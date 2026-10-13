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Gündem Yeniden Refah Partisi, DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadı! Kavga çıktı!
Gündem

Yeniden Refah Partisi, DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadı! Kavga çıktı!

Yeniakit Publisher
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Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan için açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadıkları anları paylaşarak, “Teşkilatıma talimat verdim, burayı 40 gün sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur” ifadelerini kullandı. Kocabıyık’ın sözleri iki parti arasında kavga çıkarırken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile TBMM Başkanvekili Pervin Buldan sert tepki gösterdi. DEM Parti, ayrıca Kocabıyık hakkında suç duyurusunda da bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise DEM’li isimleri kınadı.

Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, kentte DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkadıkları bir video paylaştı. Kocabıyık paylaşımda, “Teşkilatıma talimat verdim, burayı kırk gün sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur” ifadelerine yer verdi.

Videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından DEM Partili isimlerden de konuya ilişkin tepkiler geldi. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Milyonların oy ve gönül verdiği bir siyasi partinin açıklama yaptığı alanı ‘kirlenmiş’ sayıp 40 gün sirkeli su ve sabunla yıkama talimatı vermek siyasi eleştiri değil, açıkça ırkçılıktır. Zihinsel kirliliği, ırkçılığı, ayrımcılığı hiçbir şey paklamaz. Türkiye’nin ihtiyacı, siyaseti ırkçılıktan ve nefret dilinden arındırmaktır” dedi.

SİYASİ AREDAN ÇEKİLMENİZ TOPLUMUN YARARINADIR

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da videoya tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Yeniden Refah Partisi, Muğla’da DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli suyla yıkayıp 40 gün bu ritüeli devam ettireceklerini dile getirmiş.

Bu temizlik faaliyeti ile amaçlanan nedir? Sirkeli zihniyetiniz binlerce yıllık kardeşlik kültürüne zarar vermeden halkların gücüyle siyasi arenadan ayrılmanız tüm toplumun faydasına olacaktır.”

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ise "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer" açıklamasını yaptı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

DEM Parti, ayrıca Kocabıyık hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, Kocabıyık'ın DEM Parti'yi, yöneticilerini ve tabanını "kirleten", "temizlenmesi gereken" bir unsur olarak kodladığı; onur ve saygınlıklarını hedef alan ağır bir hakaret suçu işlediği savunuldu.

Ayrıca, alanın "kirli" ilan edilerek arındırma ritüeliyle yıkanması, Kürt kimliğine ve siyasi hareketine yönelik halkı alenen aşağılama ile kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçlarını oluşturduğu belirtildi.

SUAT KILIÇ'TAN DEM'LİLERE TEPKİ

Sirkeli ve su Arap sabunlu video iki parti arasında kavga başlatırken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ise DEM Partili isimlere ifade özgürlüğü tepkisini gösterdi. Kılıç “İl Başkanımızın tepkisi münferit bir tepkidir. Kurumsal olarak onayladığımız bir tavır değildir. İl Başkanımızın paylaşımı suç ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görev alanındadır. Suç değilse ifade özgürlüğüdür. Aslında sabahtan itibaren, bizimle temasa geçen DEM Partili yöneticilere "konuyu değerlendirip, açıklama yapacağız" dediğimiz halde çok aceleci davranarak, Yeniden Refah Partisi'ni hedef tahtasına koyan sert ve yakışıksız açıklamalarda bulundular. Siyasetin nezaketiyle bağdaşmayan bu açıklamaları reddediyoruz” dedi.

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