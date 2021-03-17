  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

17 Mart 2021

Yarın ne olacak?
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

17 Mart 2021

Trabzonspor’un ‘eksiği’ nerede?..
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

17 Mart 2021

Ruhunu yitirmiş bir gençlik
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

17 Mart 2021

Anlat Kemal, anlat, heyecanlı oluyor!
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

17 Mart 2021

Kosova’ya destek zamanı
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

17 Mart 2021

Siyaset kendilerini arayanların değil kendini bulanların işidir
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

17 Mart 2021

İslam ve Müslümanlara yönelik kanlı eylemin yıldönümü

Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

17 Mart 2021

Modern putperestliğin âmentüsü (1)
Turgut Emin
Turgut Emin

Turgut Emin

17 Mart 2021

Yunanistan sivilcesi
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

17 Mart 2021

Feto’nun Yediği Haltlar
Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz bakın kim çıktı!
Siyaset

Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz bakın kim çıktı!

Twitter’dan sahte hesapla AK Partili bakanlara, yöneticilere ve milletvekillerine ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhamm..
Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi
Gündem

Ahmet Tezcan'dan Cuma namazı üzerinden iki yüzlü 'Audi' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski basın danışmanı Ahmet Tezcan, kapının önüne konulduktan sonra görevde olduğu dönemde de var olan ..
İmam skeci ile tepki çeken Güldür Güldür’e şok!
Gündem

İmam skeci ile tepki çeken Güldür Güldür’e şok!

İmam skeçleriyle tepkilerin odağında olan Güldür Güldür Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı. 9 sezondur seyirciyle buluşan ..
Abdurrahman Dilipak, Mısır ile diyalog sürecini değerlendirdi: İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez
Gündem

Abdurrahman Dilipak, Mısır ile diyalog sürecini değerlendirdi: İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez

Yeni Akit Yotube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Mısır ile diyalog sürecimizi değerlendirdi.
Marketten aldığı kaşar peynirin içinden çıkan şoke etti!
Yaşam

Marketten aldığı kaşar peynirin içinden çıkan şoke etti!

Kocaeli'nde bir vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirin içinden eldiven çıktı. İlgili yerlere şikayette bulunan Ayşe Emer, firmanın kendi..
Batı'nın teslim et çağrısına Rusya'dan cevap: Sonsuza kadar bizim olacak
Dünya

Batı'nın teslim et çağrısına Rusya'dan cevap: Sonsuza kadar bizim olacak

Avrupa ülkeleri ve ABD, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iadesini isterken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı aç..
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti
Dünya

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip'in son görüntüsü şoke etti

Londra'da bir hastanede kalp ameliyatı olan ve bir süredir hastanede tedavi altında tutulan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinb..
Erdoğan'dan 'Mısır' açıklaması!
Dünya

Erdoğan'dan 'Mısır' açıklaması! "Bizimle ters düşmez"

Erdoğan, Mısır'la 8 yıl sonra ilk diplomatik temasın ardından "Mısır halkı bizimle ters düşmez" açıklamasında bulunurken, Doğu Akdeniz'le il..
Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar
Medya

Arka Sokaklar'da skandal sahne! Müslümanları böyle aşağıladılar

Aydın Doğan artığı Kanal D'de yayınlanan 'Arka Sokaklar' adlı dizide İslami değerler çirkin bir algı ile hedef alınarak aşağılandı. ..
Odatv'nin hedef gösterdiği Ayasofya İmamı: Özlem Hanım kardeşimizdir
Gündem

Odatv'nin hedef gösterdiği Ayasofya İmamı: Özlem Hanım kardeşimizdir

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan dolayı solak medya ve feminist çevrenin hedefi haline gelen Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Mehmet Bo..
17 Mart 2021

Anlat Kemal, anlat, heyecanlı oluyor!

Ne kadar rahatlar. 

Çekinmeden, ne kadar büyük laflar edebiliyorlar..

Gözümüzün içine baka baka, hasıl yalanlar söyleyebiliyorlar..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “öğrenci andı”nın kaldırıldığı 2013’de, tek bir eleştiri cümlesi kurmadığı halde.

Pusuda bekleyip, çözüm süreci eğer tam bir başarı ile sonuçlansaydı, “Bizim sayemizde öğrenci andı kaldırıldı. Bu ve benzeri adımlar sayesinde PKK terörü bitirildi” diyecek iken..

Ve onun rantını toplamak için, fırsat kollar iken..

PKK’nın ihaneti sebebi ile çözüm süreci başarıyla sonuçlanamadığı için..

O tarihlerde hemen mahkemeye koşan, ilerde ittifak ortağı olacak İyi Parti’nin İsmail Koncuk’ları ile “öğrenci andı”nın kaldırılmasının iptalini isteyerek, B planını da hazırda tutarak..

Kendi partisinden Mahmut Tanal’lara da, “Ne olur ne olmaz.. Biz açmış gibi olmayalım ama.. Bizim partiden de birisi, öğrenci andının kaldırılmasının iptali için davası açsın” diyerek..

Plan içinde planlar yaptı..

İyi Partili İsmail Koncuk’ların açtığı davada öğrenci andının kaldırılması iptal edilince, pek bir sevindiler..

Ama Kemal bey yine, bu sevincini belli etmedi.. Edemedi..

Ne de olsa, HDP ile gizli gizli ittifak görüşmeleri yapıyorlardı..

Şimdi artık HDP yönetimini tümü ile kafakola aldığı için.

HDP’lilerin de artık, “öğrenci andı” diye bir dertleri kalmadığı için..

Belki de hiçbir zaman yoktu, o da ayrı bir mesele...

Kemal bey de böylesi bir süreçte şimdi çıkıp, rahat rahat, “öğrenci andı”na sahip çıkıyor..

Oysa.. Başörtü yasağı kaldırıldığında.

Yine kendisi sessiz kalmış, çevreyi kolaçan edip.. 

“Ne olur ne olmaz” diye düşünerek, Mahmut Tanal’a avukatlar için başörtü yasağının kaldırılmasının iptaline yönelik davalar açtırıp, laikçileri de memnun ederek..

Sonrasında başörtü yasağının kaldırılması tüm toplum tarafından benimsenince, “Başörtü yasağını ben kaldırdım” demesindeki gibi..

“Öğrenci andının kaldırılması”nda da, Mahmut Tanal’a iptal davası açtırıp..

Kendisi de sessiz kalarak, gelişmeleri takip etti..

Konjonktür, öğrenci andına destek veren iki milliyetçi partiyi, iki ayrı ittifakta konumlandırınca..

“Nasıl olsa HDP’nin gidebileceği başka yer yok, Bize mahkumlar” düşüncesi ile..

CHP şimdi, “Öğrenci andı”nın savunmasını yapıyor..

Önceki gün yüksek perdeden Faik Öztrak..

 Dün de grup toplantısında, kısık sesle de olsa Kemal Kılıçdaroğlu, “öğrenci andı”nın yeniden okutulması gerektiğine yönelik açıklamalar yaptı..

Şimdi buyursun Faruk Gergerlioğlu’lar.. Hüda Kaya’lar.. Ayhan Bilgen’ler.. Selahattin Demirtaş’lar..

CHP’nin öğrenci andı dayatması hakkında bir çift laf etsinler.. Edemezler.

Çünkü boğazlarına kadar, kirli bir ittifakın çamuruna batmışlar..

Her itirazlarında, her çırpınışlarında daha fazla çamura batacaklarını biliyorlar.

Nitekim, dün HDP’nin de grup toplantısı vardı..

Gara operasyonu için bile, TSK’yı suçlayıp, “Rehineleri bombalama sırasında Türk devleti öldürdü” imasında bulunan HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, şimdi öğrenci andının tekrar okutulmak istenmesine itiraz etmiyor..

“Kürtler eziliyor, ilkokullarda bile, küçücük Kürt çocuklarına zorla ‘Ne mutlu Türküm diyene’ şeklinde antlar okutuluyor” diyerek, düne kadar terör örgütünün silahlı saldırılarına malzeme üreten HDP, şimdi suspus olmuş, tek kelime edemiyor.

İşte kirli politika bu..

İşte bunların dertlerinin Kürt vatandaşlarımız olmadığının ispatı bu..

Kendi menfaatleri için, Kürt kardeşlerimizin mağduriyetlerini istismar ettiklerinin delili bu..

Ve dünkü grup toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 2019 mahalli seçimleri öncesinde söylediğinde belki bir miktar inandırıcılığı olan.

Fakat birçok ilde belediye başkanlığını kazandıktan sonra, 2 yıllık CHP’li belediyelerin rezaletleri sonrasında, artık hiçbir inandırıcılığı kalmayan söylemlerle karşımıza çıkması, gerçekten skandal ötesi bir olay..

Manşetimizde var.

CHP’li belediyelerin, yandaşlarına nasıl ihaleler verdiğini.

Alınmamış hizmetleri alınmış gibi gösteren CHP’li başkanlar..

200 bin TL’yi aşkın ihalenin, nasıl yapıldığı, teknik şartnamesine bir gazetecinin isminin nasıl yazıldığı, o ismin bu gelişmeden haberi olmaksızın, 90 bin TL’yi cebine indirme hazırlığı yaparak, nasıl bir tezgahın içinde gönüllü rol üstlendiği. 110 bin TL’nin hangi şirkete, ne karşılığında verileceğinin bile belli olmadığı, rezillik üstü rezilliklerin yaşandığı CHP’li İzmir belediyesinin konuya ilişkin tatmin edici bir açıklaması henüz gelmemiş iken..

Kemal bey dün grup toplantısında meydan okuyor:

“Vatandaş bize, ‘Kılıçdaroğlu, sen neleri düşünüyorsun, Türkiye ekonomik buhrandan nasıl çıkar?’ diye sorabilir; şimdi bunu anlatacağım!”

Buhrandan nasıl çıkarız, biliyor musun Kemal bey?

Tunç Soyer, 230 bin TL’lik ihalede ne numaralar döndürüldüğünü açıklarsa çıkarız.

Kendisi açıklamıyorsa, parti olarak siz bunu araştırıp, açıklarsanız çıkar..

Ekrem İmamoğlu’nun, 20 bin gıda kolisini koyduğu depolarda nasıl kurtlandırdığını açıklarsanız Türkiye, CHP’li belediyelerde yaşadığı buhrandan çıkar..

Ama nerde?

Sabahtan akşama kadar, CHP’li belediyelerle ilgili, tam da 1989’de birçok ilde kazandıkları başkanlıklarda sergiledikleri rezaletlerin tekrarlandığı bilgileri geliyor..

Ama bakın Kemal bey, bunlarla ilgili tek kelime açıklama yapmadan, dünkü grup toplantısında neden bahsediyor:

“İsrafa son vereceğiz”..

Bunu 2019 seçimleri öncesinde söylediniz. Bazı vatandaşlar da, bu yalanınıza inandı, Kemal bey.

Ama görüyoruz işte, “temel atmama töreni” düzenleyip, buna bile harcama yapan bir Ekrem İmamoğlu örneği ile karşı karşıyayız.

Depreme dayanıksız belediye binasının kolonlarını gaylerin renkleri ile boyayıp, ardından 6 şiddetindeki İzmir depreminden sonra da o binayı boşaltıp, 300 bin TL’yi çöpe atan Tunç Soyer ile karşı karşıyayız..

Ne israfından bahsediyorsun sen, Kemal  bey..

 Bir de demesin mi ki, “Devlet yönetiminde kesinlikle liyakat olacak.”

Daha bir ay önce, videosu ile izledik ve dinledik..

İstanbul Belediyesinde işçi alımlarında CHP’ye % 35, İyi Parti’ye % 15 kontenjan ayrıldığı”nı..

Hem de belediye meclis grup başkanvekilinizin dilinden..

Hangi liyakat, Kemal bey? Hangi liyakat?..

Yoksa, “Biz devlet yönetiminde liyakat diyoruz. Belediye yönetiminde demiyoruz ki?” diyerek, bu sözünüzü de mi tevil edeceksiniz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Ali bey size naçizane tavsiyem, MHP ne yapacak siz bırakın karşı ittifakı, kendi Cumhur ittifakına bakın. MHP ne yapacak. BBP. Ne yapacak...
  • Yanıtla

Alican

Ali bey bunlar ne imana gelirler nede ulkeye faydaları dukunur nede ıslah olurlar bunlar şeytana uşaklık eden guruhtan başka bisey değiller bunların kalpleri mühürlenmiş ahirette çok pişman olacaklar ama fayda vermeyecek onlar orda yaptıklarını ateşle ödeyecekler ALLAH kimin cennete kiminin cehenneme gireceğini en iyi bilendir...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay