıyoruz. Çözümleri için çalışıyoruz.

Allah’ın izniyle ilk sandıkta seni gönderip hepsiyle ilgileneceğiz.”

Ben de bu Meral Hanım’a soruyorum:

“Notlarınızı aldığınıza göre.. Çözümleri için çalıştığınıza göre.. Sandık halkın önüne geldikten sonra.. PKK ile ilgili yapacağınız şey ne?”

Öyle ya..

Hazırlıklarınızı yaptığınıza göre..

Söyleyin, HDP’ye hangi bakanlıkları vereceksiniz?

PKK’lılara, hangi tavizleri şimdiden planladınız?

PKK’lı teröristler için, hangi iyilikleri öngörüyorsunuz?

Tamam, anladık, PKK’dan 20 yıl önce ayrılan Osman Öcalan’a nefretiniz büyük..

İyi de..

Şu an PKK’nın başında olan Murat Karayılan ile muhabbetinizin derecesi ne?

Yoksa, Osman Öcalan’a düşmanlığınız, şu an PKK içinde olmaması mı?

PKK’ya “Terör örgütü” demesi mi?

“PKK terör örgütü değildir” diyen HDP’lilerle kol kola girdiğinize göre, Osman Öcalan’a düşmanlığınızın sebebi, PKK içinde bir dönem olması mı, yoksa PKK’dan ayrılması mı?

Dürüstçe söyleyin..

Açlara sahip çıkın ama..

Askere kurşun sıkan kalleşlere de sessiz kalmayın..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkün1i

Hdp secmenin tercigi millet ittifakidir Hdp kapatilsada fark etmez
  • Yanıtla

Metin

Daha ne kadar 3 maymunu oynicaksinız siz ve sizin gibi beslemeler. Ülkede yer yeeinden oynuyor tüm bağırsaklar ortaya saçıldı. Nasıl oluyorda birşey yazmıyorsunuz. Yuları başkalarının elinde olunca böyle oluyor tabi. Kendinizi gazeteci sanıyorsunuz hala.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay