Yaş maya maskesi nasıl yapılır? Dermatoloji uzmanları da söylüyor: Bu şekilde iyi gelecek!

Yaş Maya Maskesi Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir? Yaş maya maskesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? Soruları son dönemlerde en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Hemen hemen herkes cildinin pürüzsüz olmasını, renk eşitsizliğinin olmamasını ve ölü derilerden arınmış tertemiz bir cilde sahip olmak isterler. Ancak hayal ettiğiniz bu cilde gerekli bakımları yapmadan ulaşmak mümkün değildir.

Yaş Maya Maskesi Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

Maya maskesi, cilt maskesi için kullanılan en doğal yöntemlerden bir tanesidir. Evde kendiniz cilt bakımı yapmak isterseniz ilk almanız gereken ürünlerden bir tanesi yaş mayadır. Yaş mayanın içerisinde bulunan maddeler cildi yenileyerek cilt üzerinde ki lekelerin geçmesine yardımcı olur. Sizlerde yaş maya maskesi yapmak isterseniz direkt olarak bu maskeleri cildiniz için uygulayabilirsiniz.

Yaş Maya Maskesi Ne İşe Yarar?

Cilt lekelerine karşı maya maskesi: Cilt lekelerini cildinizden uzaklaştırmak için ihtiyacınız olan tek şey mayadır. Cilt lekeleri için 1 çay kaşığı maya, 1 yemek kaşığı su ve 1 çay kaşığı karbonatı bir kapta karıştırın. Yaş mayayı mutlaka eriterek kullanmanız tavsiye edilir. Masaj yaparak bu karışımı cildinize uygulayın ve 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın.

Yağlı ciltler için yaş maya maskesi: Cildin yağ dengesini korumak ve aşırı yağlanmanın önüne geçebilmek için yaş maya maskesi yapmanız tavsiye edilir. 2 tatlı kaşığı yaş mayayı bir kaba alın, 2 tatlı kaşığı limonu da maya içerisine karıştırarak cildinize uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın.

Kırışıklık için yaş maya maskesi: Kırışıklıklarınızı azaltmak ve engellemek için yaş maya kullanmanız tavsiye edilir. 1 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı yaş mayayı karıştırarak kırışıklık olan noktalara sürün. Düzenli kullanım sonrasında cildinizde ki kırışıklıklar hafifleyecektir.

Kuru ciltler için yaş maya maskesi: Kuru ciltler için yapılacak olan maskeler nemlendirici özelliğine sahip maskelerden oluşmalıdır. Cildinizi nemlendirmek için 1 tane yumurta, 1 tane yaş maya ve 1 tane E vitaminini iyice karıştırın. Maskeniz hazır olduktan sonra cildinize pamuk ya da parmaklarınız ile sürün. 10 dakika sonra cildinizi yıkayın ve haftada 1 kez bu işlemi tekrarlayın.

Yaş Maya Maskesi Faydaları Nelerdir?

Yaş Maya maskesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir araştırması yaparken her cilt yapısına göre maya tarifini bularak uygulama yapmanız tavsiye edilir. Maya maskesinin cilde olan faydaları şu şekildedir;

Ciltteki yağ oranını dengeleyerek fazla yağın ciltten arındırılmasını sağlar.

Kuru ciltlere sahip olan kişilerin pullanma ve kuruluğunu ortadan kaldırır.

Sivilce oluşumlarını önler ve siyah noktaların ciltten uzaklaşmasını sağlar.

Cildi ölü derilerden arındırır ve cildi besler.

İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde egzama gibi çeşitli hastalıklara iyi gelir.

Ciltte ki kırışıklığın giderilmesini ve bu kırışıklığın oluşumunun durdurulmasına yardımcı olur.

Sivilce lekeleri gibi lekelerin oluşmasını önler.

Yaş Maya Maskesi Cilde Nasıl Uygulanır?

Yaş Maya maskesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir soruları dışında maske yapacak olan insanlar maya maskesinin cilde ne şekilde uygulandığını araştırırlar. Maya maskesini cilde uygulamadan önce cilt tipinizi tanıyor olmanız gerekir. Kuru cilde sahipseniz kuru ciltlere uygun olan maskeyi yapmanız gerekir. Yağlı cilde sahipseniz de cilt yapınıza uygun olanı seçmeniz gerekir. Maske uygulaması yapmadan önce cildinizin temiz olduğundan emin olun ve maskeyi cildinizin ufak bir noktasına uygulayın. Maskeleri hafta da en az 2 defa uygulayın.

Yaş Maya Maskesi Tarifleri

Yaş maya maskesi nasıl yapılır ve faydaları nelerdir araştırmaları dışında yaş maya maske tarifleri de en çok araştırılan konulardan bir tanesidir. Yaş maya maskesi tarifleri şu şekildedir;

Yaş maya soda maskesi: 1 yemek kaşığı yaş maya ve 2 yemek kaşığı sodayı birleştirin cildinize sürün. 15 dakika sonra yıkayıp cildinizi nemlendirin.

Yaş maya yumurta akı maskesi: 1 adet yumurta akı, 1 paket yaş mayayı bir kapta karıştırın sonrasında lekeli olan noktalara bu maskeyi sürün, 10 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi ılık su ile temizleyin. Düzenli kullanım sonrasında cildiniz pürüzsüz olacaktır.

Yaş maya ve limon maskesi: Yaş maya ve limon maskesi sivilceleri kurutmaya yarayan bir maskesidir. 1 tatlı kaşığı yaş maya ve 1 yemek kaşığı limon suyunu maya ile karıştırarak sivilce üzerine sürün ve kurumasını bekleyin kuruduktan sonra cildinizi temizleyebilirsiniz.

Cildinizi güvence altına alınmalı, cilde zarar vermemelidir.

Söz konusu cilt ihtiyaçları için maske kullanma ile ilgili Dermotoloji uzmanları değerlendirmede bulundu. Değerlendirmelerindeki öne çıkan başlıklar şunlardır:

Hücre Yenilenmesi ve Onarım: İçeriğindeki proteinler cildin kendini yapılandırmasını hızlandırarak daha pürüzsüz görünmesini sağlar.

Özellikle yağlı ve karma ciltlerde sebum (yağ) üretimini dengeleyerek sivilce ve siyah nokta oluşumunu azaltır.

Doğru Kullanım Sıklığı ve Öneriler.

• Kuru ve Normal Ciltler: 10 günde veya haftada 1 kez.

• Yağlı ve Sivilceli Ciltler: Haftada en fazla 1-2 kez.

Dermatoloji uzmanları, kişiye özel destek sağlama noktasında ilk ve en kritik adımın profesyonel bir cilt analizi ve klinik muayene olduğunu belirtmektedir. Uzmanlar, kulaktan dolma bilgilerle veya evde bilinçsizce hazırlanan maskelerle vakit kaybetmek yerine, adımların tamamen bilimsel ve kontrollü atılması gerektiğinin altını çiziyor. Uzmanlar uyarıyor: Türkiye’deki ilgili cilt ürünleri çevrelerinin, özellikle bu hassas konulara sorumlulukla yaklaşmaları, olumsuz etki edebilecek açıklamalardan kaçınmalarıdır.