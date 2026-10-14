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Otomobil devi kapanıyor iddiası! CEO açıklama yaptı Musk’tan yapay zekâ uyarısı: “İntikam almak isteyebilir” Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti Suriye'den üzücü haber! 4 asker hayatını kaybetti Dünyanın en tuhaf 8 evi: Görenler şaşkına dönüyor! Eşi benzeri görülmemiş sıra dışı evler "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Suudi Arabistan'a saldıran Husilere büyük darbe Pamukkale’de tarihi buluşma! Türkiye ve İtalya kültürel miras için el ele verdi! Suudi Arabistan'da sıcak saatler yaşanıyor
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Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

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Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

Kış hastalıklarından korunmak için her sonbahar eczanelere koşan milyonlara “neler oluyor” dedirten kötü haber geldi. Yarım asırlık C vitamini efsanesi çöktü. Bu haber tıp dünyasını harekete geçirdi. İşte yer alan ifadeler, son durum...

#1
Foto - Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte kış enfeksiyonlarından korunmak isteyen milyonlarca kişinin sarıldığı C vitamini efsanesi çöktü, tıp duvarına çarptı. Yapılan kapsamlı klinik araştırmalar, yaygın kabulün aksine bu ürünlerin genel toplumda soğuk algınlığına yakalanmayı kesinlikle engellemediğini ortaya koydu. Dünya gündemine oturdu.

#2
Foto - Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

Tüketicilerin her sonbahar mevsiminde eczane raflarına koşarak bağışıklık kalkanı oluşturmaya çalıştığı takviyeler, virüs kapma ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Özellikle Dünya genelinde takviye edici gıdalarda rekor kıran tüketim çılgınlığı, bilim heyetlerinin paylaştığı somut kanıtlarla geçerliliğini tamamen yitiriyor. NOBEL ÖDÜLLÜ İSMİN YANILGISI Tüm dünyayı saran C vitamini dalgasının kökeni, Amerikalı kimyager Linus Pauling tarafından kaleme alınan popüler kitaba dayanıyor. Kariyerinde 1954 Nobel Kimya ve 1962 Nobel Barış Ödülü kazanan Pauling, 1970 yılındaki kitabında bu vitamini en büyük müttefik ilan etti.

#3
Foto - Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

Ünlü kimyager dinç kalabilmek adına günde 1.000 ila 2.000 miligram arasında çok yüksek dozlarda C vitamini alınmasını tavsiye etti. Ancak sonraki yıllarda yapılan akademik değerlendirmeler, Pauling'in sunduğu analizlerin tartışmalı olduğunu ve deney kalitelerinin yetersizliğini açıkça belgeledi. BİNLERCE KİŞİLİK KLİNİK DENEYLER Tıp literatüründe geniş yankı uyandıran 2013 tarihli meta-analiz, günlük yaklaşık 200 miligram seviyesindeki düzenli kullanımın soğuk algınlığı vakalarını düşürmediğini saptadı. Araştırmacılar, bu takviyeyi her gün aksatmadan alan kişilerin de toplumun geri kalanıyla aynı sıklıkta hastalandığını gösterdi. Konuyu derinleştiren uzman heyeti, 2023 yılında toplam 10 bağımsız çalışmayı kapsayan yeni bir bilimsel analize imza attı. Çocuklar, yetişkinler ve sporculardan oluşan 2 bin 736 kişinin incelendiği taramada, deneklere koruyucu amaçla günlük en az 1.000 miligram takviye verildi.

#4
Foto - Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

KAZANDIRDIĞI ZAMAN SADECCE YARIM GÜN Elde edilen sonuçlar, düzenli C vitamini tüketiminin semptom şiddetini yetişkinlerde ve çocuklarda yalnızca yüzde 8 ila 14 oranında hafiflettiğini kanıtladı. Şiddetli belirtilerin ortalama süresinde yüzde 10 gerileme saptanırken, evde geçirilen günlerle ölçülen ağır tablodaki yüzde 15 oranındaki düşüş son derece mütevazı bir etki sundu.

#5
Foto - Dünya şokta! C vitamini diye düşünmeyin... Araştırmada durum yeniden gözden geçirildi: 'neler oluyor' dedirtti

Ortalama yaklaşık 5 gün süren tipik bir soğuk algınlığında, yüksek doz desteğin sağladığı toplam zaman kazancı yaklaşık 12 saat ile sınırlı kaldı. Hafif şikayetleri değiştirmeyen desteğin, yalnızca ağır fiziksel şartlara maruz kalan sporcular ve askeri personel üzerinde koruyucu kalkan oluşturduğu bildirildi.

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Yorumlar

İ. Keskin

Ya, daha ne yapsın? DDT mi hastalık mikrobunu kırsın. Vucudun direncini artırır, hastalığa teslim olmayı önler. Yetmez mi? C vitamini size kendini beğendiremedi. Almayın, C vitamini içeren meyvalar yemeyinde görün bakam ne oluyor? Anında yaralar çıban olmaya başlar!!!!!!
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