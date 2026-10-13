Biz bu acıyı yaşadık... Deprem anında ne yapmalı? Bilmemiz lazım

"AFETLERDE DİRENÇLİLİK EVDE BAŞLAR" Bu yılın temasının "Afetlerde dirençlilik evde başlar" olduğuna dikkat çeken Pehlivan, hedeflerinin başta deprem olmak üzere bütün afet türlerine karşı hazırlıklı olmak, geçmiş afetlerden edinilen tecrübeleri paylaşmak ve çocuklarla gençlerin afet bilinciyle yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı. "YÜZDE 65 İLA 70 ARASINDA EYLEM PLANLARINDA İLERLEME KAT ETTİK" Pehlivan, 2022-2026 yıllarını kapsayan birinci uygulama dönemine ilişkin detayları açıklayarak, "Türkiye genelinde toplam 16 bin 642 risk noktası ve bunların bertarafıyla, risklerin azaltılmasıyla ilgili eylem belirlendi. Bunlar içerisinde 2 bin 700'ün üzerinde kırmızı eylem dediğimiz birinci derecede bertaraf edilmesi ve riskin azaltılması gereken eylemler ortaya konuldu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 65 ila 70 arasında bu eylem planlarında ilerleme kat ettik" diye konuştu. "2027-2031 YILLARINI KAPSAYAN BU PLANLARIMIZ 1 OCAK İTİBARIYLA UYGULAMAYA GİRECEK" 81 ilde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Pehlivan, deprem, taşkın, heyelan ve çığ başta olmak üzere illerdeki afet risklerinin yeniden değerlendirildiğini dikkat çekerek, "İkinci İl Risk Azaltma uygulama planlarını, 2027-2031 yıllarını kapsayan bu planları 1 Ocak itibarıyla uygulamaya girecek" şeklinde konuştu.