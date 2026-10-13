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Gündem Aliyev’in partisinden çirkin açıklama! Başörtüsü zulmü yapan onlar suçlu Türkiye
Gündem

Aliyev’in partisinden çirkin açıklama! Başörtüsü zulmü yapan onlar suçlu Türkiye

Yeniakit Publisher
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Aliyev’in partisinden çirkin açıklama! Başörtüsü zulmü yapan onlar suçlu Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini yaptığı iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), Türkiye'de Azerbaycan'ın başörtüsü ve eğitim politikalarına tepki gösteren siyasi ile bürokratları hedef alan çok sert bir bildiri yayımladı. Sosyal medyadaki eleştirilere bugüne kadar itidal gösterdiklerini belirten YAP yönetimi; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti milletvekillerinin sürece dahil olmasının kabul edilemez olduğunu savunarak, hiç kimsenin kendi iradesini bir başka devlete dayatamayacağını vurguladı.

Aliyev'in başkanlığını yaptığı Azerbaycan iktidar partisi YAP, Türkiye'de başörtüsü yasağına tepki gösteren bürokrat ve siyasileri hedef alan bir açıklama yayımladı:

"Uzun zamandır Türkiye'nin sosyal medya platformlarında Azerbaycan hakkında iftira ve karalama niteliğinde bilgilerin yayıldığı gözlemlenmektedir.

Dostluk bağlarını göz önünde bulundurarak bugüne kadar bu tür durumlara karşı itidal sergiledik.

Ancak özellikle de Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı statüsünü taşıyan bir kişinin ve iktidardaki AK Parti milletvekillerinin böyle bir kampanyaya katılması, konuya ilişkin açık bir tutum sergilememizi zorunlu kılmaktadır.

"Laik yapımız manipüle edilemez": Bakü'den Ankara hattında ipleri geren çıkış!

 İslam dünyasında hiçbir devletin diğer Müslüman halklara kendi iradesini dayatma, onların içişlerine karışma veya kendini diğerlerinden üstün görme hakkı yoktur.

İktidar milletvekillerinin Azerbaycan hakkında popülist ve sorumsuz açıklamalar yapmaları ciddi bir üzüntü yaratmaktadır.

Azerbaycan da tıpkı Türkiye gibi laik bir anayasaya sahiptir.

Bu nedenle Azerbaycan'ın laik devlet yapısının ve eğitim politikasının siyasi manipülasyon malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez.

AK Parti iktidarını bu zararlı siyasetten kaçınmaya çağırıyoruz."

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Yorumlar

Gübzeyçe

Başörtüsü düşmanlığının altında başka gavurluklar yatıyor

YORUM

İslâmiyete saldırı ; laiklik elden gidiyor, başörtüsüne saldırı;laiklik elden gidiyor, askerî darbe yapılır laiklik elden gidiyor. Laiklik Allah'ın kanunlarından üstün mü? Ne demek istiyorsanız açıkça,söyleyin laiklik arkasına sığınmadan.
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