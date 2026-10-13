Aliyev’in partisinden çirkin açıklama! Başörtüsü zulmü yapan onlar suçlu Türkiye

Aliyev'in başkanlığını yaptığı Azerbaycan iktidar partisi YAP, Türkiye'de başörtüsü yasağına tepki gösteren bürokrat ve siyasileri hedef alan bir açıklama yayımladı:

"Uzun zamandır Türkiye'nin sosyal medya platformlarında Azerbaycan hakkında iftira ve karalama niteliğinde bilgilerin yayıldığı gözlemlenmektedir.

Dostluk bağlarını göz önünde bulundurarak bugüne kadar bu tür durumlara karşı itidal sergiledik.

Ancak özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı statüsünü taşıyan bir kişinin ve iktidardaki AK Parti milletvekillerinin böyle bir kampanyaya katılması, konuya ilişkin açık bir tutum sergilememizi zorunlu kılmaktadır.

"Laik yapımız manipüle edilemez": Bakü'den Ankara hattında ipleri geren çıkış!

İslam dünyasında hiçbir devletin diğer Müslüman halklara kendi iradesini dayatma, onların içişlerine karışma veya kendini diğerlerinden üstün görme hakkı yoktur.

İktidar milletvekillerinin Azerbaycan hakkında popülist ve sorumsuz açıklamalar yapmaları ciddi bir üzüntü yaratmaktadır.

Azerbaycan da tıpkı Türkiye gibi laik bir anayasaya sahiptir.

Bu nedenle Azerbaycan'ın laik devlet yapısının ve eğitim politikasının siyasi manipülasyon malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez.

AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten kaçınmaya çağırıyoruz."