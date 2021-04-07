  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

07 Nisan 2021

Montrö fosil bir sözleşme mi!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

07 Nisan 2021

Trabzonspor ve bereketli toprakların çocukları
Akif Bedir
Akif Bedir

Akif Bedir

07 Nisan 2021

Terakki zihniyetiyle hesaplaşma zamanı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

07 Nisan 2021

Amiraller darbe değil, çay içme mi teklif etti?
Ayhan Demir
Ayhan Demir

Ayhan Demir

07 Nisan 2021

Ordu üzerine…
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

07 Nisan 2021

Devletimizin sahibi milletimiz değil midir?
Mehmet Koçak
Mehmet Koçak

Mehmet Koçak

07 Nisan 2021

Bunun adı darbe girişimidir
Mustafa Çelik
Mustafa Çelik

Mustafa Çelik

07 Nisan 2021

Popüler kültür hapishanesinin köleleri/1
Turgut Emin
Turgut Emin

Turgut Emin

07 Nisan 2021

Uykum kaçtı bildirisi
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

07 Nisan 2021

Bunları Kimse Bize Anlatmadı
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini imzalamayan amiral ortaya çıktı
Gündem

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini imzalamayan amiral ortaya çıktı

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından gündemi sarsan bir gelişme yaşandı. Bildiriyi imzalamayan emekli amiral ortaya çıktı...
Abdullah Gül'den tepki çeken 'bildiri' tavrı
Gündem

Abdullah Gül'den tepki çeken 'bildiri' tavrı

104 amiral eskisinin gece yarısı yayımladığı darbe bildirisi karşısında '367' mağduru olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sessizliğini koru..
CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!
Gündem

CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!

CHP'nin komedi filmlerini aratmayan ajans işi tiyatrosuna bir yenisi daha eklendi. Müslümanlara kan kusturan kötü bir tarihe sahip CHP zihni..
Rusya'dan bomba Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması!
Gündem

Rusya'dan bomba Kanal İstanbul ve Montrö açıklaması! "Kanal İstanbul Türkiye'nin meselesi"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Kanal İstanbul projesinin Türkiye'nin meselesi olduğunu açıklayarak, Montrö Anlaşması ile ilgil..
Osman Nuri Kabaktepe: Biz İstanbul'u kaybetmedik
Gündem

Osman Nuri Kabaktepe: Biz İstanbul'u kaybetmedik

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında AK Parti'nin İstanbul'u kaybetmediğini sadece Büyükşehir'i kayb..
Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Gündem

Kabaktepe'den İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiasına cevap

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bizim çalışmamızı engelliyorlar..
İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...
Gündem

İhsan Şenocak’tan Doğu Türkistan açıklaması: Çin mallarını boykot etmezsek...

İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Şenocak Twitte..
'Darbe' bildirisi yayımlayan amiraller Bahçeli ve Akşener'e dava açacak
Gündem

'Darbe' bildirisi yayımlayan amiraller Bahçeli ve Akşener'e dava açacak

'Darbe' imalı bildiri yayımlayarak milli iradeyi hedef alan 104 amiralin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral A..
Siyaset

"Sadık dostumuz" deyip ekledi: Türkiye lider ülke

Gürcistan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Beka Odişaria, Türkiye'nin bölgesinde lider bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Türk..
Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin
Gündem

Bakan Soylu: Eğer yapmazsak, millet bize bunu söylesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet b..
07 Nisan 2021

Amiraller darbe değil, çay içme mi teklif etti?

Darbeci yapıdan gelenler, “Düşünce özgürlüğü” diyorlar..

“Ne yani, emekli olduktan sonra da, görüşlerini açıklayamayacaklar mı?” diyorlar..

CHP’yi geçtik.. 

Sabahtan akşama kadar asker düşmanı söylem ile karşımıza çıkan HDP’liler bile, şimdi muhtırayı meşrulaştırmaya çalışıyorlar..

Askerin, darbeci olanını seviyorlar, demek ki..

Şaşırıyor muyuz? Hayır..

Bunların babaları, bu ülkede yapılan askeri darbeyi, yıllarca “devrim” olarak okul kitaplarında okuttular..

Şimdi, muhtırayı, “Düşünce açıklaması” olarak tanıtsalar ne olur ki?

27 Mayıs darbesi, daha üç yıl önce, Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlarından Tansel Çölaşan tarafından, “Devrimdir” diye övülmedi mi?

Eeee? Şimdi emekli amirallerin muhtırasını, “fikir hürriyeti” olarak yutturmaya çalışmaları çok mu?

Mehmet Kutlular ağabey, (Allah’tan rahmet diliyorum, dün vefat etti) “Deprem ilahi ikazdır” dediği için hapse giriyor ama..

Hem de “Bu darbe veya muhtıra değil, düşünce açıklaması” diyen hoyrat yapının baskıları ile, cezaevine giriyor ama..

Mehmet Kutlular’ın cümlesi, düşünce açıklaması olmuyor.. 104 emekli amiral bir araya gelip, birazdan aktaracağım tehdit cümleleri ile dolu bildiriyi yayınladıklarında, “Düşünce açıklaması” oluyor!

Sevsinler, sizin düşünce özgürlüğünüzü..

CHP’liler.. İyi Partililer.. Hatta HDP’liler..

İstedikleri kadar meşrulaştırmaya çalışsınlar.. İstedikleri kadar, “Bu muhtıra değil.. Emekli askerin muhtıra verdiği nerede görülmüş” desinler..

Bildiri, bal gibi darbeye gidecek sürecin işaret fişeğidir..

Darbeyi dillendirme amaçlı bir tehdittir..

Bildiri, darbeyi normalleştirmeye çalışan, darbeye gidecek yolun taşlarının döşenmesidir..

Biliyorum, bunlar soyut değerlendirmeler..

Somut olarak, bildirinin neresinde, muhtıra tanımı yapmamıza imkan verecek tehdit var, onu merak ediyorsunuz..

Savcılığın da şüphelilere yönelteceği sorularda, bildirinin hangi bölümünün ön plana çıkacağını merak ediyorsunuz..

Vereyim o zaman:

“Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.”

Dikkat buyrun. 

Emekli amirallerimiz, “Kanal İstanbul, bizim kanaatimize göre yanlıştır” demiyorlar.. 

“Montrö sözleşmesinin tartışmaya açılması yanlıştır” demiyorlar..

 Ya ne diyorlar?

“Endişe ile karşılanmaktadır..”

Endişe ile karşıladıklarına göre, bunun sonrasında bazı yaptırımlar için harekete de geçecekleri mesajını veriyorlar..

“Ben bu cümleden, muhtıra sonucu çıkartamadım” diyenler için, devam edelim:

“Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi’nin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.”

Ne diyor, emekli amirallerimiz? “Tartışma konusu yapmaktan bile kaçının” diyor..

Hem de.. Sadece tartışma konusu değil, ona götüren “her türlü söylem ve eylem”den de kaçınılmasını istiyorlar..

Haydi bunu da, muhtıra tanımı yapmak için yeterli bir delil olarak görmeyelim..

Bu ifadeye ne diyeceksiniz, peki:

“TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.”

Affedersiniz beyler, Anayasa’nın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri, ne zaman geldi?

27 Mayıs darbesi ile değil mi?

Darbeye atıf yapıp, “Darbe ile anayasaya koydurduğumuz maddelere dokundurmayız” demenin, manası nedir?

Daha önemlisi.. Anayasa’daki değiştirilemez maddelerle, bugün için TSK’nın ne ilgisi  var?

Tamam, eski dönemde darbeci generaller anayasaya koydurdu.

Ama bugün, asli görevine dönen TSK’nın, Anayasa’daki değiştirilmesi teklif edilemez maddeler açısından ne görevi var, ne yetkisi var ki, bu cümle kuruluyor?

Biliyorum.. Bu delili de yeterli bulmayacaklar çıkacaktır..

İşte ta o aşamada.. 104 emeklinin imzaladığı bildirideki, muhtırayı dört dörtlük ispatlayan cümleye geliyoruz:

“Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir.”

“Aksi halde” diye başlayan bir cümleden, tehdit değil de, ne çıkarımı yaparsınız, siz?

“Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan” şeklindeki atıftan, neyin kastedildiğini söylersiniz, siz?

Buyursunlar söylesinler, “tarihteki örnekler”den kasıt nedir?

27 Mayıs darbesi değildir de, nedir?

12 Eylül darbesi değil de nedir?

28 Şubat postmodern darbesi değil de nedir? 

Cümle bitmiyor, şu ifade de, muhtıra amacını perçinliyor: “bunalımlı..”

İmzacılar emekli amiral..

Bunların “bunalımlı” dedikleri ifadeden, biz darbe çıkartmayalım da, “ekonomik bunalım” anlamı mı çıkaralım?

Hepsine eyvallah..

“Tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi” de nedir, komutanlar?

Açık söyleyin.. Açık konuşun..

Montrö ile ilgili görüşünüzü açıklarsınız, “Bizim görüşümüz böyledir” dersiniz, “Bizim görüşümüz de farklı” der, geçeriz..

“Sosyal medyaya intikal eden görüntülerden üzüldük” dersiniz..

“İlker Başbuğ’un ağlama duvarındaki görüntüsüne niye üzülmediniz, Güven Erkaya’nın, Erbakan’ın YAŞ toplantısı sebebi ile verdiği yemekte rakı istemesine niye üzülmediniz?” der, geçeriz..

Ama..

“Tehlikeli olayları yaşama” da nedir, amiraller?

Tehlikeli olayları, biz 28 Şubat benzeri muhtıralar olarak almayalım mı? 12 Eylül, 27 Mayıs benzeri darbeler olarak almayalım mı?

Siz olun, almayın bakalım..

104 amiralin hemen tamamı, 12 Eylül darbesinde sırtında üniforma bulunan subaylar..

Darbe sırasında ne yapmışlar?

Aktif olarak darbeye katılanlar da vardır ama, onları bir kenara bırakın..

Bir tanesi, “Ben anayasanın ilga edilmesinde, kimseye nefer olamam” demiş mi?

Dememiş.. 

28 Şubat’ta, “Rakı istiyorum rakı” denildiğinde.. Sonraki süreçte.. “Gerekirse silah kullanırız” diyerek, bu ülkenin meşru başbakanına karşı tehditler savurulurken, “Biz şerefli üniformamızı, seçilmiş başbakanı indirmek için kullananların emri altında çalışamayız” demişler mi? 

Hayır.. 

Şimdi biz, bu amirallerin “endişe ediyoruz”, “kaçınılmalı”, “titizlikle sürdürme zarureti”, “bunalımlı”, “tehlikeli olaylar”, “risk”, “tehdit” kelimelerinin bulunduğu bildirisinden ne anlayalım?

“Amirallerimiz, bizi orduevinde çay içmeye çağırmışlar” mı diyelim?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhammed Genç

YAZIK YAZIK BİR GÜNDE ÇARK EDEN KORKAKLARA ŞEREFLİ RÜTBE VERMİŞİZ... "BUNARI SOYUNDURUN BUNLARDAN SAKINCALI ER BİLE OLMAZ..."SATILMIŞ ABD MANKURTLARI "
  • Yanıtla

Levent 15

Burada gözden kaçan bir nokta var. Kendileri için gayet normal gördükleri "ifade özgürlüğünü" niçin kendileri gibi düşünmeyenler için de istemeyip, tehdit ediyorlar! "İfade özgürlüğü" sadece kendileri gibi düşünenler için mi var??? Anayasa'nın ilk 4 maddesinin içine "Montrö Antlaşması tartışılamaz, diye bir madde eklesinler... Rabbim bunlara fırsat vermesin!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay