Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

Ünlü kimyager dinç kalabilmek adına günde 1.000 ila 2.000 miligram arasında çok yüksek dozlarda C vitamini alınmasını tavsiye etti. Ancak sonraki yıllarda yapılan akademik değerlendirmeler, Pauling'in sunduğu analizlerin tartışmalı olduğunu ve deney kalitelerinin yetersizliğini açıkça belgeledi. BİNLERCE KİŞİLİK KLİNİK DENEYLER Tıp literatüründe geniş yankı uyandıran 2013 tarihli meta-analiz, günlük yaklaşık 200 miligram seviyesindeki düzenli kullanımın soğuk algınlığı vakalarını düşürmediğini saptadı. Araştırmacılar, bu takviyeyi her gün aksatmadan alan kişilerin de toplumun geri kalanıyla aynı sıklıkta hastalandığını gösterdi. Konuyu derinleştiren uzman heyeti, 2023 yılında toplam 10 bağımsız çalışmayı kapsayan yeni bir bilimsel analize imza attı. Çocuklar, yetişkinler ve sporculardan oluşan 2 bin 736 kişinin incelendiği taramada, deneklere koruyucu amaçla günlük en az 1.000 miligram takviye verildi.