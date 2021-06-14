Bunu da istediler: Akrana lolitalık serbest olsun!

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Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Önce şunu belirteyim. Bugünkü meri sistem, bizim dini inançlarımıza uygun bir düzenleme içermiyor..

Dolayısı ile.. Konuya eleştirel bakış açımızı, “Sistemi savunuyor” gibi anlamayın..

Sistemin çıkmazlarını ispat için.

Sistemdeki düzenlemenin çok daha ötesinde ahlaksızlıkları savunanların riyakarlıklarını göstermek için..

Bazı hatırlatmalar yapmak istedim.

Mevzuatı hatırlatayım, sonra konuya geçeyim.

Bugünkü Türk Ceza Kanunu, dinimizdeki temel kaidelerden hareketle çıkarılmış bir kanun değil. 

Hatta nerede ise.. İnancımızdaki temel kaidelerin zıttına  ve inadına inadına düzenlemeler getirilmiş bile diyebiliriz.

Bu açıdan 15-18 yaş aralığındaki kişilerin  evlilikleri ve cinsel ilişkilerinde de..

Evlilik çatısı altında birliktelik kanunda yasak.. 15 yaşındaki kişi, birisi ile evlenmek istediğinde, kanun ona “Hayır evlenemezsin” diyor..

Ama.. 15 yaşındaki kişi, “Ben istediğim birisi ile evlenmeden evli gibi hayat yaşamak istiyorum” dediğinde..

Anne-baba da şikayetçi değil ise..

Bugünkü hukuki sistem.. Evliliğine izin vermediği o 15 yaşını doldurmuş kişiye..

Evlenmeden, evli gibi yaşamayı serbest görüyor.. Bize de “Bugünkü hukuk sitemine göre, en azından belli yaştaki kişiler için,  evli gibi yaşamak serbest, evlenmek suç..” demek düşüyor..

Biz sistemin yanlışını dile getirirken..

İşin daha vahim bir yanı var..

Bugünkü hukuk sistemi, 15 yaşını doldurmuş, ancak 18’i aşmamışlar için evli gibi yaşamayı, şikayete tabi bir suç olarak düzenlemiş.

Pratikte bunun faydası nedir, ne değildir ayrı bir tartışma konusu..

Ama en azından..

“Evlenmeniz kanunen mümkün değil. Ama evli gibi yaşayabilirsiniz” gibi bir absürtlüğü de, kanun hepten önermemiş.

Bir küçük ilave ile.

15-18 yaş arasındakiler için, rızaya dayalı da olsa, evlilik dışı ilişkisinin, aile veya ilgili kişi tarafından şikayete konu olursa, 2 yıl gibi küçük de olsa bir cezaya bağlamış..

Ve tam da bu noktada.

Kemalistlerin.. Laikçilerin.. Solcuların damarına basılmış..

Tekrar belirteyim.

Düzenleme İslami bir gaye ile yapılmış değil.

Daha çok, din kaynaklı olmayan örfe göre yapılmış bir düzenleme..

Ama buna bile, kemalistler, solcular, laikçiler tahammül edemiyorlar..

“15 yaşındaki kıza, metres tuttu diye, niye karışıyorsunuz. Özgürlük nerede kaldı. Lolitalığa özgürlük” diye, kıyametler kopartıyorlardı..

Nitekim o kafadan olmalı ki..

Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nda, evlenmeden metres hayatı yaşayan küçükler için şikayete bağlı olarak ceza uygulamasını öngören kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş..

Mahkeme konuyu incelemiş. “15-18 yaş aralığındaki küçük, evlenmeden birisi ile rızası dahilinde metres ilişkisi yaşarsa, kendisine tecavüz edilmiş olur. 15-18 yaş aralığındaki küçüğün rızası, rıza değildir. Bu yaştaki küçükle ilişkiye giren, şikayet halinde ceza alır. Bunda Anayasa’ya aykırı bir durum yok” demiş, talebi reddetmiş.

Vay, sen misin 15-18 yaş aralığındaki çocuklara metres hayatını kısıtlayan..

Hemen saldırıya geçtiler..

2004 yılında AK Parti’ye yanaşarak, Türk Ceza Kanunu’nun yapılmasında sol kafanın zehrini maddelere akıtan, daha sonrasında da hukuk fakültesi dekanlığına getirilen, şimdi ise hâlâ hukuk fakültesinde öğretim üyeliğine devam eden Adem Sözüer bakın nasıl yorumlamış, Anayasa Mahkemesi kararını:

“Salt ahlakçı bir karar”..

Vay vay vay..

Rizeli hukukçuya bakın..

“Salt ahlakçı karar” imiş.

Ne olacaktı, Sözüer bey.

Ne istiyorsunuz. Kimin, kimle yattığının belli olmadığı kadın programlarındaki, 18’ini doldurmuşların dünyasının, 15 yaşındaki çocuklara da teşmil edilmesini mi istiyorsun?

Hani 15 yaşını doldurmuş küçükler, daha çocuk idiler?

Düne kadar, onların cinsel ilişkiye rızası diye bir şey olmayacağını söylüyordunuz..

Hatta şimdi bile, “Karşı taraf akranı ise, rıza var sayılır. Karşı taraf akran değilse, rıza yoktur” şaklabanlığını yapmaya devam ediyorsunuz..

Hukukun neresinde böyle bir şaklabanlık yapmanızı öngören bir açık nokta var?

Ki, bunu yapabiliyorsunuz..

Sonuçta Adem bey, bir yandan “18’ine gelmemiş küçüğün cinsel ilişkiye rızası geçerli değildir” diyor.

Bununla, 15 yaşını doldurmuşların evlenmesinin önüne geçiyor.

Diğer yandan da. 15-18 yaşlarındaki kişilerin birbirleri ile evlilik dışı ilişkilerini yaygınlaştırmak için, “Akranlar arasında cinsel ilişki suç olmamalı” diyor..

Ve kafasındaki zehri de şöyle ifşa ediyor:

 “Bu kararın (Anayasa Mahkemesi’nin kararı)  arka planında şöyle bir anlayış var: Cebir, tehdit, hile olmasa bile, cinsel ilişkide evlilik yoksa cezalandırılsın. Eğer evlenilmiyorsa sevgili dahi olunmasın!” 

İşte ülkenin hukuk fakültelerindeki öğretim üyelerinin maalesef hali bu..

Evlenilmesin.

Ama sevgili olunsun..

Fakat bu rezilliğe karşı çıkanlara da saldırmaktan geri durmuyor:

“Evlenilmiyorsa, sevgili dahi olunmasın!”

Evlenmeyecekse, yaşanılan ilişki küçüğün istismarı değil midir.

Adının başında Prof. etiketi taşıyan zata sorsak, 15 yaşını doldurmuş bir yaştaki kişinin evlenmesi suç ise, evlenmeden ilişkisi nasıl suç olmayacak?

Adem Sözüer yalnız değil.

Saadet Partili kardeşlerimizin ittifak için iltifat üzerine iltifat yağdırdıkları CHP kafasının hemen tamamı aynı görüşte.

14 yaşındaki çocuklara bile, “İlişkiye gireceğiniz partnerinizin şiddet yanlısı olup olmadığını nasıl anlarsınız” türünden eğitimlerle, küçüklere karşı suç işlenmesini normalleştirmeye çalışan, ama erken evlilik yapmış çoluk çocuğa karışmış anne babaların durumlarını bir seferliğine düzeltecek kanun değişikliğine sıra gelince, kızılca kıyamet kopartan Mor Çatı Derneği’nin önemli isimlerinden Canan Arın, hemen şovuna başlamış:

“Her olay kendisine göre ayrı değerlendirilmeli.”

Siz anladınız. Aslında 15-18 yaş arasındakiler için, “Bu kesimdeki kişilerin evliliğe hazır olmadığını, evliliğin gerektirdiği fiilleri yapmaya hazır olmadıklarını biz iddia etmiyoruz. Hiçbir sorumluluk almadan, bunlar nerede akşam, orada sabah, akranları ile yatıp kalkabilirler.. Ama.. Evlilik kurmak istiyorlarsa, hele hele karşı taraf ile aralarında birkaç yaş fark var ise.. İşte o zaman, biz onların celladı oluruz” diyor, feminist teyze..

Ülkenin hali maalesef işte bu..

Milli Görüşçü kardeşlerimiz, böyle teferruat gibi görünen olayları, iyi okusunlar..

Kol kola girmek istedikleri zihniyetin, neleri meşru, neleri gayrimeşru göstermeye kalkıştıklarını görsünler.. Doku uyuşmazlığını unutmasınlar. 

 

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Yorumlar

Şuayıp

Bir şeyde akıl mantık vicdan Allah korkusu yoksa netice berbat olur. Ruzgar eken fırtına biçer
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Kemal Kelle

''TÜRK MİLLETİ ADINA ''diye başlayan mahkeme kararlarının dayanağı yasalarımızın hangi ecnebi milletin yasalarından kopyalandığını halkımız genellikle bilmez ve bu konu hiç gündeme gelmez.Asıl sorun bu değil mi? Bu yasalar temel inanç ve ananelerimize uygun bir şekilde düzenlenemez mi? ki eğer hükümet bunu başarabilirse siha yapmamızdan daha ehven bir durum olur,gavurun ülkemize attığı manevi atom bombalarının etkisi zamanla azalır inşallah.
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