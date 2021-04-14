  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

14 Nisan 2021

Bundan sonra böyle mi!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

14 Nisan 2021

Trabzonspor’un yarını… Ramazan-ı Şerif

Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

14 Nisan 2021

Def-i lazım bir bela
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

14 Nisan 2021

Amirallerin tezleri, Ukrayna krizinde iflas etti!
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

14 Nisan 2021

Ramazan
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

14 Nisan 2021

Ramazan ve Kavramları Üzerine Derkenar
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

14 Nisan 2021

Toplu iftar bütçeleri mazlumlara
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

14 Nisan 2021

‘Diyarbakır Anaları’ destek bekliyor
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

14 Nisan 2021

Popüler kültür hapishanesinin köleleri/2
Turgut Emin
Turgut Emin

Turgut Emin

14 Nisan 2021

Şu virüslerden Allah kurtarsın
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

14 Nisan 2021

Niçin Generaller Değil de Emekli Amiraller İhanet Bildirisini İmzaladılar?
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

14 Nisan 2021

Ramazan’a ‘hoş geldin’ diyebilmek
Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!
Gündem

Darbecilik hevesi amiral eskilerine pahalıya patladı: Eşinizi ve eşyalarını alıp orduevimizi derhal terk edin!

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe imalı bildiri kendilerine pahalıya patladı. Bir dönem dindar insanları orduevlerine almay..
Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı
Gündem

Sarhoş olup başörtülü kadınlara hakaret etmişti: Deniz Çakır hakkında savcılık mütaalası açıklandı

Bir kafede sarhoş olduktan sonra, başörtülü üç genç kadına, 'Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada?' diye hakaret ettiği iddia edilen ..
İlhan Başgöz kimdir? Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatı
Biyografi

İlhan Başgöz kimdir? Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatı

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve kanserle mücadele eden Prof. Dr. İlhan Başgöz, Türkiye7de tedavi etme talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvuru..
'Altın alacaklar dikkatli olsun' diyerek uyardı
Ekonomi

'Altın alacaklar dikkatli olsun' diyerek uyardı

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve dolar kurundaki gidişata ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.
Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!
Medya

Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor. Son bölümde gördüğümüz 'şef', gaze..
Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler
Gündem

Cehalet tekerrür etti! AK Partili milyonlara akılalmaz sözler

Halka tepeden bakan CHP zihniyetinin temsil edildiği Halk TV'nin canlı yayınına katılan Eski bakan Ufuk Söylemez, AK Partili seçmenlere haka..
Dikkat çeken açıklama: Kanal İstanbul projesi bize fırsatlar sunabilir
Ekonomi

Dikkat çeken açıklama: Kanal İstanbul projesi bize fırsatlar sunabilir

Rusya'nın önde gelen lojistik şirketlerinden Delo'nun Başkanı Sergey Şişkaryev, Kanal İstanbul'un açılmasının Rus şirketleri açısından yeni ..
Aliyev'den sert Rusya çıkışı! Putin'i fena köşeye sıkıştırdı
Gündem

Aliyev'den sert Rusya çıkışı! Putin'i fena köşeye sıkıştırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle d..
Dünya Türkiye'nin yeni projesini konuşuyor! Tarihte böylesi yok
Gündem

Dünya Türkiye'nin yeni projesini konuşuyor! Tarihte böylesi yok

Türkiye'nin TCG Anadolu gemisinde S/İHA kullanacağı açıklaması dünya gündeminin de önemli gündem maddelerinden birisi oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere kapanma genelgesi
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge yolladı.
14 Nisan 2021

Amirallerin tezleri, Ukrayna krizinde iflas etti!

 

Emekli amiraller ne diyordu?

“Biz biliriz” diyorlardı.

Neyi biliyorlardı?

“Montrö Sözleşmesi”ni..

Montrö’nün yanı sıra, deniz hukukunu da çok iyi biliyorlardı..

Bu kapsamda, Boğazlar’ın statüsünü ve uluslararası arenada boğazlarla ilgili düzenlemedeki Türkiye’nin haklarını..

“Çok iyi bildikleri”ni söyleyip, “Karadeniz’de barış olması için, Montrö sözleşmesi bir güvencedir” diyorlardı.

“Montrö Sözleşmesi’ni, Türkiye’ye daha fazla haklar tanınması için dahi olsa, tartışmaya açarsak.. Karadeniz savaş alanına döner, bunun kaybedeni de Türkiye olur” diyorlardı..

Montrö Sözleşmesi’ne sahip çıkmak için, muhtıralar hazırladılar..

Geceyarısı internet sitelerinden yayınlattılar..

Gözaltına alındılar..

Yine uslanmadılar, avukatları aracılığı ile, gözaltında iken bile, “Montrö tapudur. Montrö’ye dokunulamaz” propagandası ile, Türk halkını yanıltmaya çalıştılar..

Onlar bilgiç bilgiç konuşurlarken.. Siyasi iktidara sopa sallamaya çalışırken..

Tesadüf bu ya..

Tam da emekli amiraller Montrö üzerinden algı üretmeye çalışırken, Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı ortaya çıktı..

İşe bakın ki, amirallerin ileri sürdüğü tezlerin hepsi, Rusya ile Ukrayna ihtilafı eşliğinde çöp oldu..

Ne diyordu emekli amiraller?

“Boğazlar’dan geçecek savaş gemileri için tonaj sınırlaması var, bu sınırlama, Karadeniz’deki savaş isteklilerinin hevesini kursağında bırakır..”

Peki bugün şahit olduğumuz ne?

Tonaj sınırlamasını ihlal etmeden..

Boğazlar’dan ABD savaş gemileri geçiyor mu? Geçiyor..

Rusya bu savaş gemilerinin geçişini, kendisi için bir tehdit olarak görüyor mu?

Görüyor..

Boğazlar’dan geçmekte olan ABD savaş gemilerinin Karadeniz’de 21 gün kalabileceğine ilişkin Montrö Sözleşmesi’ndeki düzenlemeye rağmen, ABD, “Bir yolunu buluruz” diyerek, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta taraf oluyor mu?

Oluyor..

Hani Montrö Sözleşmesi, Türkiye’nin haklarını koruyor, Karadeniz’in bir savaş gölü olmasını önlüyordu?

En önemlisi, hani şu veya bu devletin yanında, Türkiye’nin taraf olmuş gibi değerlendirileceği bir zor duruma düşmesi ihtimalinden, Montrö Sözleşmesi sayesinde kurtuluyorduk?

ABD’nin tonaj sınırlamasına tabi olsa da, geçen savaş gemilerine engel olsanız bir dert..

Geçirseniz bin dert..

Kaldı ki..

“Montrö bizi koruyor, başkalarının savaşında taraf olmamızı önlüyor” diyen amiraller..

Şunu hiç düşünmüyorlar..

Boğazlar bizim olduğuna göre, Boğazlar’dan her geçiş, bizi zorunlu olarak ihtilafın içine çeker..

Bugün yaşadığımız örnekte, ABD’ye ait savaş gemisine izin vermezsek, daha Rusya ile Ukrayna savaşa bile girmemiş iken.. 

Biz ABD ile savaşa girmiş olmaz mıyız?

Bu iki tarafı pis bir değnek..

Boğazlar’ın sahibi isek..

Sahipliğimizin hakkını verip, kuralı bizim koymamız ve müeyyidesi için de, uluslararası kuruluşların güvencesini istememiz lazım..

Süslü sözlerle..

Kerameti kendinden menkul sözleşmelere büyük görevler üstlendirerek..

Sadece kendimizi aldatırız.

Sahaya çıkılınca..

İşin boyutu altında ezilir, kalırız..

Amirallerin Boğazlar’dan geçiş ile ilgili tezlerindeki çürük ipe bağlılık,  Montrö Sözleşmesi’ndeki, “Karadeniz’de 21 gün ile sınırlı olarak gemilerin kalması” kuralında da, geçerli..

Nasıl mı?

Boğazlar’dan geçen gemiler, Karadeniz’de 21 günden sonra da kalırsa ne yapabiliriz?

Bizim üzerimize ne vazife ki, o  gemileri Karadeniz’den çıkartalım?

Bir yandan “Montrö Sözleşmesi ile, Türkiye gereksiz yere dünya devletleri ile ihtilaflara düşmeyecek” diyoruz..

Bir yandan da..

Hiç gereği yok iken, Karadeniz’de gemilerin kalacağı süre üzerinden bile, biz kendimizi başkalarının ihtilafında taraf haline getiriyoruz.

Ve bu noktada, amirallere soralım:

Karadeniz’deki gemilerin çıkarılması bizim görevimiz olmadığına göre, o gemilerin 21 günle sınırlı olarak Karadeniz’de kalmasını düzenleyen sözleşme, niye bizim haklarımızı güvence altına alıyormuş gibi tanıtılıyor?

Bize ne, Karadeniz’de kıyısı olan devletlerin haklarını koruyan sözleşmeden?

Bizim kendi Boğazlar’ımıza bakmamız gerekmez mi?

Neresinden bakarsanız bakınız, emekli amirallerin tezlerinin iflas ettiğini görüyorsunuz..

Tam da, Montrö üzerinden bildiri yayınladıkları günlerde, bu somut örnek cereyan ediyor..

İşin daha vahimi..

Karadeniz’de savaş olmaması için, güvence gibi gösterilen Montrö Sözleşmesi, Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında savaş çıkma ihtimalini hiç dikkate almıyor..

İşte o somut örnek de bugünlerde karşımıza çıkmış oluyor.

Rusya ile Ukrayna, Boğazlar’dan savaş gemisi geçirtmeden, birbirleri ile ihtilaf yaşıyorlar..

İkisi de, Karadeniz’de kıyısı olan devletler.

Boğazlardan geçmeye ihtiyaç olmadan, Karadeniz’i savaş gölüne çevirme yolunda, büyük bir ihtilafı sürdürüyorlar..

Demek ki, kendi güvenliğimiz için de olsa, Karadeniz’in barış gölü olmasını sağlama yolunda, Montrö’nün tek başına bir işlevi yokmuş..

Siz, Karadeniz dışındaki devletlerin o bölgeye gelmemesi için sözleşme yaparken.

Diğer taraftan Karadeniz’deki devletlerin birbiri ile savaşmasını önleme noktasında, elinizden hiçbir şey gelmiyor..

Bizim önerimiz ne?

Montrö’nün iptal edilip, şu an bu sözleşme ile yabancı devletlere verilen hakların çok daha azının onlara tanınması..

Elalemin gemisinin, Karadeniz’de kaç gün kalacağının polisliğini biz niye yapalım ki?

Çok istiyorsa, Birleşmiş Milletler takip etsin o işi..

Ama biz..

Ticari gemilerin tümünden, gerekli harçları alarak geçişlerine izin verme kararımızı deklare ederek..

Savaş gemileri için ise..

Bugünkü tonaj sınırlandırmalarının çok daha altında bir tonaj belirlemesi yaparak..

“Savaş gemilerinizi bizim sularımızdan geçiremezsiniz.. Rusya da gemilerini Ege’ye geçiremez.. ABD de gemilerini Karadeniz’e geçiremez” kararlılığını göstermeliyiz.

Bu şekli ile, dünya barışına da büyük bir katkı sunulmuş olur..

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayıp

Millet şer gibi görünenden ne hikmetler öğrendi
  • Yanıtla

Montrö uzmani Hakan Ural

...Rusya ile Ukrayna gerildi. Biz hemen tuzluğu alip kostuk. Sonuc; Rusya'dan turist gelmeyecek.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay